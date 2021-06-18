Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Колумнисты
https://uz.sputniknews.ru/20210618/ukraina-obyavila-pochem-vsex-prostit-19295457.html
Украина объявила, почем всех простит
Украина объявила, почем всех простит
На Украине завершилась длившаяся три с половиной месяца эпопея с принятием закона о налоговой амнистии — Верховная рада его приняла 243 голосами. 18.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-18T11:53+0500
2021-06-18T11:53+0500
колумнисты
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/12/19295720_0:270:2892:1897_1920x0_80_0_0_d5f577f7acf03f7dc0f2dd5fd8f8f6f7.jpg
Как заявил накануне голосования глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко: "На этой неделе мы завершаем принятие пакета о налоговой амнистии &lt;…&gt; Поскольку с 1 сентября она уже должна заработать для людей. Люди должны получить возможность пройти через эту амнистию, со своей стороны дав экономике важные финансовые ресурсы".Сам посыл о том, что, мол, мы принимаем закон для людей, чтобы они смогли дать экономике финансовые ресурсы, уже прекрасен. Чем-то он неуловимо напоминает предложение лисы Алисы и кота Базилио Буратино прогуляться с ними на Поле чудес в Страну дураков.Но в отличие от успешного для мошенников "развода" Буратино, у нынешней украинской власти шансов проделать то же самое со своими согражданами в рамках специфического варианта налоговой амнистии от Зеленского и Ко немного. В силу чрезмерной топорности реализации идеи — большинству желающих поучаствовать в налоговой амнистии предлагают заплатить за это участие, но не обещают никаких преимуществ от этого.В мировой практике налоговая амнистия представляет собой возможность в течение ограниченного периода времени легализовать без штрафов и других видов преследования, только с уплатой специального сбора (как правило, небольшого), доходы (активы), с которых ранее налоги уплачены не были. Цель налоговой амнистии, во-первых, начало взаимодействия государства и недобросовестных налогоплательщиков с чистого листа. Часто она проводится в рамках налоговой реформы и в канун усиления контроля и санкций за нарушение налогового законодательства. Во-вторых — привлечение в страну ранее выведенных из нее капиталов. Налоговая амнистия направлена в основном на вовлечение в правовое поле наиболее богатой прослойки граждан. При этом фискальная выгода от легализации активов служит приятным довеском, но не целью.Налоговые амнистии проводились и проводятся в самых разных странах. Бывают удачными и неудачными. На постсоветском пространстве наиболее успешная налоговая амнистия прошла в 2006-2007 годах в Казахстане: были легализованы активы на сумму, составляющую 8,7% ВВП страны. Важной частью кампании было то, что все поданные декларации подлежали уничтожению после ее завершения. А когда вслед за Казахстаном налоговую амнистию по тем же лекалам попыталась провести Киргизия, результатом был пшик — в ней не принял участие ни один человек. В стране отсутствовали необходимые условия для успешной налоговой амнистии — экономическая и политическая стабильность, а также доверие к власти. Очевидно, что отсутствуют они и на Украине. Причем недоверие населения и бизнеса к власти отягощается еще и принятием внесудебных решений о санкциях к собственным гражданам на фоне масштабной и при этом абсолютно безнаказанной коррупции в самой власти. Политической и экономической нестабильности сопутствует нежелание мирно урегулировать конфликт на Донбассе. К этому еще стоит добавить абсолютную незащищенность персональных данных в стране, где восьмой год продолжает функционировать сайт "Миротворец", а спецслужбы "пишут" всех и всегда, "сливая" даже переговоры с американскими президентами. Не говоря о наличии парамилитарных неонацистских группировок под крышами силовиков, которые с радостью участвуют в рейдерстве и грабежах.То есть сами предпосылки для проведения налоговой амнистии на Украине просто ужасны. Но их еще и подкрепили "прекрасными" условиями ее проведения.Кампания пройдет с 1 сентября 2021-го по 1 сентября 2022 года. Декларировать разрешат деньги, имущество и имущественные права. При этом наличные деньгами считаться не будут — их можно задекларировать, только положив в украинский или иностранный (если их ранее удалось вывести) банк. В ситуации, когда Национальный банк с 2014 года уничтожил больше половины банков в стране, так и видятся очереди внести свои кровные на банковский счет. Особенно с учетом того, что государство гарантирует вкладчикам возврат лишь 200 тысяч гривен (7,4 тысячи долларов).Стоимость имущественных активов нужно будет подтвердить путем проведения их оценки — конечно же, за счет декларанта.Декларантами не смогут быть лица, которые в любом периоде, начиная с 1 января 2010 года, подавали или должны были подавать декларации в рамках законодательства о предупреждении коррупции. То есть чиновники, прокуроры, судьи из круга декларантов выпадают. Конечно, если не захотят задекларировать все на родственников.Даже если человек хочет подать декларацию, то уже после ее подачи ему могут отказать в налоговой амнистии в связи с проведением в отношении его активов досудебного следствия по целому ряду статей Уголовного кодекса. Разумеется, человек вполне может не знать о таком следствии. А потому подача декларации — это изначально игра в рулетку.Государство предлагает "отстегнуть" в бюджет:Нюанс этого мероприятия в том, что при объявленной добровольности участия в кампании государство применяет принцип презумпции виновности: оно ограничивает состав и объем активов, по которым считает налоги уплаченными по умолчанию, наличием:Уплата налогов со всех активов сверх этого перечня государством ставится под сомнение. И с учетом объемов амнистии "по умолчанию" перед широкими слоями населения ставится выбор: декларировать активы и платить с них сбор (даже если налоги уже были уплачены) или рискнуть столкнуться с интересом силовых органов. То есть цель закона — ограбить население и, по возможности, поджать политических оппонентов.Очень слабо верится, что люди массово поведутся на такой шантаж. Участниками могут стать разве что близкие к власти люди, заинтересованные в легализации активов, полученных преступным путем. И то в небольшом количестве.Источник: РИА Новости
https://uz.sputniknews.ru/20210611/putin-poyasnil-zapadu-pochemu-rossiya-ne-kupitsya-na-ukrainu-19203709.html
https://uz.sputniknews.ru/20210608/ssha-rossiya-i-evropa-obedinilis-protiv-ukrainy-19135588.html
https://uz.sputniknews.ru/20210528/ukraina-obvinila-germaniyu-v-predatelstve-ee-sdali-kremlyu-18960273.html
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Валерий Михайлов
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/11/17799927_0:3:97:99_100x100_80_0_0_92998c08ee260812f1778f55a3dbb3f2.jpg
Валерий Михайлов
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/11/17799927_0:3:97:99_100x100_80_0_0_92998c08ee260812f1778f55a3dbb3f2.jpg
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/12/19295720_227:0:2756:1897_1920x0_80_0_0_02b95c373bbca2515a2c7531b57561a1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
украина

Украина объявила, почем всех простит

11:53 18.06.2021
588
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.06.2021
© Sputnik / Стрингер
/
Перейти в фотобанк
Валерий Михайлов - Sputnik Узбекистан
Валерий Михайлов
Все материалы
На Украине завершилась длившаяся три с половиной месяца эпопея с принятием закона о налоговой амнистии — Верховная рада его приняла 243 голосами.
Как заявил накануне голосования глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко: "На этой неделе мы завершаем принятие пакета о налоговой амнистии <…> Поскольку с 1 сентября она уже должна заработать для людей. Люди должны получить возможность пройти через эту амнистию, со своей стороны дав экономике важные финансовые ресурсы".
Сам посыл о том, что, мол, мы принимаем закон для людей, чтобы они смогли дать экономике финансовые ресурсы, уже прекрасен. Чем-то он неуловимо напоминает предложение лисы Алисы и кота Базилио Буратино прогуляться с ними на Поле чудес в Страну дураков.
Но в отличие от успешного для мошенников "развода" Буратино, у нынешней украинской власти шансов проделать то же самое со своими согражданами в рамках специфического варианта налоговой амнистии от Зеленского и Ко немного. В силу чрезмерной топорности реализации идеи — большинству желающих поучаствовать в налоговой амнистии предлагают заплатить за это участие, но не обещают никаких преимуществ от этого.
Президент РФ В. Путин встретился с представителями социальных организаций - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2021
Россия
Путин пояснил Западу, почему Россия не купится на Украину
11 июня, 09:33
1045
В мировой практике налоговая амнистия представляет собой возможность в течение ограниченного периода времени легализовать без штрафов и других видов преследования, только с уплатой специального сбора (как правило, небольшого), доходы (активы), с которых ранее налоги уплачены не были. Цель налоговой амнистии, во-первых, начало взаимодействия государства и недобросовестных налогоплательщиков с чистого листа. Часто она проводится в рамках налоговой реформы и в канун усиления контроля и санкций за нарушение налогового законодательства. Во-вторых — привлечение в страну ранее выведенных из нее капиталов. Налоговая амнистия направлена в основном на вовлечение в правовое поле наиболее богатой прослойки граждан. При этом фискальная выгода от легализации активов служит приятным довеском, но не целью.
Уже из заявления Корниенко (какой бы комичной фигурой он ни был, но он глава партии) видно, что на Украине цель налоговой амнистии — получение финансовой выгоды государством. Причем за счет максимально широкого круга граждан — путем введения презумпции виновности, но без проведения налоговой реформы.
Налоговые амнистии проводились и проводятся в самых разных странах. Бывают удачными и неудачными. На постсоветском пространстве наиболее успешная налоговая амнистия прошла в 2006-2007 годах в Казахстане: были легализованы активы на сумму, составляющую 8,7% ВВП страны. Важной частью кампании было то, что все поданные декларации подлежали уничтожению после ее завершения. А когда вслед за Казахстаном налоговую амнистию по тем же лекалам попыталась провести Киргизия, результатом был пшик — в ней не принял участие ни один человек. В стране отсутствовали необходимые условия для успешной налоговой амнистии — экономическая и политическая стабильность, а также доверие к власти.
Очевидно, что отсутствуют они и на Украине. Причем недоверие населения и бизнеса к власти отягощается еще и принятием внесудебных решений о санкциях к собственным гражданам на фоне масштабной и при этом абсолютно безнаказанной коррупции в самой власти. Политической и экономической нестабильности сопутствует нежелание мирно урегулировать конфликт на Донбассе. К этому еще стоит добавить абсолютную незащищенность персональных данных в стране, где восьмой год продолжает функционировать сайт "Миротворец", а спецслужбы "пишут" всех и всегда, "сливая" даже переговоры с американскими президентами. Не говоря о наличии парамилитарных неонацистских группировок под крышами силовиков, которые с радостью участвуют в рейдерстве и грабежах.
То есть сами предпосылки для проведения налоговой амнистии на Украине просто ужасны. Но их еще и подкрепили "прекрасными" условиями ее проведения.
Флаги США и Украины - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2021
Колумнисты
США, Россия и Европа объединились против Украины
8 июня, 10:53
1371
Кампания пройдет с 1 сентября 2021-го по 1 сентября 2022 года. Декларировать разрешат деньги, имущество и имущественные права. При этом наличные деньгами считаться не будут — их можно задекларировать, только положив в украинский или иностранный (если их ранее удалось вывести) банк. В ситуации, когда Национальный банк с 2014 года уничтожил больше половины банков в стране, так и видятся очереди внести свои кровные на банковский счет. Особенно с учетом того, что государство гарантирует вкладчикам возврат лишь 200 тысяч гривен (7,4 тысячи долларов).
Стоимость имущественных активов нужно будет подтвердить путем проведения их оценки — конечно же, за счет декларанта.
Декларантами не смогут быть лица, которые в любом периоде, начиная с 1 января 2010 года, подавали или должны были подавать декларации в рамках законодательства о предупреждении коррупции. То есть чиновники, прокуроры, судьи из круга декларантов выпадают. Конечно, если не захотят задекларировать все на родственников.
Даже если человек хочет подать декларацию, то уже после ее подачи ему могут отказать в налоговой амнистии в связи с проведением в отношении его активов досудебного следствия по целому ряду статей Уголовного кодекса. Разумеется, человек вполне может не знать о таком следствии. А потому подача декларации — это изначально игра в рулетку.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сопредседателем немецкой партии Союз 90/Зеленые Робертом Хабеком - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2021
Россия
Украина обвинила Германию в предательстве: ее сдали Кремлю
28 мая, 14:27
681
Государство предлагает "отстегнуть" в бюджет:
5% от денег, размещенных в украинских банках, и от стоимости прочих активов, находящихся на Украине;
9% в отношении тех же активов за рубежом;
2,5% при покупке декларантом облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), выплата которых гарантируется государством в полном объеме и по которым можно получить доход до 12%. Но в связи с особенностями приобретения ОВГЗ (плата за открытие и сопровождение инвестиционного счета, оплата комиссий за проведенные операции) их имеет смысл покупать на сумму от миллиона гривен. Этот вариант будет доступен ограниченному кругу лиц.
Нюанс этого мероприятия в том, что при объявленной добровольности участия в кампании государство применяет принцип презумпции виновности: оно ограничивает состав и объем активов, по которым считает налоги уплаченными по умолчанию, наличием:
1.
или квартиры площадью до 120 квадратных метров, или дома до 240 квадратных метров на территории Украины (почему актив решили измерять по площади, а не, скажем, по количеству окон или межкомнатных дверей, остается загадкой);
2.
объектом нежилой недвижимости площадью до 60 квадратных метров;
3.
земельных участков до двух гектаров в селах и до 0,1 гектара в городах;
4.
легкового авто с объемом двигателя до трех литров и стоимостью до 15 тысяч долларов;
5.
остальных активов, включая денежные сбережения, в сумме до 400 тысяч гривен (14 тысяч долларов).
Уплата налогов со всех активов сверх этого перечня государством ставится под сомнение. И с учетом объемов амнистии "по умолчанию" перед широкими слоями населения ставится выбор: декларировать активы и платить с них сбор (даже если налоги уже были уплачены) или рискнуть столкнуться с интересом силовых органов. То есть цель закона — ограбить население и, по возможности, поджать политических оппонентов.
Очень слабо верится, что люди массово поведутся на такой шантаж. Участниками могут стать разве что близкие к власти люди, заинтересованные в легализации активов, полученных преступным путем. И то в небольшом количестве.
Источник: РИА Новости
102000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераНемецкий хореограф готовит на сцене ГАБТа им. Навои балетную постановку "Лазги"
ВчераСША отдали Турции Кабул: как отреагируют талибы?
Вчера"Пахтакор" обнародовал сведения о зарплатах футболистов, тренеров и персонала
ВчераЖенская молодежная сборная Узбекистана по футболу выиграла чемпионат ЦА
ВчераСпасти блуждающих во тьме: врач-узбекистанец о работе в красной зоне
ВчераВ Андижанской области создадут фонд помощи населению в сложных операциях
ВчераМежду Бухарой и Навои строится вторая линия для поездов “Афросиаб”
Вчера"Узнала многое о коронавирусе": российский медик об участии в борьбе с ковидом в Ташкенте
ВчераВ Узбекистане появится еще один национальный бренд
ВчераЗона сближения: растопит ли Арктика холод отношений между США и РФ
Вчера"Байден" без штанов, спортивные объятия, катастрофа в Мексике — фото недели
ВчераВыборы в Госдуму РФ: голосовать можно будет три дня
ВчераСуды и сессии узбекского парламента будут транслировать в прямом эфире
ВчераС 1 сентября изменятся правила въезда в РФ для граждан СНГ
ВчераЦветы, текстиль и фармацевтика: Мирзиёев назвал точки роста экономики в Андижане
ВчераОзвучена дата следующего заседания Экономсовета СНГ
ВчераНа словах давить, на деле сотрудничать – "новая" стратегия ЕС в отношении России
ВчераУзбекистан увеличит число авиарейсов в Грузию
ВчераЗаседание Экономсовета СНГ на ВДНХ в Москве
ВчераВ Узбекистане тестируют приложение "Ходьба за деньги"