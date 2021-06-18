Общество
В Андижанской области создадут фонд помощи населению в сложных операциях
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© Sputnik / Константин Чалабов/
Президент поручил провести медобследование 300 тысяч женщин, в том числе маммографию и ультразвуковое обследование.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В этом году В Андижанской области будут построены и отремонтированы 460 километров сетей питьевого водоснабжения и 1 147 километров линий электропередачи, заявил Шавкат Мирзиёев во время открытого диалога с населением региона.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент провел диалог с народом по вопросам развития социальной сферы
Президент провел диалог с народом по вопросам развития социальной сферы
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того в области в этом году отремонтируют 30 школ и откроют 13 специализированных школ с углубленным изучением математики, химии и биологии, информатики и информационных технологий.
Появятся 4 семейные поликлиники и 9 семейных врачебных пунктов. Медицинское обследование должны пройти 1,5 миллиона жителей, в том числе для 300 тысяч женщин проведут маммографию и ультразвуковое обследование.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент провел диалог с народом по вопросам развития социальной сферы
Президент провел диалог с народом по вопросам развития социальной сферы
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент предложил создать в регионе специальный фонд помощи населению, нуждающемуся в сложных операциях.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент провел диалог с народом по вопросам развития социальной сферы
Президент провел диалог с народом по вопросам развития социальной сферы
© Пресс-служба президента Узбекистана