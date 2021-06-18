https://uz.sputniknews.ru/20210618/v-andijanskoy-oblasti-sozdadut-fond-pomoschi-naseleniyu-v-slojnyx-operatsiyax-19307198.html

В Андижанской области создадут фонд помощи населению в сложных операциях

В Андижанской области создадут фонд помощи населению в сложных операциях

Президент поручил провести медобследование 300 тысяч женщин, в том числе маммографию и ультразвуковое обследование. 18.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-18T19:10+0500

2021-06-18T19:10+0500

2021-06-18T19:10+0500

общество

поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану

андижанская область

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В этом году В Андижанской области будут построены и отремонтированы 460 километров сетей питьевого водоснабжения и 1 147 километров линий электропередачи, заявил Шавкат Мирзиёев во время открытого диалога с населением региона.Кроме того в области в этом году отремонтируют 30 школ и откроют 13 специализированных школ с углубленным изучением математики, химии и биологии, информатики и информационных технологий.Появятся 4 семейные поликлиники и 9 семейных врачебных пунктов. Медицинское обследование должны пройти 1,5 миллиона жителей, в том числе для 300 тысяч женщин проведут маммографию и ультразвуковое обследование.Президент предложил создать в регионе специальный фонд помощи населению, нуждающемуся в сложных операциях.

андижанская область

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поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану, андижанская область, президент узбекистана