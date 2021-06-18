https://uz.sputniknews.ru/20210618/v-uzbekistane-poyavitsya-esche-odin-natsionalnyy-brend-19305643.html

В Узбекистане появится еще один национальный бренд

В Узбекистане появится еще один национальный бренд

До 1 сентября детско-юношеские спортивные школы и колледжи олимпийского резерва будут обеспечены спортивным инвентарем, оборудованием, одеждой и экипировкой... 18.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-18T18:00+0500

2021-06-18T18:00+0500

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туризм

стрельба из лука

турнир

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В Ташкенте будут ежегодно проводить международный турнир "Алпомыш и Барчиной", а в Самарканде – аналогичное первенство среди женщин "Кубок Тумариса". В Бухаре, Коканде, Самарканде, Хиве будет проходить Неделя туризма и стрельбы из лука, а в ее рамках – турниры среди спортсменов и туристов и различные мастер-классы и встречи. Так в республике решили развивать стрельбу из лука. Соответствующее постановление подписал глава государства. Документ предполагает создание новой системы выявления и отбора молодежи, а также ее профессиональной подготовки.Главная цель – развитие традиций и ценностей стрельбы из лука, приумножение национальных видов спорта, а также обеспечение достойного участия сборных команд Узбекистана по стрельбе из лука в Олимпийских, Паралимпийских, Азиатских, Параазиатских играх и чемпионатах мира.В каждой детско-юношеской спортивной школе будут открыты секции по стрельбе из лука, а в колледжах олимпийского резерва – соответствующие отделения.С 2022–2023 учебного года в университете физкультуры и спорта откроют профильное направление образования. Министерству туризма и спорта поручено до 1 сентября обеспечить детско-юношеские спортивные школы и колледжи олимпийского резерва спортивным инвентарем, оборудованием, одеждой и экипировкой.Вместе с тем документ ставит задачу развивать производство национальных и профессиональных зарубежных брендов луков, стрел, преград, а также спортивного инвентаря, оборудования, одежды и экипировки, отвечающих мировым стандартам.

https://uz.sputniknews.ru/20181205/Shelk-i-moda-v-Uzbekistane-zapustyat-natsionalnyy-brend-Uz-Silk-10165905.html

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стрельба из лука, турнир, узбекистан