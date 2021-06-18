https://uz.sputniknews.ru/20210618/v-uzbekistane-poyavitsya-esche-odin-natsionalnyy-brend-19305643.html
В Узбекистане появится еще один национальный бренд
В Узбекистане появится еще один национальный бренд
До 1 сентября детско-юношеские спортивные школы и колледжи олимпийского резерва будут обеспечены спортивным инвентарем, оборудованием, одеждой и экипировкой... 18.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-18T18:00+0500
2021-06-18T18:00+0500
2021-06-18T18:22+0500
туризм
стрельба из лука
турнир
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В Ташкенте будут ежегодно проводить международный турнир "Алпомыш и Барчиной", а в Самарканде – аналогичное первенство среди женщин "Кубок Тумариса". В Бухаре, Коканде, Самарканде, Хиве будет проходить Неделя туризма и стрельбы из лука, а в ее рамках – турниры среди спортсменов и туристов и различные мастер-классы и встречи. Так в республике решили развивать стрельбу из лука. Соответствующее постановление подписал глава государства. Документ предполагает создание новой системы выявления и отбора молодежи, а также ее профессиональной подготовки.Главная цель – развитие традиций и ценностей стрельбы из лука, приумножение национальных видов спорта, а также обеспечение достойного участия сборных команд Узбекистана по стрельбе из лука в Олимпийских, Паралимпийских, Азиатских, Параазиатских играх и чемпионатах мира.В каждой детско-юношеской спортивной школе будут открыты секции по стрельбе из лука, а в колледжах олимпийского резерва – соответствующие отделения.С 2022–2023 учебного года в университете физкультуры и спорта откроют профильное направление образования. Министерству туризма и спорта поручено до 1 сентября обеспечить детско-юношеские спортивные школы и колледжи олимпийского резерва спортивным инвентарем, оборудованием, одеждой и экипировкой.Вместе с тем документ ставит задачу развивать производство национальных и профессиональных зарубежных брендов луков, стрел, преград, а также спортивного инвентаря, оборудования, одежды и экипировки, отвечающих мировым стандартам.
https://uz.sputniknews.ru/20181205/Shelk-i-moda-v-Uzbekistane-zapustyat-natsionalnyy-brend-Uz-Silk-10165905.html
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стрельба из лука, турнир, узбекистан
В Узбекистане появится еще один национальный бренд
18:00 18.06.2021 (обновлено: 18:22 18.06.2021)
До 1 сентября детско-юношеские спортивные школы и колледжи олимпийского резерва будут обеспечены спортивным инвентарем, оборудованием, одеждой и экипировкой для стрельбы из лука.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В Ташкенте будут ежегодно проводить международный турнир "Алпомыш и Барчиной", а в Самарканде – аналогичное первенство среди женщин "Кубок Тумариса". В Бухаре, Коканде, Самарканде, Хиве будет проходить Неделя туризма и стрельбы из лука, а в ее рамках – турниры среди спортсменов и туристов и различные мастер-классы и встречи. Так в республике решили развивать стрельбу из лука.
Соответствующее постановление подписал
глава государства. Документ предполагает создание новой системы выявления и отбора молодежи, а также ее профессиональной подготовки.
Главная цель – развитие традиций и ценностей стрельбы из лука, приумножение национальных видов спорта, а также обеспечение достойного участия сборных команд Узбекистана по стрельбе из лука в Олимпийских, Паралимпийских, Азиатских, Параазиатских играх и чемпионатах мира.
В каждой детско-юношеской спортивной школе будут открыты секции по стрельбе из лука, а в колледжах олимпийского резерва – соответствующие отделения.
С 2022–2023 учебного года в университете физкультуры и спорта откроют профильное направление образования.
Министерству туризма и спорта поручено до 1 сентября обеспечить детско-юношеские спортивные школы и колледжи олимпийского резерва спортивным инвентарем, оборудованием, одеждой и экипировкой.
Вместе с тем документ ставит задачу развивать производство национальных и профессиональных зарубежных брендов луков, стрел, преград, а также спортивного инвентаря, оборудования, одежды и экипировки, отвечающих мировым стандартам.