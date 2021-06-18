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В Узбекистане тестируют приложение "Ходьба за деньги"
В Узбекистане тестируют приложение "Ходьба за деньги"
К настоящему моменту электронный шагомер скачали уже более 10 тысяч пользователей. Но рейтинг в App Store составляет всего две звезды. 18.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-18T14:31+0500
2021-06-18T14:35+0500
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Приложение, которое будет финансово стимулировать пользователей ходить пешком, уже запустили, но пока только в тестовом режиме. То есть оно работает, но не начисляет деньги за ходьбу.Онлайн-платформу "Здоровый образ жизни" можно скачать под названием 1hls, говорится на официальном вебсайте платформы.Чтобы зарегистрироваться, нужно иметь аккаунт в ONE ID, после этого заполнить информацию о себе и предоставить приложению доступ к подсчету шагов.К настоящему моменту электронный шагомер скачали уже более 10 тысяч пользователей. Но рейтинг в App Store составляет всего две звезды: люди жалуются на зависание и отсутствие начисления денег.Напомним, в начале мая в Министерстве юстиции сообщили о денежных выплатах за ходьбу. Соответствующее постановление приняло правительство в конце апреля.Согласно документу, гражданам республики от 18 лет и старше, которые пройдут по 10 тысяч шагов (и больше) в сутки, заплатят по 3 тысячи сумов.Деньги будут переведены на электронные кошельки узбекистанцев.
https://uz.sputniknews.ru/20201102/V-Uzbekistane-lyubitelyam-peshikh-progulok-budut-vyplachivat-do-100-v-mesyats-15308998.html
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мобильное приложение, узбекистанцы, спорт

В Узбекистане тестируют приложение "Ходьба за деньги"

14:31 18.06.2021 (обновлено: 14:35 18.06.2021)
410
© Depositphotos / Mpalis Парень и девушка с винтажными чемоданами в руках бегут по перрону
Парень и девушка с винтажными чемоданами в руках бегут по перрону - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.06.2021
© Depositphotos / Mpalis
К настоящему моменту электронный шагомер скачали уже более 10 тысяч пользователей. Но рейтинг в App Store составляет всего две звезды.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Приложение, которое будет финансово стимулировать пользователей ходить пешком, уже запустили, но пока только в тестовом режиме. То есть оно работает, но не начисляет деньги за ходьбу.
Онлайн-платформу "Здоровый образ жизни" можно скачать под названием 1hls, говорится на официальном вебсайте платформы.
Чтобы зарегистрироваться, нужно иметь аккаунт в ONE ID, после этого заполнить информацию о себе и предоставить приложению доступ к подсчету шагов.
К настоящему моменту электронный шагомер скачали уже более 10 тысяч пользователей. Но рейтинг в App Store составляет всего две звезды: люди жалуются на зависание и отсутствие начисления денег.
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В Узбекистане любителям пеших прогулок будут выплачивать до $100 в месяц
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Напомним, в начале мая в Министерстве юстиции сообщили о денежных выплатах за ходьбу. Соответствующее постановление приняло правительство в конце апреля.
Согласно документу, гражданам республики от 18 лет и старше, которые пройдут по 10 тысяч шагов (и больше) в сутки, заплатят по 3 тысячи сумов.
Деньги будут переведены на электронные кошельки узбекистанцев.
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