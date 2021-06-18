https://uz.sputniknews.ru/20210618/v-uzbekistane-testiruyut-prilojenie-xodba-za-dengi-19299557.html

В Узбекистане тестируют приложение "Ходьба за деньги"

В Узбекистане тестируют приложение "Ходьба за деньги"

К настоящему моменту электронный шагомер скачали уже более 10 тысяч пользователей. Но рейтинг в App Store составляет всего две звезды. 18.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-18T14:31+0500

2021-06-18T14:31+0500

2021-06-18T14:35+0500

общество

мобильное приложение

узбекистанцы

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/19/15677824_0:124:3199:1923_1920x0_80_0_0_3d4b1f283b548d29d67a7e49cc82b10a.jpg

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Приложение, которое будет финансово стимулировать пользователей ходить пешком, уже запустили, но пока только в тестовом режиме. То есть оно работает, но не начисляет деньги за ходьбу.Онлайн-платформу "Здоровый образ жизни" можно скачать под названием 1hls, говорится на официальном вебсайте платформы.Чтобы зарегистрироваться, нужно иметь аккаунт в ONE ID, после этого заполнить информацию о себе и предоставить приложению доступ к подсчету шагов.К настоящему моменту электронный шагомер скачали уже более 10 тысяч пользователей. Но рейтинг в App Store составляет всего две звезды: люди жалуются на зависание и отсутствие начисления денег.Напомним, в начале мая в Министерстве юстиции сообщили о денежных выплатах за ходьбу. Соответствующее постановление приняло правительство в конце апреля.Согласно документу, гражданам республики от 18 лет и старше, которые пройдут по 10 тысяч шагов (и больше) в сутки, заплатят по 3 тысячи сумов.Деньги будут переведены на электронные кошельки узбекистанцев.

https://uz.sputniknews.ru/20201102/V-Uzbekistane-lyubitelyam-peshikh-progulok-budut-vyplachivat-do-100-v-mesyats-15308998.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мобильное приложение, узбекистанцы, спорт