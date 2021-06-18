https://uz.sputniknews.ru/20210618/zona-sblijeniya-rastopit-li-arktika-xolod-otnosheniy-mejdu-ssha-i-rf-19304566.html
Зона сближения: растопит ли Арктика холод отношений между США и РФ
Зона сближения: растопит ли Арктика холод отношений между США и РФ
У России и США особая роль в обеспечении ответственного управления устойчивым и гармоничным развитием арктического региона. Взаимодействие между государствами... 18.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-18T17:51+0500
2021-06-18T17:51+0500
2021-06-18T17:54+0500
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арктика
сотрудничество
сша
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Москва и Вашингтон могут сотрудничать в Арктике. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером США Джо Байденом. Возобновление взаимодействия двух стран в этом регионе будет способствовать сближению государств. При этом РФ способна укрепить свои позиции в этой части планеты, полагают эксперты журнала “Российская Арктика”.У России и США особая роль в обеспечении ответственного управления устойчивым и гармоничным развитием арктического региона, в поддержании в Арктике мира и низкой военно-политической напряженности. Такого мнения придерживается председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.По мнению члена Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолия Широкова, Владимир Путин дал понять американской стороне, что у России есть свои национальные интересы в Арктике, при этом Москва готова к сотрудничеству, и менее всего хотела бы конфликта в этой зоне. Но наладить эффективное взаимодействие – задача всех стран арктического клуба.Регулирование судоходства в Арктике – одна из сфер, где российские и американские специалисты могли бы наладить конструктивное сотрудничество.Есть и другие области для партнерства. По словам руководителя международной группы экспертов по проекту Social Economy Culture Expert Group Рабочей группы по устойчивому развитию Арктического Совета Юлии Зворыкиной, речь идет о проектах "синей" экономики.“Экономики океана — альтернативная энергетика, связанная с ресурсом океана (приливная, волновая), создание энергетических островов, аквакультуры и обеспечение продовольственной безопасности, использование арктических льдов как ресурса питьевой воды. Особое место здесь может занять международное сотрудничество в сфере производства, транспортировки и использования водорода. Актуальность этой темы Владимир Путин обозначал неоднократно и в послании президента, и на климатическом саммите, и на встрече с французскими деловыми кругами и на ПМЭФ”, — добавила профессор МГИМО.Первым шагом в совместной деятельности в арктическом регионе может стать научное сотрудничество, считает главный редактор журнала “Российская Арктика” Кира Змиева.В экспертной среде уверены, Россия, которая с 2021 года председательствует в Арктическом Совете, Арктическом экономическом совете, а также в Арктическом форуме береговых охран, имеет все шансы наладить конструктивное взаимодействие с американскими партнерами для решения обозначенных задач. В Москве 29-30 июня состоится первое в период российского председательства в Арктическом Совете заседание исполнительного комитета старших должностных лиц организации.
https://uz.sputniknews.ru/20210330/ujasy-v-arktike-rf-napugala-ssha-atomnymi-podlodkami-vosstavshimi-iz-pod-zemli-18034949.html
https://uz.sputniknews.ru/20210610/poisk-raboty-v-eaes-stal-prosche--uzbekistanu-stoit-prismotretsya-19201184.html
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арктика, сотрудничество, сша
Зона сближения: растопит ли Арктика холод отношений между США и РФ
17:51 18.06.2021 (обновлено: 17:54 18.06.2021)
У России и США особая роль в обеспечении ответственного управления устойчивым и гармоничным развитием арктического региона. Взаимодействие между государствами возможно по широкому кругу вопросов, считают эксперты.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Москва и Вашингтон могут сотрудничать в Арктике. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером США Джо Байденом. Возобновление взаимодействия двух стран в этом регионе будет способствовать сближению государств. При этом РФ способна укрепить свои позиции в этой части планеты, полагают эксперты журнала “Российская Арктика”.
У России и США особая роль в обеспечении ответственного управления устойчивым и гармоничным развитием арктического региона, в поддержании в Арктике мира и низкой военно-политической напряженности. Такого мнения придерживается председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
"Взаимодействие между государствами возможно по широкому кругу вопросов, связанных с устойчивым развитием региона: это и экономика, и социальные вопросы, и вопросы охраны окружающей среды", — отметил он.
По мнению члена Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолия Широкова, Владимир Путин дал понять американской стороне, что у России есть свои национальные интересы в Арктике, при этом Москва готова к сотрудничеству, и менее всего хотела бы конфликта в этой зоне. Но наладить эффективное взаимодействие – задача всех стран арктического клуба.
Регулирование судоходства в Арктике – одна из сфер, где российские и американские специалисты могли бы наладить конструктивное сотрудничество.
“США и Россия, под юрисдикцией которых находится большая часть акваторий региона, могут продолжить разработку согласованных мер по сокращению рисков возникновения аварийных ситуаций и налаживанию безопасного и экологически ответственного судоходства в районе Берингова пролива”, — отмечает эксперт Российского института стратегических исследований Дмитрий Лыжин.
Есть и другие области для партнерства. По словам руководителя международной группы экспертов по проекту Social Economy Culture Expert Group Рабочей группы по устойчивому развитию Арктического Совета Юлии Зворыкиной, речь идет о проектах "синей" экономики.
“Экономики океана — альтернативная энергетика, связанная с ресурсом океана (приливная, волновая), создание энергетических островов, аквакультуры и обеспечение продовольственной безопасности, использование арктических льдов как ресурса питьевой воды. Особое место здесь может занять международное сотрудничество в сфере производства, транспортировки и использования водорода. Актуальность этой темы Владимир Путин обозначал неоднократно и в послании президента, и на климатическом саммите, и на встрече с французскими деловыми кругами и на ПМЭФ”, — добавила профессор МГИМО.
Первым шагом в совместной деятельности в арктическом регионе может стать научное сотрудничество, считает главный редактор журнала “Российская Арктика” Кира Змиева.
“Не теряют актуальности вопросы изменения климата и обеспечения устойчивого развития региона, решение которых возможно лишь совместными усилиями научных школ международного сообщества”, — уточнила она.
В экспертной среде уверены, Россия, которая с 2021 года председательствует в Арктическом Совете, Арктическом экономическом совете, а также в Арктическом форуме береговых охран, имеет все шансы наладить конструктивное взаимодействие с американскими партнерами для решения обозначенных задач.
В Москве 29-30 июня состоится первое в период российского председательства в Арктическом Совете заседание исполнительного комитета старших должностных лиц организации.