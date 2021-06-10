https://uz.sputniknews.ru/20210610/poisk-raboty-v-eaes-stal-prosche--uzbekistanu-stoit-prismotretsya-19201184.html

Поиск работы в ЕАЭС стал проще — Узбекистану стоит присмотреться

Поиск работы в ЕАЭС стал проще — Узбекистану стоит присмотреться

Министр по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Гегам Варданян рассказал на полях ПМЭФ, как в рамках Евразийского... 10.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-10T21:48+0500

2021-06-10T21:48+0500

2021-06-10T22:18+0500

миграция

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

работа

торговля

еаэс

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— Гегам Левонович, расскажите об устранении барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС?— Следует понимать, что барьер – это определенные препятствия для свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы в рамках функционирования внутреннего рынка Союза, несоответствующие праву Союза. То, что напрямую противоречит союзному договору. Следует отличать понятия "барьер" и "ограничение", поскольку ограничение – это то, что не обозначено в союзном договоре, но мешает в работе, и в этом случае инструментарий борьбы несколько другой.Что касается работы по устранению барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС, когда есть нарушение существующего договора, то здесь мы добились очень хороших показателей в минувшем году. Несмотря на пандемию COVID-19, ЕЭК были устранены 12 барьеров и еще 3 препятствия с признаками барьеров (обычно барьеры фиксируются ЕЭК, но очень часто удается договориться со странами-участницами ЕАЭС еще до решения коллегии об их устранении).Обычно любой такой кейс рассматривается достаточно долго. У нас, согласно новой методологии, процесс занимает примерно 2 месяца. Таких кратких сроков практически нигде нет. В других экономических объединениях такие кейсы рассматриваются годами, а у ЕЭК есть инструментарий быстрого реагирования.— Можете привести примеры устраненных барьеров?— Был барьер, когда необходимо было продукты питания от других продуктов перевозить отдельно. Для перевозчиков это была большая проблема, которая грозила временными и финансовыми потерями. Это было устранено. Были также отдельные барьеры по ввозу мясной, рыбной продукции. Был вопрос по легионерам-футболистам — там были определенные правила, которые не были одинаковы для всех стран ЕАЭС.Таких барьеров много, они все достаточно сильно влияют на процесс взаимодействия стран.— Проект "Работа без границ" — какие возможности открываются для граждан ЕАЭС?— Сегодня на рынке существует множество поисковиков, сайтов, систем, которые могут помочь человеку найти работу. Помимо этого, есть национальные системы, которые фиксируют людей, желающих найти работу, а также компании или структуры, которые готовы предложить вакансии. Такие базы данных есть у всех социальных служб во всех странах. В рамках проекта "Работа без границ" мы смогли объединить эти базы данных. Что самое важное, они объединены виртуально. То есть это распределенная сеть (там есть нюанс, связанный с передачей личных данных). Человек, который заходит в свою национальную систему социальных служб и ищет работу, он параллельно ищет работу по всем 5 странам ЕАЭС. Это очень важно в данный период, мы видим, что пандемия идет потихоньку на спад, все начинает активизироваться и, соответственно, рынок труда тоже будет активизироваться. Это тот инструмент, который очень вовремя приходит и поможет нашим гражданам быстро найти работу, а работодателям – найти необходимых их сотрудников.— Как решается вопрос с защитой персональных данных соискателей?— Персональные данные соискателей не уходят из той страны, где они находятся. И вопрос их защиты регулируется национальным законодательством. Каждая база данных регулируется в своей стране также, как регулировалась до этого. Защита персональных данных обеспечена. Данные никуда не собираются, в одном месте они не копятся, вся информация предоставляется исключительно по запросам.— Если гражданин одной страны ЕАЭС нашел себе работу в другой стране Союза при помощи сервиса "Работа без границ", то помогает ли ему с устройством на новом месте ЕЭК?— У нас есть общий рынок труда. Сама система – это некий компромисс, где мы договорились, с чего начинаем работу в этом направлении. Следующим этапом станет добавление сервисов. Это самое важное, что людям интересно – не только найти работу, но и получить гарантии, что ты приедешь и у тебя не будет проблем.Необходимо чтобы люди, которые нашли работу в другой стране, приехали туда и не столкнулись с проблемами. Сама система должна иметь сервис сопровождения граждан и их размещения. Различные компании могут подключаться и предлагать свои услуги, например, юридические консультации.Сервисы – вопрос будущего. Пока "Работа без границ" чисто поисковая система, которая дает возможность найти работу. Поскольку используется база социальных служб, там исключительно достоверная и проверенная информация. Но работа над добавлением различных сервисов в данный проект ведется.

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Вадим Павлов

Вадим Павлов

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Вадим Павлов

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, работа, торговля, еаэс