https://uz.sputniknews.ru/20210619/forum-mirovoy-diplomatii-v-turtsii-kamilov-vstretilsya-s-pakistanskim-kollegoy-19312399.html
Форум мировой дипломатии в Турции: Камилов встретился с пакистанским коллегой
Форум мировой дипломатии в Турции: Камилов встретился с пакистанским коллегой
Дипломатический форум проходит в Анталии 18-20 июня под патронажем президента ТР Реджепа Тайипа Эрдогана. 19.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-19T12:49+0500
2021-06-19T12:49+0500
2021-06-19T12:49+0500
политика
абдулазиз камилов
турция
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Министры иностранных дел Узбекистана и Пакистана Абдулазиз Камилов и Шах Махмуд Курейши провели переговоры на полях Дипломатического форума в турецкой Анталии. Об этом сообщает МИД РУз.Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули: важно реализовать договоренности, достигнутые по итогам состоявшегося в апреле саммита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра Пакистана Имрана Хана.Министры также рассмотрели аспекты участия пакистанской стороны в работе Международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". Мероприятие состоится 15-16 июля в Ташкенте.Дипломатический форум проходит в Анталии 18-20 июня под патронажем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Тема форума — "Инновационная дипломатия: новая эра, новые подходы".
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абдулазиз камилов, турция
Форум мировой дипломатии в Турции: Камилов встретился с пакистанским коллегой
Дипломатический форум проходит в Анталии 18-20 июня под патронажем президента ТР Реджепа Тайипа Эрдогана.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik.
Министры иностранных дел Узбекистана и Пакистана Абдулазиз Камилов и Шах Махмуд Курейши провели переговоры на полях Дипломатического форума в турецкой Анталии. Об этом сообщает
МИД РУз.
Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули: важно реализовать договоренности, достигнутые по итогам состоявшегося в апреле саммита
президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра Пакистана Имрана Хана.
"Отдельное внимание было уделено региональным вопросам, прежде всего обеспечению мира и стабильности в Афганистане, восстановлению его экономики путем совместной реализации социально-экономических и инфраструктурных проектов", — рассказали в пресс-службе.
Министры также рассмотрели аспекты участия пакистанской стороны в работе Международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". Мероприятие состоится 15-16 июля в Ташкенте.
Дипломатический форум проходит в Анталии 18-20 июня под патронажем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Тема форума — "Инновационная дипломатия: новая эра, новые подходы".