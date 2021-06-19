https://uz.sputniknews.ru/20210619/forum-mirovoy-diplomatii-v-turtsii-kamilov-vstretilsya-s-pakistanskim-kollegoy-19312399.html

Форум мировой дипломатии в Турции: Камилов встретился с пакистанским коллегой

Форум мировой дипломатии в Турции: Камилов встретился с пакистанским коллегой

Дипломатический форум проходит в Анталии 18-20 июня под патронажем президента ТР Реджепа Тайипа Эрдогана. 19.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-19T12:49+0500

2021-06-19T12:49+0500

2021-06-19T12:49+0500

политика

абдулазиз камилов

турция

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Министры иностранных дел Узбекистана и Пакистана Абдулазиз Камилов и Шах Махмуд Курейши провели переговоры на полях Дипломатического форума в турецкой Анталии. Об этом сообщает МИД РУз.Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули: важно реализовать договоренности, достигнутые по итогам состоявшегося в апреле саммита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра Пакистана Имрана Хана.Министры также рассмотрели аспекты участия пакистанской стороны в работе Международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". Мероприятие состоится 15-16 июля в Ташкенте.Дипломатический форум проходит в Анталии 18-20 июня под патронажем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Тема форума — "Инновационная дипломатия: новая эра, новые подходы".

турция

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абдулазиз камилов, турция