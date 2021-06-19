https://uz.sputniknews.ru/20210619/trebuyutsya-tupye-potrebiteli-pochemu-detey-boyatsya-otdavat-v-shkoly-19312062.html

Требуются тупые потребители: почему детей боятся отдавать в школы

Требуются тупые потребители: почему детей боятся отдавать в школы

Внутренняя борьба в США развивается вокруг нескольких сюжетов, есть старые (типа пересмотра итогов прошлогодних президентских выборов), но есть сюжеты и новые... 19.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-19T12:15+0500

2021-06-19T12:15+0500

2021-06-19T12:15+0500

колумнисты

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/13/19312196_124:0:3072:1658_1920x0_80_0_0_8e35e72659b3fa6f0867097630a88283.jpg

На данную тему есть серьезные публикации. Вот эта, например, на ресурсе Daily Signal фонда "Наследие", она серьезнее и мрачнее некуда. Напоминает об очевидном: попросите ваших детей, близких к завершению школы, объяснить, кто были Сталин или Бетховен, когда шла американская Гражданская война и какие в стране есть органы власти, — и результат будет предсказуем.А дальше в статье вот что: вы имеете дело с разгневанным поколением? А чего же детям этого поколения не гневаться, если они выходят из колледжа с громадным долгом за обучение, не получив за свои деньги почти ничего. Если они не белые гетеросексуальные мужчины, то твердо усваивают, что они — жертвы угнетения. Будущее этим выпускникам неясно, особенно если они верят, что им грозит вымирание из-за перемен климата. И вы еще хотите, чтобы они уважали вас, родителей? Нет, лучшее, что сейчас американцы могут сделать, чтобы противостоять левацкому разрушению страны, — это забрать детей у образовательной системы, которая активно и сознательно не дает им образования. И речь о десятках миллионов.Ну и прочее в статье — эмоции: вы думаете, что придется уйти с работы и что это трудно — учить детей всему. Но не сделать этого — все равно что играть в русскую рулетку не револьвером с крутящимся барабаном, а пистолетом Макарова.Здесь надо признаться: насчет Макарова — это не из американской статьи (там речь была о полностью заряженном револьвере), это классика великого русского юмора. Но есть и великий американский юмор, и сейчас самый популярный по этой части ресурс называется "Вавилонская пчела". Конечно, пчела не могла пролететь мимо такой темы, как американские школы.Жужжит она вот что: не пытайтесь учить детей дома. Из них может получиться цисгендерный (то есть нормальный по сексуальной части) человек, и вы же не хотите таким образом создать еще одного угнетателя, рядом с которым трансгендерные люди не будут чувствовать себя в безопасности? А еще на уроках литературы дети не узнают о новых шедеврах, написанных цветными авторами, — этак можно докатиться до чтения Библии. Воспитанные дома могут вдобавок случайно узнать, что человек ценен, потому что сделан по образу и подобию Божьему, а тогда какой из ваших детей будет революционер, разносящий наше с вами общество вдребезги?Шутки шутками, но вот реальная драка в городке Рэндольф в штате Нью-Джерси. Там в одной из школ решили вычеркнуть из расписания названия праздников — национальных, религиозных и прочих. Вместо них вписать емкое и обтекаемое слово: "выходной". А иначе в сегодняшней Америке практически любой праздник может хоть кого-то, да обидеть. Тогда группа родителей написала петицию, которая собрала 2300 подписей, за отставку всего школьного руководства. Другой пример: сразу в нескольких — республиканских, понятно, штатах принимаются законы, запрещающие на их территории преподавать в школах "критическую расовую теорию", которую всей стране навязывает нынешняя администрация демократов. Теория эта насчет того, что все белые — расисты, а Америка — расистское государство.Вообще-то, честно говоря, если идет такая драка за школы, то действительно проще дать человеку домашнее образование, какое есть.Теперь несколько наших выводов из всей этой истории. Первый и самый очевидный: государства, где идет вот такая гражданская война, нужно опасаться, но не надо бояться. Их болезнь, даже если от нее начнут выздоравливать, — это надолго.Далее, наша реформа образования случилась в 90-е годы, когда в США и Европе безумие еще только начиналось, и это как-то утешает. Хотя специалисты говорят, что намеренная, через сниженный уровень образования, дебилизация своего же населения началась в Европе и США еще в 60-е годы прошлого века. История известная: корпорациям нужны тупые потребители их продукции, а не люди Ренессанса и Просвещения. И достаточно посмотреть на рекламу — уже у нас на телевидении и на прочих ресурсах, — чтобы в этом убедиться. Демонстративная дебильность образцового потребителя стала там нормой.Дискуссия в России насчет ЕГЭ и прочих зол образования, так же, как насчет удручающего невежества нынешнего среднего выпускника средней школы, вяло течет с тех самых 90-х. И самое интересное в том, что она, эта дискуссия, ни к чему принципиальному не приводит. Все уперлось в старый аргумент: зато система единых для всей страны баллов для абитуриентов вузов предотвращает самую беспощадную из форм социального расслоения — образовательную. Ответный аргумент, напомню, состоит в том, что снижение образовательного и, соответственно, умственного уровня всего населения — это какой-то чересчур своеобразный способ добиваться равенства.Нет такой партии из числа идущих на сентябрьские выборы в Госдуму, которая бы не выдвигала реформы в образовании (и медицине) во главу своих программ. Но даже сейчас споры о реформах продолжают течь вяло, упираясь все в тот же обмен взаимоисключающими аргументами: либо просвещение, либо социальное равенство.Наверное, надо подождать еще немного и все это время как можно чаще обсуждать катастрофу, уже, как видим, постигшую американское и некоторые европейские общества. Тогда очень наглядным станет образ страны или стран, демонстрирующих нам лозунг "так жить нельзя". И мы соберемся наконец с мыслями насчет того, что такое вообще образование и для чего оно нужно людям и странам.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210618/ubiytsy-novogo-tipa-na-rossiyu-napustili-stervyatnikov-19293906.html

https://uz.sputniknews.ru/20210423/cherno-belaya-voyna-v-ssha-realizuetsya-glavnyy-koshmar-amerikantsev-18460053.html

https://uz.sputniknews.ru/20190908/Efim-Rachevskiy-o-normalnykh-shkolakh-vrede-otsenok-i-oshibkakh-roditeley-12383963.html

сша

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Косырев https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

Дмитрий Косырев https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Косырев https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

сша