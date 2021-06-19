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Узбекистан возобновил экспорт золота
Узбекистан возобновил экспорт золота
Продажи драгметалла стояли на паузе с сентября 2020 года. А до этого, в январе-августе, республика заработала на его экспорте рекордные 5,8 миллиарда долларов. 19.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-19T10:20+0500
2021-06-19T10:22+0500
государственный комитет по статистике
экономика
золото
экспорт
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Узбекистан возобновил экспорт золота, следует из отчета Государственного комитета по статистике о внешнеторговом обороте (ВТО).До этого республика не продавала этот драгоценный металл с сентября 2020-го, то есть восемь месяцев. В мае 2021-го, по данным Госкомстата, страна реализовала золота почти на 1,2 миллиарда долларов.ВТО за январь-май составил порядка 14,6 миллиарда долларов, что на 1,7 миллиарда долларов (13,2 процента) больше, чем за аналогичный период 2020 года.Экспорт достиг 5,7 миллиарда долларов (увеличение к январю-маю 2020-го на 14 процентов), а импорт — 8,8 миллиарда долларов (плюс 12,7 процента)."В результате сальдо внешнеторгового оборота составило пассивный баланс на сумму 3 104,0 миллиона долларов США (3,1 миллиарда долларов. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.На сегодня Узбекистан осуществляет торговые отношения со 163 странами мира. Наибольший объем ВТО по итогам января-мая зафиксирован с Китаем (18,4 процента), Россией (16,5 процента), Казахстаном (10,5 процента), Турцией (8,9 процента), Южной Кореей (4,5 процента), Кыргызстаном (2,3 процента) и Афганистаном (2,0 процента).
https://uz.sputniknews.ru/20210331/skolko-tonn-zolota-prodal-uzbekistan-za-poslednie-10-let--otchet-tsb-18062029.html
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государственный комитет по статистике, золото, экспорт

Узбекистан возобновил экспорт золота

10:20 19.06.2021 (обновлено: 10:22 19.06.2021)
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© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗолотые слитки
Золотые слитки - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
/
Перейти в фотобанк
Продажи драгметалла стояли на паузе с сентября 2020 года. А до этого, в январе-августе, республика заработала на его экспорте рекордные 5,8 миллиарда долларов.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Узбекистан возобновил экспорт золота, следует из отчета Государственного комитета по статистике о внешнеторговом обороте (ВТО).
До этого республика не продавала этот драгоценный металл с сентября 2020-го, то есть восемь месяцев.
В мае 2021-го, по данным Госкомстата, страна реализовала золота почти на 1,2 миллиарда долларов.
© Государственный комитет Узбекистана по статистикеДинамика структуры внешнеторгового оборота Узбекистана за январь-май 2021 года
Динамика структуры внешнеторгового оборота Узбекистана за январь-май 2021 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2021
Динамика структуры внешнеторгового оборота Узбекистана за январь-май 2021 года
© Государственный комитет Узбекистана по статистике
ВТО за январь-май составил порядка 14,6 миллиарда долларов, что на 1,7 миллиарда долларов (13,2 процента) больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Экспорт достиг 5,7 миллиарда долларов (увеличение к январю-маю 2020-го на 14 процентов), а импорт — 8,8 миллиарда долларов (плюс 12,7 процента).
"В результате сальдо внешнеторгового оборота составило пассивный баланс на сумму 3 104,0 миллиона долларов США (3,1 миллиарда долларов. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.
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На сегодня Узбекистан осуществляет торговые отношения со 163 странами мира. Наибольший объем ВТО по итогам января-мая зафиксирован с Китаем (18,4 процента), Россией (16,5 процента), Казахстаном (10,5 процента), Турцией (8,9 процента), Южной Кореей (4,5 процента), Кыргызстаном (2,3 процента) и Афганистаном (2,0 процента).
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