https://uz.sputniknews.ru/20210619/vadim-abramov-pokinul-post-glavnogo-trenera-sbornoy-uzbekistana-po-futbolu-19315187.html

Вадим Абрамов покинул пост главного тренера сборной Узбекистана по футболу

Вадим Абрамов покинул пост главного тренера сборной Узбекистана по футболу

Контрактом было предусмотрено, что команда должна выйти в третий раунд чемпионата мира 2022 года, но этого не произошло. 19.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-19T16:49+0500

2021-06-19T16:49+0500

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спорт

вадим абрамов

футбол

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Вадим Абрамов, который с сентября 2019 года был главным тренером сборной Узбекистана по футболу, покинул свой пост.В субботу состоялось заседание Ассоциации футбола РУз, на котором ее председатель Абдусалом Азизов объявил об отставке тренерского штаба во главе с Абрамовым.По словам Азизова, контрактом было предусмотрено, что сборная должна выйти в третий раунд чемпионата мира 2022 года. На этом же заседании полузащитник, капитан команды 33-летний Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры в сборной. Он играл за нее с 2007 года.Узбекистан потерял шансы попасть на ЧМ-2022 в результате матча с Саудовской Аравией, который закончился для сборной республики со счетом 0:3. Подопечные Вадима Абрамова пропустили мячи на 25-й, 33-й и 52-й минутах. Позже он попросил у болельщиков прощения за то, что их надежды не были оправданы.

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вадим абрамов, футбол, узбекистан