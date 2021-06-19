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Вадим Абрамов покинул пост главного тренера сборной Узбекистана по футболу
Вадим Абрамов покинул пост главного тренера сборной Узбекистана по футболу
Контрактом было предусмотрено, что команда должна выйти в третий раунд чемпионата мира 2022 года, но этого не произошло. 19.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-19T16:49+0500
2021-06-19T17:17+0500
спорт
вадим абрамов
футбол
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Вадим Абрамов, который с сентября 2019 года был главным тренером сборной Узбекистана по футболу, покинул свой пост.В субботу состоялось заседание Ассоциации футбола РУз, на котором ее председатель Абдусалом Азизов объявил об отставке тренерского штаба во главе с Абрамовым.По словам Азизова, контрактом было предусмотрено, что сборная должна выйти в третий раунд чемпионата мира 2022 года. На этом же заседании полузащитник, капитан команды 33-летний Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры в сборной. Он играл за нее с 2007 года.Узбекистан потерял шансы попасть на ЧМ-2022 в результате матча с Саудовской Аравией, который закончился для сборной республики со счетом 0:3. Подопечные Вадима Абрамова пропустили мячи на 25-й, 33-й и 52-й минутах. Позже он попросил у болельщиков прощения за то, что их надежды не были оправданы.
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вадим абрамов, футбол, узбекистан

Вадим Абрамов покинул пост главного тренера сборной Узбекистана по футболу

16:49 19.06.2021 (обновлено: 17:17 19.06.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровГлавный тренер сборной Узбекистана Вадим Абрамов
Главный тренер сборной Узбекистана Вадим Абрамов - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Контрактом было предусмотрено, что команда должна выйти в третий раунд чемпионата мира 2022 года, но этого не произошло.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Вадим Абрамов, который с сентября 2019 года был главным тренером сборной Узбекистана по футболу, покинул свой пост.
В субботу состоялось заседание Ассоциации футбола РУз, на котором ее председатель Абдусалом Азизов объявил об отставке тренерского штаба во главе с Абрамовым.
По словам Азизова, контрактом было предусмотрено, что сборная должна выйти в третий раунд чемпионата мира 2022 года.

Имя нового наставника планируется озвучить в течение месяца.

На этом же заседании полузащитник, капитан команды 33-летний Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры в сборной. Он играл за нее с 2007 года.
Узбекистан потерял шансы попасть на ЧМ-2022 в результате матча с Саудовской Аравией, который закончился для сборной республики со счетом 0:3. Подопечные Вадима Абрамова пропустили мячи на 25-й, 33-й и 52-й минутах. Позже он попросил у болельщиков прощения за то, что их надежды не были оправданы.
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