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Астероид размером в два Тадж-Махала летит к Земле
Астероид размером в два Тадж-Махала летит к Земле
Объект движется со скоростью 13,4 километра в секунду и максимально близко к Земле пролетит 25 июня. 20.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-20T17:10+0500
2021-06-20T17:10+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. К Земле приближается крупный астероид 441987 (2010 NY65), пишет Daily Express со ссылкой на NASA.Космический объект достигает в длину 187 метров, что сопоставимо с размером двух Тадж-Махалов вместе взятых. Однако стоит отметить, что "максимально близкое расстояние" на деле не такой уж и близкое — оно превышает расстояние от Земли до Луны более чем в 15 раз. Тем не менее, по меркам космоса объект считается "сближающимся с планетой". Ранее специалисты объяснили, что "потенциально опасные" астероиды не должны пугать жителей Земли. Ежегодно мимо нашей планеты пролетает примерно таких 180 астероидов. Это происходит регулярно и чем-то из ряда вон выходящим не считается.
https://uz.sputniknews.ru/20210603/nasa-nachnet-osvaivat-veneru-v-2028-godu-19069113.html
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земля, астероид, космос

Астероид размером в два Тадж-Махала летит к Земле

17:10 20.06.2021
147
© AFP 2018 / HANDOUTПланета Земля
Планета Земля - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2021
© AFP 2018 / HANDOUT
Объект движется со скоростью 13,4 километра в секунду и максимально близко к Земле пролетит 25 июня.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. К Земле приближается крупный астероид 441987 (2010 NY65), пишет Daily Express со ссылкой на NASA.
Космический объект достигает в длину 187 метров, что сопоставимо с размером двух Тадж-Махалов вместе взятых.
Астероид движется со скоростью 13,4 километра в секунду и пролетит на максимально близком расстоянии до нашей планеты 25 июня.
Однако стоит отметить, что "максимально близкое расстояние" на деле не такой уж и близкое — оно превышает расстояние от Земли до Луны более чем в 15 раз.
Тем не менее, по меркам космоса объект считается "сближающимся с планетой".
Ранее специалисты объяснили, что "потенциально опасные" астероиды не должны пугать жителей Земли. Ежегодно мимо нашей планеты пролетает примерно таких 180 астероидов.
Это происходит регулярно и чем-то из ряда вон выходящим не считается.
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