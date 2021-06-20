https://uz.sputniknews.ru/20210620/kak-bystro-vylechit-koronavirus--uchenye-raskryli-sposob-19324060.html
Как быстро вылечить коронавирус — ученые раскрыли способ
Как быстро вылечить коронавирус — ученые раскрыли способ
Специалисты считают, что сделанное ими открытие стало "важной вехой для пандемии". 20.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-20T18:55+0500
2021-06-20T18:55+0500
2021-06-20T18:55+0500
в мире
пандемия
коронавирус
ученые
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/13/18396432_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0b80bdbd646392393d25e04af935fd4e.jpg
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Ученые из Оксфордского университета назвали аппарат, который помогает быстрее вылечить COVID-19: это ингалятор от астмы.По данным исследования, будесонид, который используют для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких, можно применять также для лечения коронавируса. Сейчас продолжаются исследования данного способа лечения. Ученые считают, что это открытие стало "важной вехой для пандемии".В Британии тем временем намерены активно применять будесонид в борьбе с COVID-19 не только в медучреждениях, но и в домашних условиях.Ранее врач аллерголог-иммунолог объяснила, как отличить коронавирус от простуды.
https://uz.sputniknews.ru/20210531/ssha-nashli-vinovnika-pandemii-koronavirusa-19000528.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/13/18396432_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_17923e47c49a64c589ee6169110e8bca.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пандемия, коронавирус, ученые, здоровье
Как быстро вылечить коронавирус — ученые раскрыли способ
Специалисты считают, что сделанное ими открытие стало "важной вехой для пандемии".
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Ученые из Оксфордского университета назвали аппарат, который помогает быстрее вылечить COVID-19: это ингалятор от астмы.
По данным исследования, будесонид, который используют для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких, можно применять также для лечения коронавируса.
Насколько сильно помогает ингалятор? Специалисты отметили, что аппарат способен сократить время выздоровления пациента с COVID-19 в среднем на три дня.
Сейчас продолжаются исследования данного способа лечения. Ученые считают, что это открытие стало "важной вехой для пандемии".
В Британии тем временем намерены активно применять будесонид в борьбе с COVID-19 не только в медучреждениях, но и в домашних условиях.
Ранее врач аллерголог-иммунолог объяснила
, как отличить коронавирус от простуды.