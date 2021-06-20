https://uz.sputniknews.ru/20210620/kak-bystro-vylechit-koronavirus--uchenye-raskryli-sposob-19324060.html

Как быстро вылечить коронавирус — ученые раскрыли способ

Как быстро вылечить коронавирус — ученые раскрыли способ

Специалисты считают, что сделанное ими открытие стало "важной вехой для пандемии". 20.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-20T18:55+0500

2021-06-20T18:55+0500

2021-06-20T18:55+0500

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Ученые из Оксфордского университета назвали аппарат, который помогает быстрее вылечить COVID-19: это ингалятор от астмы.По данным исследования, будесонид, который используют для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких, можно применять также для лечения коронавируса. Сейчас продолжаются исследования данного способа лечения. Ученые считают, что это открытие стало "важной вехой для пандемии".В Британии тем временем намерены активно применять будесонид в борьбе с COVID-19 не только в медучреждениях, но и в домашних условиях.Ранее врач аллерголог-иммунолог объяснила, как отличить коронавирус от простуды.

https://uz.sputniknews.ru/20210531/ssha-nashli-vinovnika-pandemii-koronavirusa-19000528.html

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пандемия, коронавирус, ученые, здоровье