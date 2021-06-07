https://uz.sputniknews.ru/20210607/kak-samostoyatelno-otlichit-koronavirus-ot-prostudy--otvetila-vrach-19115761.html

Как отличить коронавирус от простуды — 5 главных "звоночков"

Как отличить коронавирус от простуды — 5 главных "звоночков"

Медик перечислила главные отличия одного заболевания от другого. Впрочем, в нынешних обстоятельствах при появлении тех или иных симптомов следует экстренно... 07.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-07T10:08+0500

2021-06-07T10:08+0500

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общество

пандемия

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врач

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здоровье

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Как без помощи врачей отличить коронавирусную инфекцию от ОРВИ? Врач аллерголог-иммунолог клинико-диагностического центра "МЕДСИ" Наталья Гарскова сравнила симптомы обоих заболеваний.Не стоит также забывать про один из ключевых "звоночков", указывающих на коронавирус, — потерю обоняния.Что еще зачастую указывает на COVID: нарушения работы кишечника и желудка (проблемы со стулом, боли в области живота).Иногда на инфекцию указывают сильные головные боли, появившиеся безо всякой причины. Как правило, такой болевой синдром не способны ослабить обезболивающие.Между тем пандемия продолжается, и ученые задумались, к чему это может привести. Так, американский специалист Питер Хотез пришел к выводу, что COVID-19 — далеко не последняя напасть человечества. Планету в будущем ожидают вспышки COVID-26 и COVID-32, если не будет изучена должным образом природа и происхождение нынешнего коронавируса.Так, например, в Индии около месяца назад зафиксировали вспышку мукормикоза (ее называют "черной плесенью"). Эта инфекция провоцируется коронавирусом и зачастую приводит к смерти.А у тех, кто выжил, меняется внешность (пациент может потерять глаза и верхнюю челюсть).

https://uz.sputniknews.ru/20210602/chto-smertelno-opasno-delat-pri-golovnoy-boli-19046082.html

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пандемия, коронавирус, врач, простуда, орви, здоровье