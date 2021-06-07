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Как отличить коронавирус от простуды — 5 главных "звоночков"
Как отличить коронавирус от простуды — 5 главных "звоночков"
Медик перечислила главные отличия одного заболевания от другого. Впрочем, в нынешних обстоятельствах при появлении тех или иных симптомов следует экстренно... 07.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-07T10:08+0500
2021-06-07T12:45+0500
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Как без помощи врачей отличить коронавирусную инфекцию от ОРВИ? Врач аллерголог-иммунолог клинико-диагностического центра "МЕДСИ" Наталья Гарскова сравнила симптомы обоих заболеваний.Не стоит также забывать про один из ключевых "звоночков", указывающих на коронавирус, — потерю обоняния.Что еще зачастую указывает на COVID: нарушения работы кишечника и желудка (проблемы со стулом, боли в области живота).Иногда на инфекцию указывают сильные головные боли, появившиеся безо всякой причины. Как правило, такой болевой синдром не способны ослабить обезболивающие.Между тем пандемия продолжается, и ученые задумались, к чему это может привести. Так, американский специалист Питер Хотез пришел к выводу, что COVID-19 — далеко не последняя напасть человечества. Планету в будущем ожидают вспышки COVID-26 и COVID-32, если не будет изучена должным образом природа и происхождение нынешнего коронавируса.Так, например, в Индии около месяца назад зафиксировали вспышку мукормикоза (ее называют "черной плесенью"). Эта инфекция провоцируется коронавирусом и зачастую приводит к смерти.А у тех, кто выжил, меняется внешность (пациент может потерять глаза и верхнюю челюсть).
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пандемия, коронавирус, врач, простуда, орви, здоровье

Как отличить коронавирус от простуды — 5 главных "звоночков"

10:08 07.06.2021 (обновлено: 12:45 07.06.2021)
473
© СС0 / Unsplash / visualsМаска
Маска - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2021
© СС0 / Unsplash / visuals
Медик перечислила главные отличия одного заболевания от другого. Впрочем, в нынешних обстоятельствах при появлении тех или иных симптомов следует экстренно обратиться к врачу.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Как без помощи врачей отличить коронавирусную инфекцию от ОРВИ?
Врач аллерголог-иммунолог клинико-диагностического центра "МЕДСИ" Наталья Гарскова сравнила симптомы обоих заболеваний.
"При ОРВИ нет ломоты в теле, которая при COVID-19 и гриппе идет как ведущий симптом, а на первый план выходят катаральные проявления (то есть воспаление и отечность слизистых) со стороны носа, боли в горле, кашель. Для ОРВИ, в отличие от гриппа и COVID-19, характерно чихание", — объяснила медик в беседе с РИА Новости.
Не стоит также забывать про один из ключевых "звоночков", указывающих на коронавирус, — потерю обоняния.
Что еще зачастую указывает на COVID: нарушения работы кишечника и желудка (проблемы со стулом, боли в области живота).
Иногда на инфекцию указывают сильные головные боли, появившиеся безо всякой причины. Как правило, такой болевой синдром не способны ослабить обезболивающие.
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Между тем пандемия продолжается, и ученые задумались, к чему это может привести. Так, американский специалист Питер Хотез пришел к выводу, что COVID-19 — далеко не последняя напасть человечества.
Планету в будущем ожидают вспышки COVID-26 и COVID-32, если не будет изучена должным образом природа и происхождение нынешнего коронавируса.
Впрочем, не нужно дожидаться будущего — уже сейчас COVID-19 провоцирует развитие жутких заболеваний, которые трансформируются в новые эпидемии.
Так, например, в Индии около месяца назад зафиксировали вспышку мукормикоза (ее называют "черной плесенью"). Эта инфекция провоцируется коронавирусом и зачастую приводит к смерти.
А у тех, кто выжил, меняется внешность (пациент может потерять глаза и верхнюю челюсть).
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