https://uz.sputniknews.ru/20210620/kak-rossiya-okazalas-vinovata-v-roste-tsen-na-uzbekskuyu-morkov-i-svyoklu-19317513.html

Как Россия оказалась виновата в росте цен на узбекскую морковь и свёклу

Как Россия оказалась виновата в росте цен на узбекскую морковь и свёклу

Эксперты разобрались, почему цены на овощи в нынешнем сезоне демонстрируют "нетрадиционное" поведение. 20.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-20T11:02+0500

2021-06-20T11:02+0500

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общество

рост цен

повышение цен

овощи

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. За последние два месяца в Узбекистане сильно выросли розничные цены на морковь и свёклу.В Ташкенте, например, оба продукта продаются по цене от 9 тысячи до 11 тысяч сумов за килограмм. И это непривычно для нынешнего времени года, отмечают аналитики EastFruit.По мнению экспертов, причина — "в аномальной динамике цен на данные виды овощей на рынке России, где владение морковью и свёклой уже в шутку называют новыми символами богатства".В Узбекистане особую ценность представляет не молодая, а "старая" морковь, которая более предпочтительна для приготовления узбекского плова.По данным экспертов, цены на морковь прошлогоднего урожая начали резко расти в апреле 2021 года. "Аномалия" состоит в том, что далее стоимость не упала, а, наоборот, выросла еще.На графике видна разница в оптовых ценах: по состоянию на 11 июня 2021 года, стоимость моркови прошлогоднего урожая в 5 раз выше, чем в аналогичный период 2020-го.То же происходит и с ценами на урожай текущего года: вместо того, чтобы снизиться, они "заморозились". Ситуация между тем более глобальная, чем кажется. Cо свёклой ситуация не менее интересная: сейчас в России цены на нее доходят до 110 рублей за килограмм — в розничных магазинах. На рынках ценники повысились до 180 рублей за килограмм. Что на руку Узбекистану. При этом в 2021 году ассортимент не ограничился молодой морковью, которую обычно Узбекистан экспортирует с апреля по июнь — учитывая динамику цен, отгружается в том числе "старая" морковь из запасов прошлогоднего урожая. Что касается узбекской свёклы, то лишь в мае ее было отправлено на экспорт около 2 тысячи тонн. В июне, правда, темпы отгрузок чуть снизились. По их словам, рост цен на морковь и свёклу в Узбекистане неразрывно связан с ростом цен на них в России, поскольку РФ — самый крупный и основной экспортный рынок сбыта узбекской плодоовощной продукции.

https://uz.sputniknews.ru/20210318/kak-uvelichit-obemy-eksporta-natsionalnoy-produktsii--ekonomisty-znayut-otvet-17834969.html

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рост цен, повышение цен, овощи, узбекистан