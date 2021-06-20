Общество
Как Россия оказалась виновата в росте цен на узбекскую морковь и свёклу
11:02 20.06.2021 (обновлено: 11:09 20.06.2021)
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Эксперты разобрались, почему цены на овощи в нынешнем сезоне демонстрируют "нетрадиционное" поведение.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. За последние два месяца в Узбекистане сильно выросли розничные цены на морковь и свёклу.
В Ташкенте, например, оба продукта продаются по цене от 9 тысячи до 11 тысяч сумов за килограмм. И это непривычно для нынешнего времени года, отмечают аналитики EastFruit.
По мнению экспертов, причина — "в аномальной динамике цен на данные виды овощей на рынке России, где владение морковью и свёклой уже в шутку называют новыми символами богатства".
В Узбекистане особую ценность представляет не молодая, а "старая" морковь, которая более предпочтительна для приготовления узбекского плова.
По данным экспертов, цены на морковь прошлогоднего урожая начали резко расти в апреле 2021 года. "Аномалия" состоит в том, что далее стоимость не упала, а, наоборот, выросла еще.
Динамика оптовых цен на морковь прошлогоднего урожая в 2020 и 2021 году
На графике видна разница в оптовых ценах: по состоянию на 11 июня 2021 года, стоимость моркови прошлогоднего урожая в 5 раз выше, чем в аналогичный период 2020-го.
То же происходит и с ценами на урожай текущего года: вместо того, чтобы снизиться, они "заморозились".
© EastFruitВ первой декаде июня 2020 года цены на раннюю морковь упали почти в 2 раза и были ниже почти 3,5 раза, чем текущие цены
В первой декаде июня 2020 года цены на раннюю морковь упали почти в 2 раза и были ниже почти 3,5 раза, чем текущие цены
Ситуация между тем более глобальная, чем кажется.
"Поведение цен на морковь в Узбекистане в целом повторяет динамику цен на этот продукт на основном экспортном рынке сбыта плодоовощной продукции Узбекистана – в России, а также в соседнем Таджикистане", — добавили аналитики.
Cо свёклой ситуация не менее интересная: сейчас в России цены на нее доходят до 110 рублей за килограмм — в розничных магазинах. На рынках ценники повысились до 180 рублей за килограмм. Что на руку Узбекистану.
"У узбекских производителей и экспортеров моркови и свеклы открылись прекрасные возможности экспорта этой продукции на российский рынок. Специалисты EastFruit отмечают активную отгрузку моркови и свёклы на экспорт в этом направлении, в том числе через Казахстан", — отметили аналитики.
При этом в 2021 году ассортимент не ограничился молодой морковью, которую обычно Узбекистан экспортирует с апреля по июнь — учитывая динамику цен, отгружается в том числе "старая" морковь из запасов прошлогоднего урожая.
Что касается узбекской свёклы, то лишь в мае ее было отправлено на экспорт около 2 тысячи тонн. В июне, правда, темпы отгрузок чуть снизились.
"Это может быть связано с увеличением предложения свеклы на российском рынке со стороны других стран-поставщиков либо же с ростом цен на внутреннем рынке Узбекистана по мере снижения доступных к реализации объемов", — добавили эксперты.
По их словам, рост цен на морковь и свёклу в Узбекистане неразрывно связан с ростом цен на них в России, поскольку РФ — самый крупный и основной экспортный рынок сбыта узбекской плодоовощной продукции.