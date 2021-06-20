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Как Россия оказалась виновата в росте цен на узбекскую морковь и свёклу
Как Россия оказалась виновата в росте цен на узбекскую морковь и свёклу
Эксперты разобрались, почему цены на овощи в нынешнем сезоне демонстрируют "нетрадиционное" поведение. 20.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-20T11:02+0500
2021-06-20T11:09+0500
общество
рост цен
повышение цен
овощи
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. За последние два месяца в Узбекистане сильно выросли розничные цены на морковь и свёклу.В Ташкенте, например, оба продукта продаются по цене от 9 тысячи до 11 тысяч сумов за килограмм. И это непривычно для нынешнего времени года, отмечают аналитики EastFruit.По мнению экспертов, причина — "в аномальной динамике цен на данные виды овощей на рынке России, где владение морковью и свёклой уже в шутку называют новыми символами богатства".В Узбекистане особую ценность представляет не молодая, а "старая" морковь, которая более предпочтительна для приготовления узбекского плова.По данным экспертов, цены на морковь прошлогоднего урожая начали резко расти в апреле 2021 года. "Аномалия" состоит в том, что далее стоимость не упала, а, наоборот, выросла еще.На графике видна разница в оптовых ценах: по состоянию на 11 июня 2021 года, стоимость моркови прошлогоднего урожая в 5 раз выше, чем в аналогичный период 2020-го.То же происходит и с ценами на урожай текущего года: вместо того, чтобы снизиться, они "заморозились". Ситуация между тем более глобальная, чем кажется. Cо свёклой ситуация не менее интересная: сейчас в России цены на нее доходят до 110 рублей за килограмм — в розничных магазинах. На рынках ценники повысились до 180 рублей за килограмм. Что на руку Узбекистану. При этом в 2021 году ассортимент не ограничился молодой морковью, которую обычно Узбекистан экспортирует с апреля по июнь — учитывая динамику цен, отгружается в том числе "старая" морковь из запасов прошлогоднего урожая. Что касается узбекской свёклы, то лишь в мае ее было отправлено на экспорт около 2 тысячи тонн. В июне, правда, темпы отгрузок чуть снизились. По их словам, рост цен на морковь и свёклу в Узбекистане неразрывно связан с ростом цен на них в России, поскольку РФ — самый крупный и основной экспортный рынок сбыта узбекской плодоовощной продукции.
https://uz.sputniknews.ru/20210318/kak-uvelichit-obemy-eksporta-natsionalnoy-produktsii--ekonomisty-znayut-otvet-17834969.html
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рост цен, повышение цен, овощи, узбекистан

Как Россия оказалась виновата в росте цен на узбекскую морковь и свёклу

11:02 20.06.2021 (обновлено: 11:09 20.06.2021)
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© СС0 / Unsplash / Gabriel GurrolaМорковь, иллюстративное фото
Морковь, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2021
© СС0 / Unsplash / Gabriel Gurrola
Эксперты разобрались, почему цены на овощи в нынешнем сезоне демонстрируют "нетрадиционное" поведение.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. За последние два месяца в Узбекистане сильно выросли розничные цены на морковь и свёклу.
В Ташкенте, например, оба продукта продаются по цене от 9 тысячи до 11 тысяч сумов за килограмм. И это непривычно для нынешнего времени года, отмечают аналитики EastFruit.
По мнению экспертов, причина — "в аномальной динамике цен на данные виды овощей на рынке России, где владение морковью и свёклой уже в шутку называют новыми символами богатства".
В Узбекистане особую ценность представляет не молодая, а "старая" морковь, которая более предпочтительна для приготовления узбекского плова.
По данным экспертов, цены на морковь прошлогоднего урожая начали резко расти в апреле 2021 года. "Аномалия" состоит в том, что далее стоимость не упала, а, наоборот, выросла еще.
© EastFruit Динамика оптовых цен на морковь прошлогоднего урожая в 2020 и 2021 году
Динамика оптовых цен на морковь прошлогоднего урожая в 2020 и 2021 году - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2021
Динамика оптовых цен на морковь прошлогоднего урожая в 2020 и 2021 году
© EastFruit
На графике видна разница в оптовых ценах: по состоянию на 11 июня 2021 года, стоимость моркови прошлогоднего урожая в 5 раз выше, чем в аналогичный период 2020-го.
То же происходит и с ценами на урожай текущего года: вместо того, чтобы снизиться, они "заморозились".
© EastFruitВ первой декаде июня 2020 года цены на раннюю морковь упали почти в 2 раза и были ниже почти 3,5 раза, чем текущие цены
В первой декаде июня 2020 года цены на раннюю морковь упали почти в 2 раза и были ниже почти 3,5 раза, чем текущие цены - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2021
В первой декаде июня 2020 года цены на раннюю морковь упали почти в 2 раза и были ниже почти 3,5 раза, чем текущие цены
© EastFruit
Ситуация между тем более глобальная, чем кажется.
"Поведение цен на морковь в Узбекистане в целом повторяет динамику цен на этот продукт на основном экспортном рынке сбыта плодоовощной продукции Узбекистана – в России, а также в соседнем Таджикистане", — добавили аналитики.
© EastFruit
Динамика цен на морковь на основном экспортном рынке сбыта плодоовощной продукции Узбекистана - Sputnik Узбекистан
1/2
© EastFruit
© EastFruit
Динамика цен на морковь на основном экспортном рынке сбыта плодоовощной продукции Узбекистана - Sputnik Узбекистан
2/2
© EastFruit
1/2
© EastFruit
2/2
© EastFruit
Cо свёклой ситуация не менее интересная: сейчас в России цены на нее доходят до 110 рублей за килограмм — в розничных магазинах. На рынках ценники повысились до 180 рублей за килограмм. Что на руку Узбекистану.

"У узбекских производителей и экспортеров моркови и свеклы открылись прекрасные возможности экспорта этой продукции на российский рынок. Специалисты EastFruit отмечают активную отгрузку моркови и свёклы на экспорт в этом направлении, в том числе через Казахстан", — отметили аналитики.

При этом в 2021 году ассортимент не ограничился молодой морковью, которую обычно Узбекистан экспортирует с апреля по июнь — учитывая динамику цен, отгружается в том числе "старая" морковь из запасов прошлогоднего урожая.
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Что касается узбекской свёклы, то лишь в мае ее было отправлено на экспорт около 2 тысячи тонн. В июне, правда, темпы отгрузок чуть снизились.
"Это может быть связано с увеличением предложения свеклы на российском рынке со стороны других стран-поставщиков либо же с ростом цен на внутреннем рынке Узбекистана по мере снижения доступных к реализации объемов", — добавили эксперты.
По их словам, рост цен на морковь и свёклу в Узбекистане неразрывно связан с ростом цен на них в России, поскольку РФ — самый крупный и основной экспортный рынок сбыта узбекской плодоовощной продукции.
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