https://uz.sputniknews.ru/20210318/kak-uvelichit-obemy-eksporta-natsionalnoy-produktsii--ekonomisty-znayut-otvet-17834969.html

Как увеличить объемы экспорта национальной продукции — экономисты знают ответ

Как увеличить объемы экспорта национальной продукции — экономисты знают ответ

Выходу продукции из Узбекистана на новые экспортные рынки будет способствовать дальнейшая интеграция республики в мировую экономику. В настоящее время ведутся... 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T17:19+0500

2021-03-18T17:19+0500

2021-03-18T17:28+0500

экономика

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

экспорт

еаэс

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Центре экономических исследований и реформ (ЦЭИР) проанализировали сравнительные преимущества в экономике и перспективы роста экспортного потенциала Узбекистана. Заместитель директора ЦЭИР Умид Абидходжаев отметил, что в период с 2016 по 2019 годы объем экспорта республики вырос с $12,6 млрд до $17,9 млрд или на 42%. Однако в прошлом году пандемия коронавируса оказала негативное влияние на эти показатели, снизив их на 15%. По словам Абидходжаева, имеются возможности для того, чтобы нефтехимическая, металлургическая, машиностроительная, электротехническая, фармацевтическая, строительная, текстильная, кожевенно-обувная, пищевая отрасли, а также сферы, связанные с "зеленой экономикой", стали "драйверами" национальной экономики.По его словам, выходу отечественной продукции на новые экспортные рынки будет способствовать дальнейшая интеграция Узбекистана в мировую экономику. В настоящее время ведутся активные переговоры по вступлению республики в ВТО, вместе с тем получен статус страны-наблюдателя при ЕАЭС.Глава ЦЭИР также отметил, что сотрудничество с Европейским союзом продолжается, недавно Еврокомиссией приняла положительное решение по заявке Узбекистана на получение статуса бенефициара "GSP+".Согласно данным, внушительный экспортный потенциал имеется у плодовоовощной продукции — на $986,7 млн, у текстильной продукции — на $686,6 млн, у электротехнической продукции — на $56,6 млн.Кроме этого, проведена предварительная оценка последствий вступления Узбекистана в ВТО по методологии расчета Trade Creation Effect ("Эффект создания торговли") и Trade Diversion Effect ("Эффект отклонения торговли"). При вступлении в ВТО и снижении импортных таможенных пошлин на 50% по предварительным расчетам объем импорта в Узбекистан может в целом вырасти на 5%, а по продуктам отдельных отраслей от 2% до 13%.Кроме того, Узбекистан поддерживает формирование цивилизованного рынка труда на пространстве ЕАЭС. Республика намерена приложить максимум усилий для того, чтобы для ее граждан, работающих в странах союза, были созданы соответствующие условия.Для справки: Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, экспорт, еаэс