https://uz.sputniknews.ru/20210620/kak-vyglyadit-ozero-kazaxstana-na-kotorom-opasno-naxoditsya-bolee-30-minut--video-19323364.html

В "розовом" озере Казахстана опасно находиться более 30 минут — видео

В "розовом" озере Казахстана опасно находиться более 30 минут — видео

По данным экспертов, уровень тяжелых металлов в знаменитом озере Кобейтуз превышен в 18 раз, других ядовитых элементов — 900 раз, а некоторых — вовсе в 1150... 20.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-20T17:51+0500

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вода

казахстан

мультимедиа

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Власти не рекомендуют посещать водоем, он признан токсичным. Однако это не мешает туристам продолжать сюда стекаться. Путешественников привлекает необычный оттенок водоема — розовый. В прошлом году люди чуть было не загубили уникальное озеро — особо находчивые собирали соль со дна, а потом продавали ее как "лекарство от COVID-19".Из-за вандализма на дне образовались черные дыры. Подробности смотрите в видео.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, вода, казахстан, мультимедиа