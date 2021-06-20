https://uz.sputniknews.ru/20210620/kak-vyglyadit-ozero-kazaxstana-na-kotorom-opasno-naxoditsya-bolee-30-minut--video-19323364.html
В "розовом" озере Казахстана опасно находиться более 30 минут — видео
В "розовом" озере Казахстана опасно находиться более 30 минут — видео
По данным экспертов, уровень тяжелых металлов в знаменитом озере Кобейтуз превышен в 18 раз, других ядовитых элементов — 900 раз, а некоторых — вовсе в 1150... 20.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-20T17:51+0500
2021-06-20T17:51+0500
2021-06-20T17:52+0500
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Власти не рекомендуют посещать водоем, он признан токсичным. Однако это не мешает туристам продолжать сюда стекаться. Путешественников привлекает необычный оттенок водоема — розовый. В прошлом году люди чуть было не загубили уникальное озеро — особо находчивые собирали соль со дна, а потом продавали ее как "лекарство от COVID-19".Из-за вандализма на дне образовались черные дыры. Подробности смотрите в видео.
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видео, вода, казахстан, мультимедиа
В "розовом" озере Казахстана опасно находиться более 30 минут — видео
17:51 20.06.2021 (обновлено: 17:52 20.06.2021)
По данным экспертов, уровень тяжелых металлов в знаменитом озере Кобейтуз превышен в 18 раз, других ядовитых элементов — 900 раз, а некоторых — вовсе в 1150 раз.
Власти не рекомендуют посещать водоем, он признан токсичным.
Однако это не мешает туристам продолжать сюда стекаться. Путешественников привлекает необычный оттенок водоема — розовый.
В прошлом году люди чуть было не загубили уникальное озеро — особо находчивые собирали соль со дна, а потом продавали ее как "лекарство от COVID-19".
Из-за вандализма на дне образовались черные дыры.
Подробности смотрите в видео.