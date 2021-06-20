https://uz.sputniknews.ru/20210620/nazvan-produkt-kotoryy-smertelno-opasno-sochetat-s-kofe-19321681.html

Назван продукт, который смертельно опасно сочетать с кофе

Назван продукт, который смертельно опасно сочетать с кофе

Ранее стало известно, сколько чашек кофе можно выпивать в день без вреда для здоровья. 20.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-20T14:00+0500

2021-06-20T14:00+0500

2021-06-20T14:00+0500

общество

врач

кофе

здоровье

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Многие любят по утрам выпить кофе и угоститься сладким, однако это может быть крайне опасно.Об этом предупредил специалист по снижению веса клиники "Борменталь" Павел Исанбаев. По его словам, кофе содержит антинутриенты — это вещества, способные раздражать желудочно-кишечного тракт, нарушать работу почек и печени, препятствовать усвоению питательных веществ.Из-за таких свойств напиток рекомендуется употреблять между приемами пищи, но никак не во время. Почему же вредно сочетать с кофе именно сладкое? Эксперт объяснил, что кофе провоцирует скачок уровня глюкозы в крови.Это вызывает прилив сил и бодрости, ведь организму нужно эту самую глюкозу потратить. Однако этот эффект временный. После того, как действие кофеина заканчивается, тело возвращается к привычному состоянию. Если же добавить к кофе сладости, то уровень глюкозы будет зашкаливать. Соответственно, спустя время произойдет слишком резкое падение уровня до нормы. И это опасно. По его словам, каждый случай индивидуален, поэтому следить за метаболизмом после кофе следует самостоятельно.

https://uz.sputniknews.ru/20210331/skolko-chashek-kofe-mojno-pit-v-den---otvet-dietologa-18047760.html

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

врач, кофе, здоровье