https://uz.sputniknews.ru/20210620/nazvan-produkt-kotoryy-smertelno-opasno-sochetat-s-kofe-19321681.html
Назван продукт, который смертельно опасно сочетать с кофе
Назван продукт, который смертельно опасно сочетать с кофе
Ранее стало известно, сколько чашек кофе можно выпивать в день без вреда для здоровья. 20.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-20T14:00+0500
2021-06-20T14:00+0500
2021-06-20T14:00+0500
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кофе
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Многие любят по утрам выпить кофе и угоститься сладким, однако это может быть крайне опасно.Об этом предупредил специалист по снижению веса клиники "Борменталь" Павел Исанбаев. По его словам, кофе содержит антинутриенты — это вещества, способные раздражать желудочно-кишечного тракт, нарушать работу почек и печени, препятствовать усвоению питательных веществ.Из-за таких свойств напиток рекомендуется употреблять между приемами пищи, но никак не во время. Почему же вредно сочетать с кофе именно сладкое? Эксперт объяснил, что кофе провоцирует скачок уровня глюкозы в крови.Это вызывает прилив сил и бодрости, ведь организму нужно эту самую глюкозу потратить. Однако этот эффект временный. После того, как действие кофеина заканчивается, тело возвращается к привычному состоянию. Если же добавить к кофе сладости, то уровень глюкозы будет зашкаливать. Соответственно, спустя время произойдет слишком резкое падение уровня до нормы. И это опасно. По его словам, каждый случай индивидуален, поэтому следить за метаболизмом после кофе следует самостоятельно.
https://uz.sputniknews.ru/20210331/skolko-chashek-kofe-mojno-pit-v-den---otvet-dietologa-18047760.html
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врач, кофе, здоровье
Назван продукт, который смертельно опасно сочетать с кофе
Ранее стало известно, сколько чашек кофе можно выпивать в день без вреда для здоровья.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Многие любят по утрам выпить кофе и угоститься сладким, однако это может быть крайне опасно.
Об этом предупредил специалист по снижению веса клиники "Борменталь" Павел Исанбаев.
По его словам, кофе содержит антинутриенты — это вещества, способные раздражать желудочно-кишечного тракт, нарушать работу почек и печени, препятствовать усвоению питательных веществ.
Из-за таких свойств напиток рекомендуется употреблять между приемами пищи, но никак не во время.
Почему же вредно сочетать с кофе именно сладкое? Эксперт объяснил, что кофе провоцирует скачок уровня глюкозы в крови.
Это вызывает прилив сил и бодрости, ведь организму нужно эту самую глюкозу потратить. Однако этот эффект временный.
После того, как действие кофеина заканчивается, тело возвращается к привычному состоянию.
Если же добавить к кофе сладости, то уровень глюкозы будет зашкаливать. Соответственно, спустя время произойдет слишком резкое падение уровня до нормы.
"Может возникнуть гипогликемия; она проявляется такими симптомами как слабость, головокружение, холодный липкий пот, сонливость. У кого-то это состояние выражено слабо, у кого-то сильнее — все зависит от конкретного организма", — добавил эксперт.
По его словам, каждый случай индивидуален, поэтому следить за метаболизмом после кофе следует самостоятельно.