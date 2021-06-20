https://uz.sputniknews.ru/20210620/nazvana-klimaticheskaya-prichina-podorojaniya-uzbekskoy-morkovi-19322538.html

Названа "климатическая" причина подорожания узбекской моркови

Названа "климатическая" причина подорожания узбекской моркови

Ранее эксперты EastFruit связали рост цен на морковь и свёклу в Узбекистане с ростом цен на них в России. 20.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-20T16:30+0500

2021-06-20T16:30+0500

2021-06-20T16:39+0500

общество

рост цен

повышение цен

овощи

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/14/19322793_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6884ea2a7f2458519a4133c399bad917.jpg

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. За последние два месяца в Узбекистане взлетели цены сразу на несколько видов овощной продукции: моркови и свёклы.Независимые аналитики связали скачок стоимости с экспортом продукции в Россию. Накануне в Минсельхозе назвали еще один фактор, который привел к значительному подорожанию узбекской моркови — климатический. Ближе к концу июня как раз следует ожидать снижения цен на узбекскую морковь, заявили в Минсельхозе.Ведомство уже выработало меры по оперативному сбору продукции с полей.Уже скоро собранная морковь снова появится на центральных дехканских рынках столицы и областей.

https://uz.sputniknews.ru/20210620/kak-rossiya-okazalas-vinovata-v-roste-tsen-na-uzbekskuyu-morkov-i-svyoklu-19317513.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рост цен, повышение цен, овощи, узбекистан