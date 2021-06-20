https://uz.sputniknews.ru/20210620/nazvana-klimaticheskaya-prichina-podorojaniya-uzbekskoy-morkovi-19322538.html
Названа "климатическая" причина подорожания узбекской моркови
Названа "климатическая" причина подорожания узбекской моркови
Ранее эксперты EastFruit связали рост цен на морковь и свёклу в Узбекистане с ростом цен на них в России. 20.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-20T16:30+0500
2021-06-20T16:30+0500
2021-06-20T16:39+0500
общество
рост цен
повышение цен
овощи
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. За последние два месяца в Узбекистане взлетели цены сразу на несколько видов овощной продукции: моркови и свёклы.Независимые аналитики связали скачок стоимости с экспортом продукции в Россию. Накануне в Минсельхозе назвали еще один фактор, который привел к значительному подорожанию узбекской моркови — климатический. Ближе к концу июня как раз следует ожидать снижения цен на узбекскую морковь, заявили в Минсельхозе.Ведомство уже выработало меры по оперативному сбору продукции с полей.Уже скоро собранная морковь снова появится на центральных дехканских рынках столицы и областей.
https://uz.sputniknews.ru/20210620/kak-rossiya-okazalas-vinovata-v-roste-tsen-na-uzbekskuyu-morkov-i-svyoklu-19317513.html
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рост цен, повышение цен, овощи, узбекистан
Названа "климатическая" причина подорожания узбекской моркови
16:30 20.06.2021 (обновлено: 16:39 20.06.2021)
Ранее эксперты EastFruit связали рост цен на морковь и свёклу в Узбекистане с ростом цен на них в России.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. За последние два месяца в Узбекистане взлетели цены сразу на несколько видов овощной продукции: моркови и свёклы.
Независимые аналитики связали скачок стоимости с экспортом продукции в Россию.
Накануне в Минсельхозе назвали
еще один фактор, который привел к значительному подорожанию узбекской моркови — климатический.
В ведомстве отметили, что в феврале и апреле 2021 года было зафиксировано резкое похолодание. Из-за этого период созревания моркови растянулся на 20-25 дней, и сбор урожая был перенесен на конец июня.
Ближе к концу июня как раз следует ожидать снижения цен на узбекскую морковь, заявили в Минсельхозе.
Ведомство уже выработало меры по оперативному сбору продукции с полей.
Уже скоро собранная морковь снова появится на центральных дехканских рынках столицы и областей.