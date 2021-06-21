https://uz.sputniknews.ru/20210621/almalykskiy-gmk-poluchil-ot-sp-reyting-v-so-stabilnym-prognozom-19335462.html

Алмалыкский ГМК получил от S&P рейтинг "В+" со стабильным прогнозом

Алмалыкский ГМК получил от S&P рейтинг "В+" со стабильным прогнозом

S&P Global Ratings входит в тройку самых влиятельных рейтинговых агентств мира. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-21T15:52+0500

2021-06-21T15:52+0500

2021-06-21T15:52+0500

экономика

оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Алмалыкский горно-металлургический комбинат впервые получил от международного рейтингового агентства S&P Global Ratings рейтинг — на уровне "В+" с прогнозом "стабильный", сообщает пресс-служба АГМК.Полученный рейтинг предприятия превышает суверенный рейтинг Узбекистана, присвоенный S&P. В начале июня пресс-служба Министерство финансов Узбекистана сообщила, что S&P изменило прогноз суверенного кредитному рейтингу Узбекистана с "негативного" на "стабильный", сохранив за страной позицию на уровне "ВВ-", из-за роста экономики и стабилизации внешнего долга в период пандемии COVID-19.Ранее руководство АГМК сообщило, что комбинат планирует направить на расширение сырьевой базы и увеличение производственных мощностей в 2019-2023 годах инвестиции в объеме 3,34 миллиарда долларов. Значительная часть этих средств будет инвестирована в освоение месторождения "Ёшлик-I" стоимостью около 1,7 миллиарда долларов. В рамках проекта в 2023 году планируется завершить строительство горно-обогатительного комплекса и выйти на проектную мощность в 74 миллиона тонн добычи руды. Проект карьера разработан российским АО "Гипроцветмет" (Москва).Алмалыкский ГМК — единственный производитель меди в Узбекистане. На долю комбината приходится порядка 90 процентов производства серебра и 20 процентов золота в республике. В августе 2018-го госактивы комбината были переданы в управление SFI Management Group. Однако в январе 2021-го комбинат сообщил, что договор доверительного управления с SFI был расторгнут "по согласованию сторон".

https://uz.sputniknews.ru/20210607/agmk-v-yanvare-mae-eksportiroval-produktsii-na-4557-mln-19128868.html

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оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"