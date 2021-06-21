https://uz.sputniknews.ru/20210621/biznes-ombudsmanu-mogut-razreshit-rassmatrivat-administrativnye-dela-19341438.html
Бизнес-омбудсману могут разрешить рассматривать административные дела
Бизнес-омбудсману могут разрешить рассматривать административные дела
Главная цель предлагаемых изменений - защита частной собственности, обеспечение свободы бизнеса, совершенствование институциональных механизмов по... 21.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-21T19:56+0500
2021-06-21T19:56+0500
2021-06-21T19:56+0500
общество
законодательная палата олий мажлиса
омбудсмен
бизнес
законопроект
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Депутаты разработали законопроект, предусматривающий внесение изменений в кодекс республики об административной ответственности, сообщает пресс-служба Нижней палаты парламента.Основной пункт в предлагаемой редакции документа - предоставление Уполномоченному при президенте по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства (Бизнес-омбудсману) права рассматривать дела об административной ответственности.Этот шаг, по мнению депутатов, будет способствовать укреплению защиты частной собственности, обеспечению свободы предпринимательской деятельности, совершенствованию институциональных механизмов по предотвращению правонарушений со стороны должностных лиц государственных органов.Напомним, в конце 2019 года начальника Центральной инспекции по контролю за горно-геологической деятельностью уволили после незаконной проверки предприятия.В отношении главного и ведущего инспекторов Центральной инспекции по контролю горно-геологической службы Ташкентской области составлены протоколы об административном правонарушении, и решением суда данные лица признаны виновными.
https://uz.sputniknews.ru/20191120/Kak-izmenitsya-sistema-nalogovykh-proverok-biznesa-v-Uzbekistane-12834997.html
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законодательная палата олий мажлиса, омбудсмен, бизнес, законопроект
Бизнес-омбудсману могут разрешить рассматривать административные дела
Главная цель предлагаемых изменений - защита частной собственности, обеспечение свободы бизнеса, совершенствование институциональных механизмов по предотвращению правонарушений со стороны должностных лиц государственных органов.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik.
Депутаты разработали законопроект, предусматривающий внесение изменений в кодекс республики об административной ответственности, сообщает
пресс-служба Нижней палаты парламента.
Основной пункт в предлагаемой редакции документа - предоставление Уполномоченному при президенте по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства (Бизнес-омбудсману) права рассматривать дела об административной ответственности.
Этот шаг, по мнению депутатов, будет способствовать укреплению защиты частной собственности, обеспечению свободы предпринимательской деятельности, совершенствованию институциональных механизмов по предотвращению правонарушений со стороны должностных лиц государственных органов.
Напомним, в конце 2019 года начальника Центральной инспекции по контролю за горно-геологической деятельностью уволили
после незаконной проверки предприятия.
В отношении главного и ведущего инспекторов Центральной инспекции по контролю горно-геологической службы Ташкентской области составлены протоколы об административном правонарушении, и решением суда данные лица признаны виновными.