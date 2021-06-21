https://uz.sputniknews.ru/20210621/kak-migrantam-v-podmoskove-privitsya-ot-koronavirusa-19324975.html

Как мигрантам в Подмосковье привиться от коронавируса

Как мигрантам в Подмосковье привиться от коронавируса

Ранее в Подмосковье ввели ограничительные меры для борьбы с распространением COVID-19. Аналогичные меры вступили в силу в Москве и других регионах страны. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-21T08:53+0500

2021-06-21T08:53+0500

2021-06-21T08:58+0500

россия

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вакцинация

трудовые мигранты

прививки

подмосковье

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Трудовые мигранты, как и остальные иностранцы, могут пройти вакцинацию от COVID-19 в Московской области.Для этого им нужно иметь хотя бы временную регистрацию и полис ОМС, сообщила замглавы правительства и глава Минздрава Подмосковья Светлана Стригункова.Между тем Стригункова подчеркнула, что сейчас Минздрав России активно прорабатывает возможность проведения платной вакцинации для мигрантов.Ранее в Подмосковье ввели ограничительные меры для борьбы с распространением COVID-19: введен обязательный масочный режим в общественных местах.Также граждан не будут пускать без масок в здания и помещения. Кроме того, власти Московской области обязали сделать прививку от коронавируса некоторым категориям работников в сфере услуг.

https://uz.sputniknews.ru/20210618/vaktsinatsiya-migrantov-ot-covid-19-mojet-startovat-v-moskve-v-blijayshie-nedeli-19296072.html

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пандемия, коронавирус, вакцинация, трудовые мигранты, прививки, подмосковье