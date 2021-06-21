https://uz.sputniknews.ru/20210621/kak-migrantam-v-podmoskove-privitsya-ot-koronavirusa-19324975.html
Как мигрантам в Подмосковье привиться от коронавируса
Как мигрантам в Подмосковье привиться от коронавируса
Ранее в Подмосковье ввели ограничительные меры для борьбы с распространением COVID-19. Аналогичные меры вступили в силу в Москве и других регионах страны. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-21T08:53+0500
2021-06-21T08:53+0500
2021-06-21T08:58+0500
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трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Трудовые мигранты, как и остальные иностранцы, могут пройти вакцинацию от COVID-19 в Московской области.Для этого им нужно иметь хотя бы временную регистрацию и полис ОМС, сообщила замглавы правительства и глава Минздрава Подмосковья Светлана Стригункова.Между тем Стригункова подчеркнула, что сейчас Минздрав России активно прорабатывает возможность проведения платной вакцинации для мигрантов.Ранее в Подмосковье ввели ограничительные меры для борьбы с распространением COVID-19: введен обязательный масочный режим в общественных местах.Также граждан не будут пускать без масок в здания и помещения. Кроме того, власти Московской области обязали сделать прививку от коронавируса некоторым категориям работников в сфере услуг.
https://uz.sputniknews.ru/20210618/vaktsinatsiya-migrantov-ot-covid-19-mojet-startovat-v-moskve-v-blijayshie-nedeli-19296072.html
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пандемия, коронавирус, вакцинация, трудовые мигранты, прививки, подмосковье
Как мигрантам в Подмосковье привиться от коронавируса
08:53 21.06.2021 (обновлено: 08:58 21.06.2021)
Ранее в Подмосковье ввели ограничительные меры для борьбы с распространением COVID-19. Аналогичные меры вступили в силу в Москве и других регионах страны.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Трудовые мигранты, как и остальные иностранцы, могут пройти вакцинацию от COVID-19 в Московской области.
Для этого им нужно иметь хотя бы временную регистрацию и полис ОМС, сообщила замглавы правительства и глава Минздрава Подмосковья Светлана Стригункова.
Если же полиса нет, то пройти бесплатную вакцинацию не получится. Таковы требования федерального законодательства.
Между тем Стригункова подчеркнула, что сейчас Минздрав России активно прорабатывает возможность проведения платной вакцинации для мигрантов.
Ранее в Подмосковье ввели ограничительные меры для борьбы с распространением COVID-19: введен обязательный масочный режим в общественных местах.
Также граждан не будут пускать без масок в здания и помещения. Кроме того, власти Московской области обязали сделать прививку от коронавируса некоторым категориям работников в сфере услуг.