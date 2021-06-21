https://uz.sputniknews.ru/20210621/kamilov-prochel-stixotvorenie-k-80-letiyu-nachala-velikoy-otechestvennoy-voyny--video-19338029.html

Камилов прочел стихотворение к 80-летию начала Великой Отечественной войны — видео

Камилов прочел стихотворение к 80-летию начала Великой Отечественной войны — видео

Самая страшная и кровопролитная война в истории человечества длилась долгих 1418 дней и ночей — с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945-го. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-21T17:03+0500

2021-06-21T17:03+0500

2021-06-21T17:04+0500

политика

великая отечественная война

абдулазиз камилов

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Министры иностранных дел стран-участниц СНГ запустили в социальных сетях акцию памяти к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Видео опубликовано на странице МИД Беларуси в Facebook.Фашистская Германия нанесла первые массированные удары по территории СССР 22 июня 1941 года.Министры прочли стихотворения на военную тематику на родных языках. Так, глава МИД России Сергей Лавров продекламировал произведение Константина Симонова "Тот самый длинный день в году", министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей — стихотворение Якуба Коласа "Абаронцам роднай зямлі" ("Защитникам родной земли"), глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов — стихотворение Шарафа Рашидова "Воин".В акции памяти также приняли участие представители Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана. Инициатором стала Беларусь, которая председательствует в СНГ в 2021 году.

https://uz.sputniknews.ru/20210508/patsany-esche-my-boyalis-ne-uspet-povoevat-veteran-o-frontovyx-glupostyax-i-pule-v-kotelke-18646820.html

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великая отечественная война, абдулазиз камилов