https://uz.sputniknews.ru/20210621/kamilov-prochel-stixotvorenie-k-80-letiyu-nachala-velikoy-otechestvennoy-voyny--video-19338029.html
Камилов прочел стихотворение к 80-летию начала Великой Отечественной войны — видео
Камилов прочел стихотворение к 80-летию начала Великой Отечественной войны — видео
Самая страшная и кровопролитная война в истории человечества длилась долгих 1418 дней и ночей — с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945-го. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-21T17:03+0500
2021-06-21T17:03+0500
2021-06-21T17:04+0500
политика
великая отечественная война
абдулазиз камилов
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Министры иностранных дел стран-участниц СНГ запустили в социальных сетях акцию памяти к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Видео опубликовано на странице МИД Беларуси в Facebook.Фашистская Германия нанесла первые массированные удары по территории СССР 22 июня 1941 года.Министры прочли стихотворения на военную тематику на родных языках. Так, глава МИД России Сергей Лавров продекламировал произведение Константина Симонова "Тот самый длинный день в году", министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей — стихотворение Якуба Коласа "Абаронцам роднай зямлі" ("Защитникам родной земли"), глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов — стихотворение Шарафа Рашидова "Воин".В акции памяти также приняли участие представители Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана. Инициатором стала Беларусь, которая председательствует в СНГ в 2021 году.
https://uz.sputniknews.ru/20210508/patsany-esche-my-boyalis-ne-uspet-povoevat-veteran-o-frontovyx-glupostyax-i-pule-v-kotelke-18646820.html
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великая отечественная война, абдулазиз камилов
Камилов прочел стихотворение к 80-летию начала Великой Отечественной войны — видео
17:03 21.06.2021 (обновлено: 17:04 21.06.2021)
Самая страшная и кровопролитная война в истории человечества длилась долгих 1418 дней и ночей — с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945-го.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik.
Министры иностранных дел стран-участниц СНГ запустили в социальных сетях акцию памяти к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Видео опубликовано на странице МИД Беларуси в Facebook
.
Фашистская Германия нанесла первые массированные удары по территории СССР 22 июня 1941 года.
"Никто не остался в стороне, для каждого народа Советского Союза эта война обернулась национальной трагедией. Сегодня народные поэты голосами министров иностранных дел стран-участниц СНГ напомнят всем нам об ужасе войны и героизме защитников, вероломстве врага и стойкости наших предков, горести потерь и слезах радости Победы!" — говорится в публикации. Ее сопровождает видео под хэштегом #ВОВ80.
Министры прочли стихотворения на военную тематику на родных языках.
Так, глава МИД России Сергей Лавров продекламировал произведение Константина Симонова "Тот самый длинный день в году", министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей — стихотворение Якуба Коласа "Абаронцам роднай зямлі" ("Защитникам родной земли"), глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов — стихотворение Шарафа Рашидова "Воин".
В акции памяти также приняли участие представители Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана.
Инициатором стала Беларусь, которая председательствует в СНГ в 2021 году.