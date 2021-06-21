https://uz.sputniknews.ru/20210621/katar-pomojet-uzbekistanu-podgotovitsya-k-sorevnovaniyam-za-kubok-azii-u-23-19338654.html

Катар поможет Узбекистану подготовиться к соревнованиям за Кубок Азии U-23

Катар поможет Узбекистану подготовиться к соревнованиям за Кубок Азии U-23

Стороны подписали соглашение, предусматривающее совместное развитие футбола, обмен профессиональным опытом, организацию соревнований. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-21T17:09+0500

2021-06-21T17:09+0500

2021-06-21T17:13+0500

спорт

ассоциация футбола узбекистана

катар

подписание документов

футбол

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Президенты футбольных ведомств Узбекистана и Катара Абдусалом Азизов и шейх Хамад бин Халифа бин Ахмад Аль Тани подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба АФУ.Стороны договорились развивать футбол в обоих государствах, обмениваться профессиональным опытом, организовывать соревнования, обучать тренеров и прорабатывать безопасность футбольных процессов.Глава футбольной делегации Катара выразил готовность помочь Узбекистану в проведении Кубка Азии U-23 в 2022 году.

https://uz.sputniknews.ru/20210319/uzbekistanskaya-pyaterka-samye-zametnye-legionery-v-chempionate-katara-17841567.html

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ассоциация футбола узбекистана, катар, подписание документов, футбол, узбекистан