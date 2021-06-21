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Мифы и легенды Второй мировой войны
Мифы и легенды Второй мировой войны
Вторая мировая война имела множество театров военных действий, великих битв и выдающихся полководцев в разных регионах планеты. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-21T21:56+0500
2021-06-21T21:56+0500
россия
вторая мировая война
великая отечественная война
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И все же Красная армия "перемолола" вооруженных сил гитлеровской Германии в три раза больше, чем все союзники вместе взятые, и тем внесла основной вклад в победу над германским и японским милитаризмом. Победа 1945 года — великий подвиг многонационального и единого советского народа, который невозможно извратить на Западе или растащить по "национальным квартирам" на постсоветском пространстве.Вторая мировая унесла жизни 55 млн человек в разных странах. Советский Союз потерял около 27 млн человек (окончательные цифры историками не установлены), большинство из которых — мирные жители. Безвозвратные потери Красной армии составили (по данным Генштаба ВС РФ) почти 12 млн человек, включая 6 млн 885 тысяч погибших, 4 млн 559 тысяч пропавших без вести и пленных. Эти огромные, несравнимые с потерями союзников жертвы свидетельствуют: советский народ был наиболее решительным и непримиримым противником гитлеровской экспансии. "Восточный фронт" стал главной ареной Второй мировой войны. Решающими были не высадка американо-британских войск в Нормандии или Арденнская операция, а битвы за Москву, Сталинград и на Курской дуге.По подсчетам немецких историков, во Второй мировой погибли 5,2 млн немецких солдат и 1,2 млн мирных жителей. Обратная пропорция потерь военнослужащих и гражданских объясняется тем, что Красная армия освобождала Европу от фашизма, а не занималась системным порабощением и уничтожением пленных и мирного населения Германии и Японии (как делали немцы в Восточной Европе и японцы в Китае). Потери США и Японии на Тихоокеанском театре военных действий — несоизмеримы. Во Второй мировой Соединенные Штаты потеряли убитыми всего около 248 тыс. военнослужащих — в два раза меньше, чем умерло американцев от пандемии коронавируса в 2020-2021 годах. Японцы за несколько лет потеряли 467 тысяч человек — цифра сопоставима с потерями СССР при освобождении Польши — 477 тысяч военнослужащих. Парадоксальным образом, через 75 лет и у японцев появилась "своя" история Второй мировой войны, в которой они видят себя не агрессором, а "жертвой" обстоятельств и недружественного соседства. Из школьных учебников исчезло сражение на Халхин-Голе, Маньчжурская наступательная операция трех советских фронтов против Квантунской армии. Правда, и в учебниках Монголии эта историческая информация также исчезла. Коррозия пространства СНГНекоторые бывшие советские республики — Украина, Латвия, Литва, Эстония — пошли путем махрового национализма и переписывания "своих" историй. На смену настоящим героям войны были призваны коллаборационисты, бандеровцы, "лесные братья" — те, кто служили оккупантам, проливали кровь своего народа, сжигали белорусские, украинские и польские деревни. В Литве ежегодно проходят торжественные мероприятия неонацистского толка: в походе "По тропам Зеленого Дьявола", посвященном участнику Холокоста Йонасу Мисюнасу, участвуют до 2000 человек. В Эстонии ежегодно чтят память эстонских эсэсовцев – легионеров 20-й гренадерской дивизии Waffen SS, уничтоженных Красной армией в июле 1944 года. В Латвии столь же цинично героизируют легионеров 15-й и 19-й дивизий Waffen SS, называют их "гордостью латышского народа и государства" – шествия в честь бойцов латвийских дивизий Waffen SS в центре Риги стали частью общественно-политической жизни республики (вопреки решению Международного военного трибунала в Нюрнберге, объявившего СС преступной организацией).Неонацистские настроения подогреваются на Украине. Верховная рада объявила праздничным день рождения Степана Бандеры – лидера украинского националистического движения (ОУН). А праздником защитников Украины (14 октября) назначен день создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ). Под лозунгом "декоммунизации" развернута война с героическим прошлым СССР и общей истории советского народа. Таким образом, в Киеве ставят знак равенства между освободителями от фашизма и пособниками оккупантов, палачами своего народа, а дальше — полная каша в головах.Недавно президент Украины Владимир Зеленский сделал "историческое" заявление: концлагерь в польском Освенциме освобождала 100-я Львовская дивизия, то есть "украинцы". И вообще освободили Европу от фашизма "украинские фронты". К Освенциму мы еще вернемся. Ранее украинский премьер-министр Арсений Яценюк заявил (в интервью немецкому телеканалу ARD), что РФ "пытается переписать" историю Второй мировой войны: "Российская агрессия на Украине — это атака на мировой порядок и порядок в Европе. Мы все хорошо помним вторжение СССР в Германию и на Украину. Мы не должны допустить этого".К сожалению, и в Республике Беларусь также случаются высказывания на высшем уровне о том, что Великая Отечественная — "не наша" война, хотя именно эта республика в составе СССР оказалась самой героической и партизанской. Защищая священную память народов, министр обороны России Сергей Шойгу ранее призвал коллег из стран СНГ противостоять тем, кто пытается переписать общую военную историю народов бывшего СССР, исказить события Великой Отечественной войны, сделать так, чтобы победившие в ней выглядели проигравшими.Западный векторФедеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на прошлой неделе выступил в Берлине с речью о нападении Германии на Советский Союз 80 лет назад. Штайнмайер призвал Германию помнить о преступлениях, совершенных во время Второй мировой войны на востоке Европы. Он сказал: "Преступная агрессивная война носила форму вермахта. Солдаты вермахта тоже принимали участие в зверствах". И перечислил места, олицетворяющие собой "немецкое варварство": "Кто в Германии знает Малый Тростенец под Минском, где с 1942 по 1944 год было убито не менее 60 тыс. человек?" и "подмосковный город Ржев, где Красная армия насчитала более миллиона убитых и раненых в нескончаемом бою".Позиция, достойная уважения. Тем более что на Западе чаще распространяется историческая информация иного толка. К примеру, в январе немецкий журнал Der Spiegel опубликовал дезинформацию об освобождении концлагеря "Аушвиц-Биркенау" (Освенцим) американцами. После шквала критики издание заявило, что допущена "ошибка", публикацию поправили, ведь концлагерь 27 января 1945 года освободила Красная армия. Можно заметить, что подобные ошибки носят системный характер. Ранее министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына в эфире польского радио заявил, что крупнейший нацистский концлагерь Освенцим был освобожден украинцами.На одной из международных конференций историков женщина-профессор из США рассказывала американскую версию финала Второй мировой войны: генерал Дуайт Эйзенхауэр мог взять Берлин, но не сделал этого, чтобы "не ссориться со Сталиным". И отреагировала на смех в зале: "Я знаю историю тех событий. Но в наших учебниках истории это записано именно так".План нападения Германии на СССР, утвержденный директивой Гитлера №21 в декабре 1940-го, обнародован сразу же после окончания войны, и его подлинность ни у кого не вызывает сомнений. Вероломное нападение Гитлера как некий "превентивный удар по готовящему агрессию СССР" не подтверждается ни одним историческим документом.Гитлер в 1941 году был предельно откровенен в своих планах и намерениях: "Полный разгром всего государства", "война на уничтожение". Он видел в Советском Союзе "природного врага" и рассчитывал его уничтожить, захватить огромные экономические ресурсы, поработить население. Более 3,5 млн солдат из Германии и союзных войск в июне 1941 года атаковали на фронте протяженностью 2,9 тыс. км. На востоке было сосредоточено сосредоточилось около 80% немецкой армии, включая 3,4 тыс. танков и 2,7 тыс. самолетов. И все же "восточная кампания" определила неожиданный для Германии исход Второй мировой. Многие немецкие солдаты и офицеры уже в 1941 году осознали неизбежность поражения в войне с Советским Союзом. И "решающая помощь" союзников СССР здесь не при чем.На протяжении всей войны главные силы Германии и ее союзников были сосредоточены на "Восточном фронте": против советских войск действовали от 190 до 286 наиболее боеспособных фашистских дивизий из Финляндии, Венгрии, Румынии, Италии, Словакии и Испании. Для сравнения, англо-американским войскам противостояли в Северной Африке от девяти до 20 дивизий, в Италии — от семи до 26, в Западной Европе (с началом высадки в Нормандии) — от 56 до 75 дивизий. При этом Красная армия освободила полностью или частично территории Румынии, Польши, Болгарии, Югославии, Чехословакии, Венгрии, Австрии, Германии — с населением более 113 млн человек.Еще один западный миф — о "спасительном" ленд-лизе — рассказывает о невозможности победы СССР над Германией без помощи США и Великобритании оружием и техникой. Однако по итогам войны импортным в Красной армии оказался лишь каждый десятый танк (всего получили из США — около семи тысяч, из Великобритании — 5,1 тыс. танков). Причем в самые трудные месяцы 1941 года союзники обязались поставить Советскому Союзу 4,5 тыс. танков, а прислали только 466 машин. Истребителей "Аэрокобра" в 1941-м СССР получил из Англии всего 11 штук. Для сравнения: советская промышленность с 22 июня до 31 декабря 1941 года дала Красной армии 5,4 тыс. танков и 8,2тыс. боевых самолетов. Подобные примеры можно привести и по другим позициям. Разумеется, смысл исторической памяти — не в обременении нынешних и будущих поколений "чужой виной" и чужими кредитами, а в понимании, как это прошлое продолжает работать в настоящем и будущем. Возвращаясь к Штайнмайеру: "Только те, кто научится читать следы прошлого в настоящем, смогут внести свой вклад в будущее, которое избегает войн, отвергает тиранию и обеспечивает мирное сосуществование".
https://uz.sputniknews.ru/20210509/v-1945-m-russkie-spasli-evropu-ot-samoy-sebya-etogo-nam-ne-prostili-18652488.html
https://uz.sputniknews.ru/20200127/V-lagere-smerti-pechi-ostyli-13306780.html
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Александр Хроленко
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вторая мировая война, великая отечественная война

Мифы и легенды Второй мировой войны

21:56 21.06.2021
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© Sputnik / Марк Марков-ГринбергВоины читают армейскую газету "Слово бойца". 1-й Белорусский фронт. 48-ая армия
Воины читают армейскую газету Слово бойца. 1-й Белорусский фронт. 48-ая армия - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2021
© Sputnik / Марк Марков-Гринберг
Александр Хроленко, военный обозреватель - Sputnik Узбекистан
Александр Хроленко
Все материалы
Вторая мировая война имела множество театров военных действий, великих битв и выдающихся полководцев в разных регионах планеты.
И все же Красная армия "перемолола" вооруженных сил гитлеровской Германии в три раза больше, чем все союзники вместе взятые, и тем внесла основной вклад в победу над германским и японским милитаризмом.
Победа 1945 года — великий подвиг многонационального и единого советского народа, который невозможно извратить на Западе или растащить по "национальным квартирам" на постсоветском пространстве.
Вторая мировая война продолжалась с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945-го. В ней участвовали 57 стран с общей численностью населения более 1,7 млрд человек. И все же итог войны был предопределен 22 июня 1941 года — в день нападения фашистской Германии на СССР.
Вторая мировая унесла жизни 55 млн человек в разных странах. Советский Союз потерял около 27 млн человек (окончательные цифры историками не установлены), большинство из которых — мирные жители. Безвозвратные потери Красной армии составили (по данным Генштаба ВС РФ) почти 12 млн человек, включая 6 млн 885 тысяч погибших, 4 млн 559 тысяч пропавших без вести и пленных. Эти огромные, несравнимые с потерями союзников жертвы свидетельствуют: советский народ был наиболее решительным и непримиримым противником гитлеровской экспансии. "Восточный фронт" стал главной ареной Второй мировой войны. Решающими были не высадка американо-британских войск в Нормандии или Арденнская операция, а битвы за Москву, Сталинград и на Курской дуге.
Наступление советских войск на Берлин. Апрель 1945 года. Великая Отечественная война. Вторая мировая война 1941-1945 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2021
Россия
В 1945-м русские спасли Европу от самой себя: этого нам не простили
9 мая, 13:02
562
По подсчетам немецких историков, во Второй мировой погибли 5,2 млн немецких солдат и 1,2 млн мирных жителей. Обратная пропорция потерь военнослужащих и гражданских объясняется тем, что Красная армия освобождала Европу от фашизма, а не занималась системным порабощением и уничтожением пленных и мирного населения Германии и Японии (как делали немцы в Восточной Европе и японцы в Китае).
Потери США и Японии на Тихоокеанском театре военных действий — несоизмеримы. Во Второй мировой Соединенные Штаты потеряли убитыми всего около 248 тыс. военнослужащих — в два раза меньше, чем умерло американцев от пандемии коронавируса в 2020-2021 годах. Японцы за несколько лет потеряли 467 тысяч человек — цифра сопоставима с потерями СССР при освобождении Польши — 477 тысяч военнослужащих. Парадоксальным образом, через 75 лет и у японцев появилась "своя" история Второй мировой войны, в которой они видят себя не агрессором, а "жертвой" обстоятельств и недружественного соседства. Из школьных учебников исчезло сражение на Халхин-Голе, Маньчжурская наступательная операция трех советских фронтов против Квантунской армии. Правда, и в учебниках Монголии эта историческая информация также исчезла.

Коррозия пространства СНГ

Некоторые бывшие советские республики — Украина, Латвия, Литва, Эстония — пошли путем махрового национализма и переписывания "своих" историй. На смену настоящим героям войны были призваны коллаборационисты, бандеровцы, "лесные братья" — те, кто служили оккупантам, проливали кровь своего народа, сжигали белорусские, украинские и польские деревни.
© Sputnik / Георгий ЛипскеровЖенщина у родного дома. Украинская ССР
Женщина у родного дома. Украинская ССР - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2021
Женщина у родного дома. Украинская ССР
© Sputnik / Георгий Липскеров
В Литве ежегодно проходят торжественные мероприятия неонацистского толка: в походе "По тропам Зеленого Дьявола", посвященном участнику Холокоста Йонасу Мисюнасу, участвуют до 2000 человек. В Эстонии ежегодно чтят память эстонских эсэсовцев – легионеров 20-й гренадерской дивизии Waffen SS, уничтоженных Красной армией в июле 1944 года. В Латвии столь же цинично героизируют легионеров 15-й и 19-й дивизий Waffen SS, называют их "гордостью латышского народа и государства" – шествия в честь бойцов латвийских дивизий Waffen SS в центре Риги стали частью общественно-политической жизни республики (вопреки решению Международного военного трибунала в Нюрнберге, объявившего СС преступной организацией).
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.01.2020
Колумнисты
В лагере смерти печи остыли
27 января 2020, 10:26
378
Неонацистские настроения подогреваются на Украине. Верховная рада объявила праздничным день рождения Степана Бандеры – лидера украинского националистического движения (ОУН). А праздником защитников Украины (14 октября) назначен день создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ). Под лозунгом "декоммунизации" развернута война с героическим прошлым СССР и общей истории советского народа. Таким образом, в Киеве ставят знак равенства между освободителями от фашизма и пособниками оккупантов, палачами своего народа, а дальше — полная каша в головах.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский сделал "историческое" заявление: концлагерь в польском Освенциме освобождала 100-я Львовская дивизия, то есть "украинцы". И вообще освободили Европу от фашизма "украинские фронты". К Освенциму мы еще вернемся. Ранее украинский премьер-министр Арсений Яценюк заявил (в интервью немецкому телеканалу ARD), что РФ "пытается переписать" историю Второй мировой войны: "Российская агрессия на Украине — это атака на мировой порядок и порядок в Европе. Мы все хорошо помним вторжение СССР в Германию и на Украину. Мы не должны допустить этого".
К сожалению, и в Республике Беларусь также случаются высказывания на высшем уровне о том, что Великая Отечественная — "не наша" война, хотя именно эта республика в составе СССР оказалась самой героической и партизанской.
Защищая священную память народов, министр обороны России Сергей Шойгу ранее призвал коллег из стран СНГ противостоять тем, кто пытается переписать общую военную историю народов бывшего СССР, исказить события Великой Отечественной войны, сделать так, чтобы победившие в ней выглядели проигравшими.
© Sputnik / Сергей БарановСестра медсанбата пишет письмо родным под диктовку раненого солдата. 1-й Прибалтийский фронт
Сестра медсанбата пишет письмо родным под диктовку раненого солдата. 1-й Прибалтийский фронт - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2021
Сестра медсанбата пишет письмо родным под диктовку раненого солдата. 1-й Прибалтийский фронт
© Sputnik / Сергей Баранов

Западный вектор

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на прошлой неделе выступил в Берлине с речью о нападении Германии на Советский Союз 80 лет назад. Штайнмайер призвал Германию помнить о преступлениях, совершенных во время Второй мировой войны на востоке Европы. Он сказал: "Преступная агрессивная война носила форму вермахта. Солдаты вермахта тоже принимали участие в зверствах". И перечислил места, олицетворяющие собой "немецкое варварство": "Кто в Германии знает Малый Тростенец под Минском, где с 1942 по 1944 год было убито не менее 60 тыс. человек?" и "подмосковный город Ржев, где Красная армия насчитала более миллиона убитых и раненых в нескончаемом бою".
Позиция, достойная уважения. Тем более что на Западе чаще распространяется историческая информация иного толка. К примеру, в январе немецкий журнал Der Spiegel опубликовал дезинформацию об освобождении концлагеря "Аушвиц-Биркенау" (Освенцим) американцами. После шквала критики издание заявило, что допущена "ошибка", публикацию поправили, ведь концлагерь 27 января 1945 года освободила Красная армия.
© Sputnik / Галина СанькоНадпись на стене разрушенного дома: "Мама! Мы каждый день с папой ходим в 10 час сюда и ждем тебя. Слава"
Надпись на стене разрушенного дома: Мама! Мы каждый день с папой ходим в 10 час сюда и ждем тебя. Слава - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2021
Надпись на стене разрушенного дома: "Мама! Мы каждый день с папой ходим в 10 час сюда и ждем тебя. Слава"
© Sputnik / Галина Санько
Можно заметить, что подобные ошибки носят системный характер. Ранее министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына в эфире польского радио заявил, что крупнейший нацистский концлагерь Освенцим был освобожден украинцами.
На одной из международных конференций историков женщина-профессор из США рассказывала американскую версию финала Второй мировой войны: генерал Дуайт Эйзенхауэр мог взять Берлин, но не сделал этого, чтобы "не ссориться со Сталиным". И отреагировала на смех в зале: "Я знаю историю тех событий. Но в наших учебниках истории это записано именно так".

На Западе регулярно сочиняют мифы, новые трактовки событий и откровенные небылицы о Второй мировой, чтобы приуменьшить ведущую роль СССР и Красной армии в победе над германским нацизмом и японским милитаризмом. Пытаются даже поставить Советский Союз в один ряд с Германией, но цифры и факты — упрямы.

План нападения Германии на СССР, утвержденный директивой Гитлера №21 в декабре 1940-го, обнародован сразу же после окончания войны, и его подлинность ни у кого не вызывает сомнений. Вероломное нападение Гитлера как некий "превентивный удар по готовящему агрессию СССР" не подтверждается ни одним историческим документом.
Гитлер в 1941 году был предельно откровенен в своих планах и намерениях: "Полный разгром всего государства", "война на уничтожение". Он видел в Советском Союзе "природного врага" и рассчитывал его уничтожить, захватить огромные экономические ресурсы, поработить население. Более 3,5 млн солдат из Германии и союзных войск в июне 1941 года атаковали на фронте протяженностью 2,9 тыс. км. На востоке было сосредоточено сосредоточилось около 80% немецкой армии, включая 3,4 тыс. танков и 2,7 тыс. самолетов. И все же "восточная кампания" определила неожиданный для Германии исход Второй мировой. Многие немецкие солдаты и офицеры уже в 1941 году осознали неизбежность поражения в войне с Советским Союзом. И "решающая помощь" союзников СССР здесь не при чем.
© Sputnik / РИА НовостиНадпись на стене дома: "Ната Маруся Нюра я здесь в Воронеже Ищу Вас Чернышевская дом 18". По таким надписям на разрушенных стенах домов родные и близкие разыскивают друг друга
Надпись на стене дома: Ната Маруся Нюра я здесь в Воронеже Ищу Вас Чернышевская дом 18. По таким надписям на разрушенных стенах домов родные и близкие разыскивают друг друга - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2021
Надпись на стене дома: "Ната Маруся Нюра я здесь в Воронеже Ищу Вас Чернышевская дом 18". По таким надписям на разрушенных стенах домов родные и близкие разыскивают друг друга
© Sputnik / РИА Новости
На протяжении всей войны главные силы Германии и ее союзников были сосредоточены на "Восточном фронте": против советских войск действовали от 190 до 286 наиболее боеспособных фашистских дивизий из Финляндии, Венгрии, Румынии, Италии, Словакии и Испании. Для сравнения, англо-американским войскам противостояли в Северной Африке от девяти до 20 дивизий, в Италии — от семи до 26, в Западной Европе (с началом высадки в Нормандии) — от 56 до 75 дивизий. При этом Красная армия освободила полностью или частично территории Румынии, Польши, Болгарии, Югославии, Чехословакии, Венгрии, Австрии, Германии — с населением более 113 млн человек.
© Sputnik / Василий СавранскийСнайпер 61-й армии, младший лейтенант Александр Лебедев (на его счету 307 убитых фашистов) у могилы своего боевого товарища. Брянский фронт
Снайпер 61-й армии, младший лейтенант Александр Лебедев (на его счету 307 убитых фашистов) у могилы своего боевого товарища. Брянский фронт - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2021
Снайпер 61-й армии, младший лейтенант Александр Лебедев (на его счету 307 убитых фашистов) у могилы своего боевого товарища. Брянский фронт
© Sputnik / Василий Савранский
Еще один западный миф — о "спасительном" ленд-лизе — рассказывает о невозможности победы СССР над Германией без помощи США и Великобритании оружием и техникой. Однако по итогам войны импортным в Красной армии оказался лишь каждый десятый танк (всего получили из США — около семи тысяч, из Великобритании — 5,1 тыс. танков). Причем в самые трудные месяцы 1941 года союзники обязались поставить Советскому Союзу 4,5 тыс. танков, а прислали только 466 машин. Истребителей "Аэрокобра" в 1941-м СССР получил из Англии всего 11 штук. Для сравнения: советская промышленность с 22 июня до 31 декабря 1941 года дала Красной армии 5,4 тыс. танков и 8,2тыс. боевых самолетов. Подобные примеры можно привести и по другим позициям.
Не следует забывать, что закон о ленд-лизе в США приняли в 1941-м в качестве одной из мер обеспечения собственной национальной безопасности. Всем участникам программы, кроме Советского Союза, американцы и англичане долги простили. СССР и РФ оплачивали поставки по ленд-лизу — на сумму 1,3 млрд долларов с 2,3 процента годовых — десятилетиями после войны, кредит окончательно погашен в 2006 году.
Разумеется, смысл исторической памяти — не в обременении нынешних и будущих поколений "чужой виной" и чужими кредитами, а в понимании, как это прошлое продолжает работать в настоящем и будущем. Возвращаясь к Штайнмайеру: "Только те, кто научится читать следы прошлого в настоящем, смогут внести свой вклад в будущее, которое избегает войн, отвергает тиранию и обеспечивает мирное сосуществование".
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