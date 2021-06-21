https://uz.sputniknews.ru/20210621/minyust-uzbekistana-ne-zaregistriroval-partiyu-xakikat-va-tarakkiyot-19335019.html

Минюст Узбекистана не зарегистрировал партию "Хакикат ва тараккиёт"

Минюст Узбекистана не зарегистрировал партию "Хакикат ва тараккиёт"

Бывший ректор Термезского государственного университета Хидирназар Аллакулов год назад заявлял о начале процесса создания новой партии и желании участвовать в... 21.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-21T15:15+0500

2021-06-21T15:15+0500

2021-06-21T15:15+0500

политика

президентские выборы в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана отказало в регистрации новой социал-демократической партии "Хакикат ва тараккиёт" ("Правда и прогресс") из-за недостаточного количества подписей в ее поддержку, сообщает Минюст.В пресс-службе напомнили, что в соответствии с законом Узбекистана "О политических партиях" для создания партии необходимо наличие не менее 20 тысяч подписей граждан, проживающих в не менее восьми территориальных субъектах страны и Ташкенте и намеренных объединиться в партию.В пресс-службе уточнили, что Минюст дважды рассмотрел заявления и прилагаемые к ним документы о государственной регистрации новой партии в установленном законом порядке. Кроме того, в министерство также поступило в общей сложности 2292 обращения от граждан с просьбой не учитывать их подписи. В начале июня 2020-го бывший ректор Термезского государственного университета Хидирназар Аллакулов в местных СМИ и соцсетях объявил о начале процесса создания в Узбекистане социал-демократической партии "Правда и прогресс". Аллакулов также заявлял о намерении выставить свою кандидатуру на предстоящих в этом году выборах президента страны.В соответствии с законодательством Узбекистана кандидаты в президенты и депутаты парламента могут выдвигаться только политическими партиями. Их в стране на сегодня зарегистрировано пять: Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия.

https://uz.sputniknews.ru/20210621/nazvany-sroki-nachala-izbiratelnoy-kampanii-v-uzbekistane-19334147.html

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президентские выборы в узбекистане