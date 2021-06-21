https://uz.sputniknews.ru/20210621/nazvany-sroki-nachala-izbiratelnoy-kampanii-v-uzbekistane-19334147.html

Названы сроки начала избирательной кампании в Узбекистане

Названы сроки начала избирательной кампании в Узбекистане

Как ожидается, очередные выборы президента страны пройдут 24 октября. Официально дата еще не объявлена. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-21T14:50+0500

2021-06-21T14:50+0500

2021-06-21T15:07+0500

политика

шерзод асадов

президентские выборы в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Избирательная кампания начнется в Узбекистане в конце июня, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента страны, замглавы его администрации Шерзод Асадов.Работа по организации кампании уже идет, отметил он на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан.Пресс-секретарь главы государства также напомнил о роли СМИ в освещении избирательной кампании. По его словам, она очень важна.По его словам, представители всех иностранных СМИ, прошедших аккредитацию, смогут прибыть в республику и освещать предвыборный процесс.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале подписал закон о поправках в законодательство, предусматривающих дату переноса выборов главы государства с первого воскресенья третьей декады декабря на первое воскресенье третьей декады октября (в этом году этот день выпадает на 24 октября). Официально дата еще не объявлена.

https://uz.sputniknews.ru/20210518/tsik-uzbekistana-priglasil-nablyudateley-mpa-sng-na-vybory-prezidenta-v-oktyabre-18785687.html

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шерзод асадов, президентские выборы в узбекистане