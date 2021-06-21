https://uz.sputniknews.ru/20210621/nazvany-sroki-nachala-izbiratelnoy-kampanii-v-uzbekistane-19334147.html
Названы сроки начала избирательной кампании в Узбекистане
Названы сроки начала избирательной кампании в Узбекистане
Как ожидается, очередные выборы президента страны пройдут 24 октября. Официально дата еще не объявлена. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-21T14:50+0500
2021-06-21T14:50+0500
2021-06-21T15:07+0500
политика
шерзод асадов
президентские выборы в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Избирательная кампания начнется в Узбекистане в конце июня, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента страны, замглавы его администрации Шерзод Асадов.Работа по организации кампании уже идет, отметил он на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан.Пресс-секретарь главы государства также напомнил о роли СМИ в освещении избирательной кампании. По его словам, она очень важна.По его словам, представители всех иностранных СМИ, прошедших аккредитацию, смогут прибыть в республику и освещать предвыборный процесс.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале подписал закон о поправках в законодательство, предусматривающих дату переноса выборов главы государства с первого воскресенья третьей декады декабря на первое воскресенье третьей декады октября (в этом году этот день выпадает на 24 октября). Официально дата еще не объявлена.
https://uz.sputniknews.ru/20210518/tsik-uzbekistana-priglasil-nablyudateley-mpa-sng-na-vybory-prezidenta-v-oktyabre-18785687.html
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шерзод асадов, президентские выборы в узбекистане
Названы сроки начала избирательной кампании в Узбекистане
14:50 21.06.2021 (обновлено: 15:07 21.06.2021)
Как ожидается, очередные выборы президента страны пройдут 24 октября. Официально дата еще не объявлена.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Избирательная кампания начнется в Узбекистане в конце июня, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента страны, замглавы его администрации Шерзод Асадов.
Работа по организации кампании уже идет, отметил он на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан
.
"Мы неоднократно принимали миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. И готовы провести предвыборный этап в соответствии с самыми передовыми мировыми стандартами, в частности, ОБСЕ. До начала предвыборного этапа осталось не так много, это — конец июня <...>", — сказал Асадов на брифинге.
Пресс-секретарь главы государства также напомнил о роли СМИ в освещении избирательной кампании. По его словам, она очень важна.
"<...> мы ожидаем <...> от всех средств массовой информации, в том числе от зарубежных СМИ, аккредитованных в Узбекистане, одного — объективности и беспристрастности", — сказал Асадов.
По его словам, представители всех иностранных СМИ, прошедших аккредитацию, смогут прибыть в республику и освещать предвыборный процесс.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале подписал закон о поправках в законодательство, предусматривающих дату переноса выборов главы государства с первого воскресенья третьей декады декабря на первое воскресенье третьей декады октября (в этом году этот день выпадает на 24 октября). Официально дата еще не объявлена.