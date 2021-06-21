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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210621/nazvany-sroki-nachala-izbiratelnoy-kampanii-v-uzbekistane-19334147.html
Названы сроки начала избирательной кампании в Узбекистане
Названы сроки начала избирательной кампании в Узбекистане
Как ожидается, очередные выборы президента страны пройдут 24 октября. Официально дата еще не объявлена. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-21T14:50+0500
2021-06-21T15:07+0500
политика
шерзод асадов
президентские выборы в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Избирательная кампания начнется в Узбекистане в конце июня, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента страны, замглавы его администрации Шерзод Асадов.Работа по организации кампании уже идет, отметил он на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан.Пресс-секретарь главы государства также напомнил о роли СМИ в освещении избирательной кампании. По его словам, она очень важна.По его словам, представители всех иностранных СМИ, прошедших аккредитацию, смогут прибыть в республику и освещать предвыборный процесс.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале подписал закон о поправках в законодательство, предусматривающих дату переноса выборов главы государства с первого воскресенья третьей декады декабря на первое воскресенье третьей декады октября (в этом году этот день выпадает на 24 октября). Официально дата еще не объявлена.
https://uz.sputniknews.ru/20210518/tsik-uzbekistana-priglasil-nablyudateley-mpa-sng-na-vybory-prezidenta-v-oktyabre-18785687.html
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шерзод асадов, президентские выборы в узбекистане

Названы сроки начала избирательной кампании в Узбекистане

14:50 21.06.2021 (обновлено: 15:07 21.06.2021)
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© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на избирательном участке во время выборов президента Узбекистана. Архивное фото
Женщина голосует на избирательном участке во время выборов президента Узбекистана. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
/
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Как ожидается, очередные выборы президента страны пройдут 24 октября. Официально дата еще не объявлена.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Избирательная кампания начнется в Узбекистане в конце июня, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента страны, замглавы его администрации Шерзод Асадов.
Работа по организации кампании уже идет, отметил он на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан.

"Мы неоднократно принимали миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. И готовы провести предвыборный этап в соответствии с самыми передовыми мировыми стандартами, в частности, ОБСЕ. До начала предвыборного этапа осталось не так много, это — конец июня <...>", — сказал Асадов на брифинге.

Пресс-секретарь главы государства также напомнил о роли СМИ в освещении избирательной кампании. По его словам, она очень важна.
"<...> мы ожидаем <...> от всех средств массовой информации, в том числе от зарубежных СМИ, аккредитованных в Узбекистане, одного — объективности и беспристрастности", — сказал Асадов.
По его словам, представители всех иностранных СМИ, прошедших аккредитацию, смогут прибыть в республику и освещать предвыборный процесс.
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале подписал закон о поправках в законодательство, предусматривающих дату переноса выборов главы государства с первого воскресенья третьей декады декабря на первое воскресенье третьей декады октября (в этом году этот день выпадает на 24 октября). Официально дата еще не объявлена.
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