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Неизвестное науке чудовище нашли в глубинах мирового океана — фото
Неизвестное науке чудовище нашли в глубинах мирового океана — фото
Мировой океан таит в себе еще много неизведанного и пугающего. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-21T09:30+0500
2021-06-21T09:31+0500
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океан
наука
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В глубинах Тихого океана обнаружили страшное существо, которое до сих пор не было должным образом исследовано.Этому живому организму дали название Офиоджура (Ophiojura) — внешне он похож на гигантского краба с щупальцами или же морскую звезду. Однако это лишь на первый взгляд.У существа имеются зубы в самом центре и сразу восемь наборов челюстей, которыми оно разрывает добычу.На каждом из щупалец имеются шипы и крючки. Это пока первый и единственный подобный экземпляр, который удалось найти — существо выловили в 2011 году в 200 километрах к востоку от острова Новая Каледония в юго-западной части Тихого океана. Однако свое исследование ученые опубликовали только сейчас.По мнению специалистов, Офиоджура может быть реликтом, то есть организмом, который эволюция почти не изменила на протяжении миллионов лет.Анализ показал, что ближайший родственник Офиоджуры, который обитает на Земле, — морские звезды. Общий предок обоих существ жил примерно 180 миллионов лет назад, когда на планете господствовали динозавры.
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животные, океан, наука

Неизвестное науке чудовище нашли в глубинах мирового океана — фото

09:30 21.06.2021 (обновлено: 09:31 21.06.2021)
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© J. Black / University of MelbourneМакро-компьютерная томография восьми наборов зубастых челюстей Офиоджуры
Макро-компьютерная томография восьми наборов зубастых челюстей Офиоджуры - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2021
© J. Black / University of Melbourne
Мировой океан таит в себе еще много неизведанного и пугающего.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В глубинах Тихого океана обнаружили страшное существо, которое до сих пор не было должным образом исследовано.
Этому живому организму дали название Офиоджура (Ophiojura) — внешне он похож на гигантского краба с щупальцами или же морскую звезду. Однако это лишь на первый взгляд.
У существа имеются зубы в самом центре и сразу восемь наборов челюстей, которыми оно разрывает добычу.
© C. Harding / Museums VictoriaОфиоджура немного похожа на удлиненную морскую звезду
Офиоджура немного похожа на удлиненную морскую звезду - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2021
Офиоджура немного похожа на удлиненную морскую звезду
© C. Harding / Museums Victoria
На каждом из щупалец имеются шипы и крючки.
Это пока первый и единственный подобный экземпляр, который удалось найти — существо выловили в 2011 году в 200 километрах к востоку от острова Новая Каледония в юго-западной части Тихого океана.
Однако свое исследование ученые опубликовали только сейчас.
По мнению специалистов, Офиоджура может быть реликтом, то есть организмом, который эволюция почти не изменила на протяжении миллионов лет.
Анализ показал, что ближайший родственник Офиоджуры, который обитает на Земле, — морские звезды.
Общий предок обоих существ жил примерно 180 миллионов лет назад, когда на планете господствовали динозавры.
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