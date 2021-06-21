https://uz.sputniknews.ru/20210621/nepedagogichnyy-postupok-prepodavatel-zaprosil-vzyatku-za-fiktivnoe-postuplenie-19339624.html
Непедагогичный поступок: преподаватель запросил взятку за фиктивное поступление
Непедагогичный поступок: преподаватель запросил взятку за фиктивное поступление
Свое обещание злоумышленник сдержать не успел: был задержан сотрудниками Шайхантахурского районного отдела Департамента при Генпрокуратуре и СГБ. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-21T18:02+0500
2021-06-21T18:02+0500
2021-06-21T18:15+0500
происшествия
поступление в университет
взятка
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Преподаватель Ташкентского областного Чирчикского государственного педагогического университета решил заработать на желании абитуриентов получить высшее образование и неуверенности в своих силах. Он пообещал за деньги устроить поступление сразу в несколько вузов через своих знакомых. Злоумышленника задержали, сообщили в пресс-службе Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.Преподаватель обещал двум гражданам поступление в Чирчикский или Ташкентский государственный педагогический университет. За это он потребовал 6000 долларов. Деньги он получил, однако обещание сдержать не успел: был задержан сотрудниками Шайхантахурского районного отдела Департамента при Генпрокуратуре и СГБ.По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 168 ("Мошенничество") и 211 через статью 28 ("Соучастие в даче взятки") Уголовного кодекса. Ведется следствие.
https://uz.sputniknews.ru/20210607/postuplenie-za-10-tysyach-v-tashkente-predotvratili-fakt-moshennichestva-19126575.html
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поступление в университет, взятка
Непедагогичный поступок: преподаватель запросил взятку за фиктивное поступление
18:02 21.06.2021 (обновлено: 18:15 21.06.2021)
Свое обещание злоумышленник сдержать не успел: был задержан сотрудниками Шайхантахурского районного отдела Департамента при Генпрокуратуре и СГБ.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Преподаватель Ташкентского областного Чирчикского государственного педагогического университета решил заработать на желании абитуриентов получить высшее образование и неуверенности в своих силах.
Он пообещал за деньги устроить поступление сразу в несколько вузов через своих знакомых. Злоумышленника задержали, сообщили
в пресс-службе Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.
Преподаватель обещал двум гражданам поступление в Чирчикский или Ташкентский государственный педагогический университет. За это он потребовал 6000 долларов. Деньги он получил, однако обещание сдержать не успел: был задержан сотрудниками Шайхантахурского районного отдела Департамента при Генпрокуратуре и СГБ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 168 ("Мошенничество") и 211 через статью 28 ("Соучастие в даче взятки") Уголовного кодекса. Ведется следствие.