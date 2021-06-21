https://uz.sputniknews.ru/20210621/obyavleny-nagrady-za-luchshie-filmy-tashkentskogo-mejdunarodnogo-kinofestivalya-19340743.html

Объявлены награды за лучшие фильмы Ташкентского международного кинофестиваля

Объявлены награды за лучшие фильмы Ташкентского международного кинофестиваля

За 1-е место лучшие получат 15 000 долларов, за 2-е место – 10 000 долларов, за 3-е – 7 000 долларов. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-21T19:24+0500

2021-06-21T19:24+0500

2021-06-21T19:24+0500

культура

ташкентский кинофестиваль

кинематограф

ташкент

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. С 28 сентября по 3 октября 2021 года пройдет XIII Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути". Об этом говорится в постановлении, предусматривающем возрождение столичного кинофорума.Накануне кинофестиваля состоятся Дни узбекского киноискусства в зарубежных государствах, а также Дни киноискусства зарубежных стран в Узбекистане.Победителей фестиваля короткометражных фильмов стран Азиатского континента и государств, расположенных вдоль древнего Шелкового пути наградят. За 1-е место лучшие получат 15 000 долларов, за 2-е место – 10 000 долларов, за 3-е – 7 000 долларов.Кроме того, будут организованы конференции, мастер-классы и творческие встречи с участием всемирно известных деятелей кино.Зарубежным гостям покажут лучшие национальные фильмы, также запланировано проведение презентации национальной стриминг-платформы с участием представителей новейших инновационных проектов, созданных в сфере киноиндустрии мира, и крупных стриминг-платформ.Создатели лучших кинокартин наградят денежными призами в размере 20 000 долларов.В преддверии кинофестиваля планируется реконструировать здание Академии кинематографии Узбекистана. А Дворец кино имени Алишера Навои будет передан в управление Центру развития национальной кинематографии: на его базе будет организован "Дом кино".Министерству культуры совместно с Агентством кинематографии поручено организовать концертно-зрелищные программы на церемониях открытия и закрытия.

https://uz.sputniknews.ru/20201217/Rashid-Malikov-o-vozrozhdenii-Tashkentskogo-kinofestivalya-ya-voodushevlen-15619786.html

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ташкентский кинофестиваль, кинематограф, ташкент