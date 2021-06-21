https://uz.sputniknews.ru/20210621/prezident-poruchil-snesti-v-etom-godu-211-moralno-ustarevshix-domov-19332118.html

Президент поручил снести в этом году 211 морально устаревших домов

Президент поручил снести в этом году 211 морально устаревших домов

В общей сложности программа реновации затронет 268 многоквартирных домов, морально устаревших с истекшим сроком эксплуатации. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-21T13:39+0500

2021-06-21T13:39+0500

2021-06-21T13:39+0500

общество

жилой дом

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Президент поручил усовершенствовать систему управления многоквартирными домами.До 1 июля 2022 года управляющим организациям будут переданы 1 227 многоквартирных домов, 30 школ, 64 детских садов, 9 вузов и колледжей, 90 парковочных мест, 173 игровые площадки, говорится в профильном постановлении главы государства.Государственным заказчикам разрешили в порядке исключения заключать прямые договоры с отобранной управляющей организацией на оказание коммунальных и услуг по ликвидации аварийных ситуаций на закрепленной территории без проведения конкурса.Вместе с тем, в документе сказано, что в 2022-2025 годах 6 085 многоквартирных домов будут капитально отремонтированы, 1 800 детских площадок будут построены и отремонтированы, 1102 кв м тротуаров, прилегающих к многоквартирным домам, забетонируют, обновят и системы наружного освещения.В общей сложности программа реновации затронет 268 многоквартирных домов, морально устаревших с истекшим сроком эксплуатации. В том числе в 2021 году 211 домов будут снесены и отстроены заново, а 57 - реконструированы.Собственникам и управляющим разрешили определять границы и размеры земельных участков, прилегающих к многоквартирным домам, а также осуществлять платежи за оформление необходимых документов, закрепляющих право на постоянное пользование ими, включая кадастровую документацию, в течение одного года в равной доле в рассрочку.

https://uz.sputniknews.ru/20191211/V-Uzbekistane-budut-po-novomu-opredelyat-kakie-doma-poydut-pod-snos-12992883.html

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жилой дом, узбекистан