https://uz.sputniknews.ru/20210621/uchenye-obsudyat-v-moskve-rol-migratsii-v-istorii-narodov-tsentralnoy-azii-19338966.html
Ученые обсудят в Москве роль миграции в истории народов Центральной Азии
Ученые обсудят в Москве роль миграции в истории народов Центральной Азии
Кроме того, участники уделят внимание интерпретациям идей Алишера Навои и его соратников. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-21T19:29+0500
2021-06-21T19:29+0500
2021-06-21T19:38+0500
наука
общество
конференция
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Международная научно-практическая конференция молодых ученых на тему "Межкультурная коммуникация и миграция в истории народов Центральной Азии" состоится 25 июня в Москве. Мероприятие также будет доступно онлайн.Конференцию организуют кафедра стран Центральной Азии и Кавказа, Совет молодых ученых Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке Российского центра науки и культуры в Ташкенте, а также посольства Узбекистана в РФ и Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.Участники обсудят:Международное информационное агентство Sputnik Узбекистан — один из партнеров конференции.
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наука, конференция
Ученые обсудят в Москве роль миграции в истории народов Центральной Азии
19:29 21.06.2021 (обновлено: 19:38 21.06.2021)
Кроме того, участники уделят внимание интерпретациям идей Алишера Навои и его соратников.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik.
Международная научно-практическая конференция молодых ученых на тему "Межкультурная коммуникация и миграция в истории народов Центральной Азии" состоится
25 июня в Москве. Мероприятие также будет доступно онлайн.
Конференцию организуют кафедра стран Центральной Азии и Кавказа, Совет молодых ученых Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке Российского центра науки и культуры в Ташкенте, а также посольства Узбекистана в РФ и Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.
интерпретации идей Алишера Навои и его соратников;
вклад народов Центральной Азии в мировое культурное наследие;
миграцию как исторический феномен.
Международное информационное агентство Sputnik Узбекистан
— один из партнеров конференции.