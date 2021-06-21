https://uz.sputniknews.ru/20210621/uchenye-obsudyat-v-moskve-rol-migratsii-v-istorii-narodov-tsentralnoy-azii-19338966.html

Ученые обсудят в Москве роль миграции в истории народов Центральной Азии

Ученые обсудят в Москве роль миграции в истории народов Центральной Азии

Кроме того, участники уделят внимание интерпретациям идей Алишера Навои и его соратников. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-21T19:29+0500

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наука

общество

конференция

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Международная научно-практическая конференция молодых ученых на тему "Межкультурная коммуникация и миграция в истории народов Центральной Азии" состоится 25 июня в Москве. Мероприятие также будет доступно онлайн.Конференцию организуют кафедра стран Центральной Азии и Кавказа, Совет молодых ученых Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке Российского центра науки и культуры в Ташкенте, а также посольства Узбекистана в РФ и Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.Участники обсудят:Международное информационное агентство Sputnik Узбекистан — один из партнеров конференции.

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наука, конференция