Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20210621/uzbekistanets-zavoevala-tri-medali-na-kubke-natsiy-po-konnomu-sportu-19327558.html
Узбекистанец завоевал три медали на Кубке наций по конному спорту
Узбекистанец завоевал три медали на Кубке наций по конному спорту
Соотечественник Абдурахмон Абдуллаев удостоен наград по всем направлениям чемпионата. Его копилка теперь пополнена золотой, серебряной и бронзовой медалями. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-21T10:41+0500
2021-06-21T11:36+0500
спорт
конный спорт
спортивные соревнования
узбекистанец
польша
золотая медаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/15/19327443_0:48:1242:747_1920x0_80_0_0_5e87c91ab6fae751716177148c7382b6.jpg
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Польше проходит Кубок наций по конному спорту, в ходе которого узбекистанец Абдурахмон Абдуллаев завоевал сразу три медали. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта. Наездник из Узбекистана на своем коне преодолел препятствия высотой 140 см за 29,56 секунды без единого штрафного балла. В этом состязании он получил серебряную медаль.В программе второго дня соревнований соотечественнику потребовалось 60,31 секунды, чтобы проехать большую ​​дистанцию ​​с аналогичными преградами. Данный результат принес ему бронзовую медаль.В третьем дне Кубка наций Абдуллаев преодолел барьеры высотой 150 см за 26,16 секунды. Такой результат не повторил ни один из спортсменов, участвовавших в этой программе. За данное состязание узбекистанец удостоен золотой медали.
https://uz.sputniknews.ru/20210611/uzbekistanskie-naezdniki-vyigrali-dve-medali-na-chm-po-konnomu-sportu-v-germanii-19214254.html
https://uz.sputniknews.ru/20210312/v-uzbekistane-nachnut-aktivno-populyarizirovat-konnyy-sport-i-konevodstvo-17724478.html
польша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/15/19327443_48:0:1204:867_1920x0_80_0_0_1d434b327c583d7cfcad5149f9481a74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
конный спорт, спортивные соревнования, узбекистанец, польша, золотая медаль

Узбекистанец завоевал три медали на Кубке наций по конному спорту

10:41 21.06.2021 (обновлено: 11:36 21.06.2021)
615
© Министерство туризма и спорта УзбекистанаУзбекистанец завоевал три медали на Кубке наций по конному спорту
Узбекистанец завоевал три медали на Кубке наций по конному спорту - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2021
© Министерство туризма и спорта Узбекистана
Соотечественник Абдурахмон Абдуллаев удостоен наград по всем направлениям чемпионата. Его копилка теперь пополнена золотой, серебряной и бронзовой медалями.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Польше проходит Кубок наций по конному спорту, в ходе которого узбекистанец Абдурахмон Абдуллаев завоевал сразу три медали. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.
Наездник из Узбекистана на своем коне преодолел препятствия высотой 140 см за 29,56 секунды без единого штрафного балла. В этом состязании он получил серебряную медаль.
Узбекистанские наездники выиграли две медали на чемпионате по конному спорту в Германии - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2021
Спорт
Узбекистанские наездники выиграли две медали на ЧМ по конному спорту в Германии
11 июня, 18:23
2897
В программе второго дня соревнований соотечественнику потребовалось 60,31 секунды, чтобы проехать большую ​​дистанцию ​​с аналогичными преградами. Данный результат принес ему бронзовую медаль.
Лошади в Белогорском районе Крыма - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
Спорт
В Узбекистане начнут продвигать конный спорт
12 марта, 18:25
1525
В третьем дне Кубка наций Абдуллаев преодолел барьеры высотой 150 см за 26,16 секунды. Такой результат не повторил ни один из спортсменов, участвовавших в этой программе. За данное состязание узбекистанец удостоен золотой медали.
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:52Европа позвала неправильную помощь
11:24Как можно голосовать в России в пандемию
10:47"Запрещёнка" на детском TV: телеканал AQLVOY оказался в центре скандала
10:41Узбекистанец завоевал три медали на Кубке наций по конному спорту
10:16"АвтоВАЗ" начнет сборку автомобилей Lada в Узбекистане в течение года
10:04В Нукусе состоялась межотраслевая промышленная ярмарка
09:47В Ташкенте зарезан иностранный тренер сборной Узбекистана по тхэквондо
09:43Остановка, паника, неисправность: в ташкентском метро вновь произошел инцидент с поездом
09:30Неизвестное науке чудовище нашли в глубинах мирового океана — фото
08:53Как мигрантам в Подмосковье привиться от коронавируса
08:34Крупный пожар в Сырдарье: от жилого дома остались руины — фото
06:24Гости из Казани устроили в Ташкенте настоящий Сабантуй — зажигательное видео
ВчераКак быстро вылечить коронавирус — ученые раскрыли способ
ВчераСкандал в Навои: за что мужчину, похоронившего отца, закидали камнями
ВчераВ "розовом" озере Казахстана опасно находиться более 30 минут — видео
ВчераАстероид размером в два Тадж-Махала летит к Земле
ВчераНазвана "климатическая" причина подорожания узбекской моркови
ВчераЗачем в Андижане после визита Мирзиёева выкопали деревья — ответ хокимията
ВчераЭто точно BLM? В США установили двухметрового "белого" Джорджа Флойда
ВчераНазван продукт, который смертельно опасно сочетать с кофе