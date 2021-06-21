https://uz.sputniknews.ru/20210621/uzbekistanets-zavoevala-tri-medali-na-kubke-natsiy-po-konnomu-sportu-19327558.html

Узбекистанец завоевал три медали на Кубке наций по конному спорту

Узбекистанец завоевал три медали на Кубке наций по конному спорту

Соотечественник Абдурахмон Абдуллаев удостоен наград по всем направлениям чемпионата. Его копилка теперь пополнена золотой, серебряной и бронзовой медалями. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Польше проходит Кубок наций по конному спорту, в ходе которого узбекистанец Абдурахмон Абдуллаев завоевал сразу три медали. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта. Наездник из Узбекистана на своем коне преодолел препятствия высотой 140 см за 29,56 секунды без единого штрафного балла. В этом состязании он получил серебряную медаль.В программе второго дня соревнований соотечественнику потребовалось 60,31 секунды, чтобы проехать большую ​​дистанцию ​​с аналогичными преградами. Данный результат принес ему бронзовую медаль.В третьем дне Кубка наций Абдуллаев преодолел барьеры высотой 150 см за 26,16 секунды. Такой результат не повторил ни один из спортсменов, участвовавших в этой программе. За данное состязание узбекистанец удостоен золотой медали.

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конный спорт, спортивные соревнования, узбекистанец, польша, золотая медаль