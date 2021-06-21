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Узбекистанцам пообещали спад жары на неделе

Узбекистанцам пообещали спад жары на неделе

По всей территории страны установится стабильно теплая погода без осадков. В отдельные дни местами возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшую неделю. Аномальная жара, наконец, сменится небольшим похолоданием.По всему Узбекистану ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди и грозы могут пройти только в понедельник в горных районах республики.На протяжении всей недели возможен шквалистый ветер до 7-12 метров в секунду, в некоторых районах — до 15-20 метров в секунду.Воздух в Каракалпакстане и Хорезмской области прогреется днем до 31-36 градусов, а в четверг — до 35-40 градусов.В Бухарской и Навоийской областях столбики термометров на неделе покажут 32-37 градусов, а в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях — 34-39 градусов.В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях температура во вторник опустится до 29-34 градусов, а затем снова поднимется до 31-36 градусов.В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях во вторник ожидается 29-34 градусов, потом до конца недели — 31-36 градусов.В горных районах страны будет холоднее всего — 20-25 градусов днем.

https://uz.sputniknews.ru/20210604/kak-bystro-oxladitsya-v-jaru-5-layfxakov-na-leto-19087892.html

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