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Узбекистанцам пообещали спад жары на неделе
Узбекистанцам пообещали спад жары на неделе
По всей территории страны установится стабильно теплая погода без осадков. В отдельные дни местами возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-21T13:09+0500
2021-06-21T13:12+0500
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшую неделю. Аномальная жара, наконец, сменится небольшим похолоданием.По всему Узбекистану ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди и грозы могут пройти только в понедельник в горных районах республики.На протяжении всей недели возможен шквалистый ветер до 7-12 метров в секунду, в некоторых районах — до 15-20 метров в секунду.Воздух в Каракалпакстане и Хорезмской области прогреется днем до 31-36 градусов, а в четверг — до 35-40 градусов.В Бухарской и Навоийской областях столбики термометров на неделе покажут 32-37 градусов, а в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях — 34-39 градусов.В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях температура во вторник опустится до 29-34 градусов, а затем снова поднимется до 31-36 градусов.В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях во вторник ожидается 29-34 градусов, потом до конца недели — 31-36 градусов.В горных районах страны будет холоднее всего — 20-25 градусов днем.
https://uz.sputniknews.ru/20210604/kak-bystro-oxladitsya-v-jaru-5-layfxakov-na-leto-19087892.html
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прогноз погоды, узгидромет, погода, узбекистан

Узбекистанцам пообещали спад жары на неделе

13:09 21.06.2021 (обновлено: 13:12 21.06.2021)
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© RIA Novosti . Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкЖара
Жара - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2021
© RIA Novosti . Sergey Pyatakov
/
Перейти в фотобанк
По всей территории страны установится стабильно теплая погода без осадков. В отдельные дни местами возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшую неделю. Аномальная жара, наконец, сменится небольшим похолоданием.
По всему Узбекистану ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди и грозы могут пройти только в понедельник в горных районах республики.
На протяжении всей недели возможен шквалистый ветер до 7-12 метров в секунду, в некоторых районах — до 15-20 метров в секунду.
Воздух в Каракалпакстане и Хорезмской области прогреется днем до 31-36 градусов, а в четверг — до 35-40 градусов.
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В Бухарской и Навоийской областях столбики термометров на неделе покажут 32-37 градусов, а в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях — 34-39 градусов.
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях температура во вторник опустится до 29-34 градусов, а затем снова поднимется до 31-36 градусов.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях во вторник ожидается 29-34 градусов, потом до конца недели — 31-36 градусов.
В горных районах страны будет холоднее всего — 20-25 градусов днем.
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