https://uz.sputniknews.ru/20210621/uzbekistantsam-poobeschali-spad-jary-na-nedele-19327814.html
Узбекистанцам пообещали спад жары на неделе
Узбекистанцам пообещали спад жары на неделе
По всей территории страны установится стабильно теплая погода без осадков. В отдельные дни местами возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-21T13:09+0500
2021-06-21T13:09+0500
2021-06-21T13:12+0500
общество
прогноз погоды
узгидромет
погода
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/19/58/195872_0:0:2387:1344_1920x0_80_0_0_4b8e2ba4ee92f21bc1a82437a5e7f442.jpg
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшую неделю. Аномальная жара, наконец, сменится небольшим похолоданием.По всему Узбекистану ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди и грозы могут пройти только в понедельник в горных районах республики.На протяжении всей недели возможен шквалистый ветер до 7-12 метров в секунду, в некоторых районах — до 15-20 метров в секунду.Воздух в Каракалпакстане и Хорезмской области прогреется днем до 31-36 градусов, а в четверг — до 35-40 градусов.В Бухарской и Навоийской областях столбики термометров на неделе покажут 32-37 градусов, а в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях — 34-39 градусов.В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях температура во вторник опустится до 29-34 градусов, а затем снова поднимется до 31-36 градусов.В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях во вторник ожидается 29-34 градусов, потом до конца недели — 31-36 градусов.В горных районах страны будет холоднее всего — 20-25 градусов днем.
https://uz.sputniknews.ru/20210604/kak-bystro-oxladitsya-v-jaru-5-layfxakov-na-leto-19087892.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/19/58/195872_71:0:2359:1716_1920x0_80_0_0_89973f16eb55758e953815eb1547e496.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
прогноз погоды, узгидромет, погода, узбекистан
Узбекистанцам пообещали спад жары на неделе
13:09 21.06.2021 (обновлено: 13:12 21.06.2021)
По всей территории страны установится стабильно теплая погода без осадков. В отдельные дни местами возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik.
Синоптики опубликовали
прогноз погоды на ближайшую неделю. Аномальная жара, наконец, сменится небольшим похолоданием.
По всему Узбекистану ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди и грозы могут пройти только в понедельник в горных районах республики.
На протяжении всей недели возможен шквалистый ветер до 7-12 метров в секунду, в некоторых районах — до 15-20 метров в секунду.
Воздух в Каракалпакстане и Хорезмской области прогреется днем до 31-36 градусов, а в четверг — до 35-40 градусов.
В Бухарской и Навоийской областях столбики термометров на неделе покажут 32-37 градусов, а в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях — 34-39 градусов.
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях температура во вторник опустится до 29-34 градусов, а затем снова поднимется до 31-36 градусов.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях во вторник ожидается 29-34 градусов, потом до конца недели — 31-36 градусов.
В горных районах страны будет холоднее всего — 20-25 градусов днем.