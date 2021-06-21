https://uz.sputniknews.ru/20210621/v-fergane-sostoyalsya-molodejnyy-festival-19329642.html
В Фергане состоялся молодежный фестиваль
В Фергане состоялся молодежный фестиваль
В рамках мероприятия состоялись спортивные состязания, творческая выставка и вечер поэзии. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-21T12:32+0500
2021-06-21T12:32+0500
2021-06-21T12:32+0500
общество
фестиваль
молодежь
фергана
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Фергане завершился трехдневный фестиваль молодежи, сообщает пресс-служба Министерства культуры. В торжественном событии приняли участие около 400 студентов из вузов разных регионов страны. Отмечается, что в рамках мероприятия состоялись спортивные состязания, творческая выставка и вечер поэзии. В завершение фестиваля хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров наградил ведущие коллективы, победившие в проектах Союза молодежи, дипломами и памятными подарками.
https://uz.sputniknews.ru/20210526/v-stolitse-zavershilsya-masshtabnyy-festival-dvijenie-pyati-initsiativ-tashkenta-18925355.html
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фестиваль, молодежь, фергана
В Фергане состоялся молодежный фестиваль
В рамках мероприятия состоялись спортивные состязания, творческая выставка и вечер поэзии.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik.
В Фергане завершился трехдневный фестиваль молодежи, сообщает
пресс-служба Министерства культуры.
В торжественном событии приняли участие около 400 студентов из вузов разных регионов страны.
Отмечается, что в рамках мероприятия состоялись спортивные состязания, творческая выставка и вечер поэзии.
В завершение фестиваля хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров наградил ведущие коллективы, победившие в проектах Союза молодежи, дипломами и памятными подарками.