https://uz.sputniknews.ru/20210621/v-nukuse-sostoyalas-mejotraslevaya-promyshlennaya-yarmarka--19326284.html
В Нукусе состоялась межотраслевая промышленная ярмарка
В Нукусе состоялась межотраслевая промышленная ярмарка
Мероприятие проведено в соответствии с постановлением Кабмина "О мерах по организации и проведению в 2021 году региональных и республиканских межотраслевых... 21.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-21T10:04+0500
2021-06-21T10:04+0500
2021-06-21T10:04+0500
общество
министерство инновационного развития узбекистана
нукус
ярмарка
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/15/19326362_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f05b11149c60f9506f4ebe945b718fae.jpg
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Нукусе прошла региональная межотраслевая промышленная ярмарка, сообщает пресс-служба Мининноваций.Событие состоялось под руководством заместителя советника президента Узбекистана по вопросам развития отраслей экономики Галины Саидовой и председателя Совета министров Каракалпакстана Кахрамана Сариева. По информации министерства, мероприятие проведено в соответствии с постановлением Кабмина "О мерах по организации и проведению в 2021 году региональных и республиканских межотраслевых промышленных ярмарок".Известно, что в масштабном съезде приняли участие высшие образовательные учреждения Нукуса со своими новыми проектами и инновационными разработками.
https://uz.sputniknews.ru/20210408/kontrakty-proekty-dogovorennosti-innoprom-2021-v-tsifrax-18234480.html
нукус
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/15/19326362_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5bb7d546f673de7adbe23956a90736d2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство инновационного развития узбекистана, нукус, ярмарка, узбекистан
В Нукусе состоялась межотраслевая промышленная ярмарка
Мероприятие проведено в соответствии с постановлением Кабмина "О мерах по организации и проведению в 2021 году региональных и республиканских межотраслевых промышленных ярмарок".
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik.
В Нукусе прошла региональная межотраслевая промышленная ярмарка, сообщает
пресс-служба Мининноваций.
Событие состоялось под руководством заместителя советника президента Узбекистана по вопросам развития отраслей экономики Галины Саидовой и председателя Совета министров Каракалпакстана Кахрамана Сариева.
По информации министерства, мероприятие проведено в соответствии с постановлением Кабмина "О мерах по организации и проведению в 2021 году региональных и республиканских межотраслевых промышленных ярмарок".
Известно, что в масштабном съезде приняли участие высшие образовательные учреждения Нукуса со своими новыми проектами и инновационными разработками.