Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210621/v-nukuse-sostoyalas-mejotraslevaya-promyshlennaya-yarmarka--19326284.html
В Нукусе состоялась межотраслевая промышленная ярмарка
В Нукусе состоялась межотраслевая промышленная ярмарка
Мероприятие проведено в соответствии с постановлением Кабмина "О мерах по организации и проведению в 2021 году региональных и республиканских межотраслевых... 21.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-21T10:04+0500
2021-06-21T10:04+0500
общество
министерство инновационного развития узбекистана
нукус
ярмарка
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/15/19326362_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f05b11149c60f9506f4ebe945b718fae.jpg
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Нукусе прошла региональная межотраслевая промышленная ярмарка, сообщает пресс-служба Мининноваций.Событие состоялось под руководством заместителя советника президента Узбекистана по вопросам развития отраслей экономики Галины Саидовой и председателя Совета министров Каракалпакстана Кахрамана Сариева. По информации министерства, мероприятие проведено в соответствии с постановлением Кабмина "О мерах по организации и проведению в 2021 году региональных и республиканских межотраслевых промышленных ярмарок".Известно, что в масштабном съезде приняли участие высшие образовательные учреждения Нукуса со своими новыми проектами и инновационными разработками.
https://uz.sputniknews.ru/20210408/kontrakty-proekty-dogovorennosti-innoprom-2021-v-tsifrax-18234480.html
нукус
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/15/19326362_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5bb7d546f673de7adbe23956a90736d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
министерство инновационного развития узбекистана, нукус, ярмарка, узбекистан

В Нукусе состоялась межотраслевая промышленная ярмарка

10:04 21.06.2021
1049
© Министерство инновационного развития УзбекистанаМежотраслевая промышленная ярмарка в Нукусе
Межотраслевая промышленная ярмарка в Нукусе - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2021
© Министерство инновационного развития Узбекистана
Мероприятие проведено в соответствии с постановлением Кабмина "О мерах по организации и проведению в 2021 году региональных и республиканских межотраслевых промышленных ярмарок".
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Нукусе прошла региональная межотраслевая промышленная ярмарка, сообщает пресс-служба Мининноваций.
Событие состоялось под руководством заместителя советника президента Узбекистана по вопросам развития отраслей экономики Галины Саидовой и председателя Совета министров Каракалпакстана Кахрамана Сариева.
Иннопром - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
Инфографика
Контракты, проекты, договоренности: "Иннопром-2021" в цифрах
8 апреля, 20:23
2547
По информации министерства, мероприятие проведено в соответствии с постановлением Кабмина "О мерах по организации и проведению в 2021 году региональных и республиканских межотраслевых промышленных ярмарок".
Известно, что в масштабном съезде приняли участие высшие образовательные учреждения Нукуса со своими новыми проектами и инновационными разработками.
300000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:52Европа позвала неправильную помощь
11:24Как можно голосовать в России в пандемию
10:47"Запрещёнка" на детском TV: телеканал AQLVOY оказался в центре скандала
10:41Узбекистанец завоевал три медали на Кубке наций по конному спорту
10:16"АвтоВАЗ" начнет сборку автомобилей Lada в Узбекистане в течение года
10:04В Нукусе состоялась межотраслевая промышленная ярмарка
09:47В Ташкенте зарезан иностранный тренер сборной Узбекистана по тхэквондо
09:43Остановка, паника, неисправность: в ташкентском метро вновь произошел инцидент с поездом
09:30Неизвестное науке чудовище нашли в глубинах мирового океана — фото
08:53Как мигрантам в Подмосковье привиться от коронавируса
08:34Крупный пожар в Сырдарье: от жилого дома остались руины — фото
06:24Гости из Казани устроили в Ташкенте настоящий Сабантуй — зажигательное видео
ВчераКак быстро вылечить коронавирус — ученые раскрыли способ
ВчераСкандал в Навои: за что мужчину, похоронившего отца, закидали камнями
ВчераВ "розовом" озере Казахстана опасно находиться более 30 минут — видео
ВчераАстероид размером в два Тадж-Махала летит к Земле
ВчераНазвана "климатическая" причина подорожания узбекской моркови
ВчераЗачем в Андижане после визита Мирзиёева выкопали деревья — ответ хокимията
ВчераЭто точно BLM? В США установили двухметрового "белого" Джорджа Флойда
ВчераНазван продукт, который смертельно опасно сочетать с кофе