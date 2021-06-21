https://uz.sputniknews.ru/20210621/v-nukuse-sostoyalas-mejotraslevaya-promyshlennaya-yarmarka--19326284.html

В Нукусе состоялась межотраслевая промышленная ярмарка

В Нукусе состоялась межотраслевая промышленная ярмарка

Мероприятие проведено в соответствии с постановлением Кабмина "О мерах по организации и проведению в 2021 году региональных и республиканских межотраслевых... 21.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-21T10:04+0500

2021-06-21T10:04+0500

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общество

министерство инновационного развития узбекистана

нукус

ярмарка

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Нукусе прошла региональная межотраслевая промышленная ярмарка, сообщает пресс-служба Мининноваций.Событие состоялось под руководством заместителя советника президента Узбекистана по вопросам развития отраслей экономики Галины Саидовой и председателя Совета министров Каракалпакстана Кахрамана Сариева. По информации министерства, мероприятие проведено в соответствии с постановлением Кабмина "О мерах по организации и проведению в 2021 году региональных и республиканских межотраслевых промышленных ярмарок".Известно, что в масштабном съезде приняли участие высшие образовательные учреждения Нукуса со своими новыми проектами и инновационными разработками.

https://uz.sputniknews.ru/20210408/kontrakty-proekty-dogovorennosti-innoprom-2021-v-tsifrax-18234480.html

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министерство инновационного развития узбекистана, нукус, ярмарка, узбекистан