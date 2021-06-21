https://uz.sputniknews.ru/20210621/v-tashkente-iz-oborota-izyali-desyatki-tysyach-silnodeystvuyuschix-preparatov-19333881.html

В Ташкенте из оборота изъяли десятки тысяч сильнодействующих препаратов

В Ташкенте из оборота изъяли десятки тысяч сильнодействующих препаратов

Правоохранители разработали специальные профилактические мероприятия для борьбы с незаконным распространением наркотиков, а также ВИЧ. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-21T14:28+0500

2021-06-21T14:28+0500

2021-06-21T14:29+0500

происшествия

аптека

мвд узбекистана

ташкент

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Министерстве внутренних дел изучили жалобы горожан о том, что в некоторых аптеках свободно продают запрещенные препараты. По итогам спецоперации в Ташкенте выявлено 37 случаев незаконной продажи сильнодействующих веществ в аптеках города. В общей сложности изъято 62 337 сильнодействующих препаратов.Кроме того, оперативно-розыскные мероприятия проводились в 9 аптеках, расположенных на территориях, указанных в коллективном обращении граждан, из незаконного оборота изъято 2 518 лекарственных препаратов.В пресс-службе МВД сообщили, что правоохранители разработали специальные профилактические мероприятия для борьбы с незаконным распространением наркотиков, а также ВИЧ.Напомним, в конце марта столичные правоохранители пресекли незаконный сбыт сильнодействующих лекарственных препаратов на 95,7 млн сумов.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, совершённый организованной группой либо в крупном размере". В настоящий момент ведется расследование.

https://uz.sputniknews.ru/20200916/SGB-presekla-rasprostranenie-krupnykh-partiy-zapreschennykh-lekarstv-14989332.html

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аптека, мвд узбекистана, ташкент