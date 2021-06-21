https://uz.sputniknews.ru/20210621/zapreschyonka-na-detskom-tv-telekanal-aqlvoy--v-tsentre-skandala-19326146.html

"Запрещёнка" на детском TV: телеканал AQLVOY оказался в центре скандала

"Запрещёнка" на детском TV: телеканал AQLVOY оказался в центре скандала

Первый детский познавательно-развлекательный телеканал начал вещание в конце марта. Контент — только на узбекском языке, основная аудитория – дети от 3 до 10... 21.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-21T10:47+0500

2021-06-21T10:47+0500

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общество

родители

телеканал

телевидение

дети

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Узбекский телеканал для детей AQLVOY попал в скандал.Родители были недовольны тем, что телеканал показал в эфире запрещенные для маленьких детей сцены.Большой резонанс вызвали два эпизода мультсериалов "Шахерезада. Нерассказанные истории" и "Арт — Одиссея".Руководство AQLVOY уже дало комментарий: телеканал признал ошибку и заявил, что скандальные эпизоды оказались в эфире "ввиду человеческого фактора".Телеканал также наймет дополнительного сотрудника, который будет перепроверять контент.Кроме того, чтобы подобных инцидентов больше не возникало, руководство AQLVOY заключило дополнительные договоренности с компаниями, осуществляющими дубляж.Теперь эти компании будут обязаны сообщать о наличии нежелательных эпизодов. Это позволит еще лучше следить за контентом.Телеканал AQLVOY начал свое вещание 22 марта 2021 года и сейчас находится на начальном этапе развития, говорится в заявлении.По словам руководства, этот негативный опыт позволит сделать канал лучше, интереснее и познавательнее.

https://uz.sputniknews.ru/20210324/novyy-detskiy-telekanal-aqlvoy-nachal-veschanie-v-uzbekistane-17938929.html

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