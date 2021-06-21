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https://uz.sputniknews.ru/20210621/zapreschyonka-na-detskom-tv-telekanal-aqlvoy--v-tsentre-skandala-19326146.html
"Запрещёнка" на детском TV: телеканал AQLVOY оказался в центре скандала
"Запрещёнка" на детском TV: телеканал AQLVOY оказался в центре скандала
Первый детский познавательно-развлекательный телеканал начал вещание в конце марта. Контент — только на узбекском языке, основная аудитория – дети от 3 до 10... 21.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-21T10:47+0500
2021-06-21T10:52+0500
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Узбекский телеканал для детей AQLVOY попал в скандал.Родители были недовольны тем, что телеканал показал в эфире запрещенные для маленьких детей сцены.Большой резонанс вызвали два эпизода мультсериалов "Шахерезада. Нерассказанные истории" и "Арт — Одиссея".Руководство AQLVOY уже дало комментарий: телеканал признал ошибку и заявил, что скандальные эпизоды оказались в эфире "ввиду человеческого фактора".Телеканал также наймет дополнительного сотрудника, который будет перепроверять контент.Кроме того, чтобы подобных инцидентов больше не возникало, руководство AQLVOY заключило дополнительные договоренности с компаниями, осуществляющими дубляж.Теперь эти компании будут обязаны сообщать о наличии нежелательных эпизодов. Это позволит еще лучше следить за контентом.Телеканал AQLVOY начал свое вещание 22 марта 2021 года и сейчас находится на начальном этапе развития, говорится в заявлении.По словам руководства, этот негативный опыт позволит сделать канал лучше, интереснее и познавательнее.
https://uz.sputniknews.ru/20210324/novyy-detskiy-telekanal-aqlvoy-nachal-veschanie-v-uzbekistane-17938929.html
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родители, телеканал, телевидение, дети

"Запрещёнка" на детском TV: телеканал AQLVOY оказался в центре скандала

10:47 21.06.2021 (обновлено: 10:52 21.06.2021)
1522
© Uzbekistan TodayТелевизионный пульт
Телевизионный пульт - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2021
© Uzbekistan Today
Первый детский познавательно-развлекательный телеканал начал вещание в конце марта. Контент — только на узбекском языке, основная аудитория – дети от 3 до 10 лет.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Узбекский телеканал для детей AQLVOY попал в скандал.
Родители были недовольны тем, что телеканал показал в эфире запрещенные для маленьких детей сцены.
Большой резонанс вызвали два эпизода мультсериалов "Шахерезада. Нерассказанные истории" и "Арт — Одиссея".
Руководство AQLVOY уже дало комментарий: телеканал признал ошибку и заявил, что скандальные эпизоды оказались в эфире "ввиду человеческого фактора".
"По итогам разбора данного инцидента весь коллектив телеканала вновь был проинформирован о требованиях закона РУз "О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью" и строго предупрежден о применении дисциплинарных мер в случае его нарушения", — говорится в официальном заявлении.
Телеканал также наймет дополнительного сотрудника, который будет перепроверять контент.
Кроме того, чтобы подобных инцидентов больше не возникало, руководство AQLVOY заключило дополнительные договоренности с компаниями, осуществляющими дубляж.
Теперь эти компании будут обязаны сообщать о наличии нежелательных эпизодов. Это позволит еще лучше следить за контентом.
Пульт от телевизора - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
Общество
Новый детский телеканал "AQLVOY" начал вещание в Узбекистане
24 марта, 18:13
774
Телеканал AQLVOY начал свое вещание 22 марта 2021 года и сейчас находится на начальном этапе развития, говорится в заявлении.
По словам руководства, этот негативный опыт позволит сделать канал лучше, интереснее и познавательнее.
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