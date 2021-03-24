Новый детский телеканал "AQLVOY" начал вещание в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Узбекистане начал вещание первый детский познавательно-развлекательный телеканал, сообщили в пресс-службе Министерства дошкольного образования. Контент — только на узбекском языке, основная аудитория – дети от 3 до 10 лет. Вещание будет осуществляться с 7:00 до 22:00. Переход на онлайн трансляцию планируется в будущем.По словам генерального директора канала AQLVOY Велы Фидель, в эфир будут транслироваться мультсериалы и программы, созданные студиями России, США, Южной Кореи, Китая и других стран. Все они будут переведены на узбекский язык, с учетом культурного кода республики. Контент лицензированный и будет закупаться исключительно официально.Руководство канала проводит переговоры на приобретение пакета анимации с такими кинокомпаниями, как Sony, Disney, Universal.Возможность создания нового детского развлекательно-познавательного телеканала и производства современного образовательного медиаконтента обсуждали в марте прошлого года специалисты Министерства дошкольного образования и корейской телерадиокомпании EBS. Стороны обсудили содействие корейской стороны в стажировках для специалистов министерства на предприятиях образовательной вещательной системы Кореи.В конце прошлого года правительство Узбекистана одобрило создание нового детского телеканала.
Руководство канала проводит переговоры на приобретение пакета анимации с такими кинокомпаниями, как Sony, Disney, Universal.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Узбекистане начал вещание первый детский познавательно-развлекательный телеканал, сообщили в пресс-службе Министерства дошкольного образования.
Контент — только на узбекском языке, основная аудитория – дети от 3 до 10 лет. Вещание будет осуществляться с 7:00 до 22:00. Переход на онлайн трансляцию планируется в будущем.
По словам генерального директора канала AQLVOY Велы Фидель, в эфир будут транслироваться мультсериалы и программы, созданные студиями России, США, Южной Кореи, Китая и других стран. Все они будут переведены на узбекский язык, с учетом культурного кода республики. Контент лицензированный и будет закупаться исключительно официально.
Руководство канала проводит переговоры на приобретение пакета анимации с такими кинокомпаниями, как Sony, Disney, Universal.
Возможность создания нового детского развлекательно-познавательного телеканала и производства современного образовательного медиаконтента обсуждали в марте прошлого года специалисты Министерства дошкольного образования и корейской телерадиокомпании EBS. Стороны обсудили содействие корейской стороны в стажировках для специалистов министерства на предприятиях образовательной вещательной системы Кореи.
В конце прошлого года правительство Узбекистана одобрило создание нового детского телеканала.