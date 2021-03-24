Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210324/novyy-detskiy-telekanal-aqlvoy-nachal-veschanie-v-uzbekistane-17938929.html
Новый детский телеканал "AQLVOY" начал вещание в Узбекистане
Новый детский телеканал "AQLVOY" начал вещание в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Узбекистане начал вещание первый детский познавательно-развлекательный телеканал, сообщили в пресс-службе Министерства дошкольного
2021-03-24T18:13+0500
2021-03-24T18:13+0500
общество
министерство дошкольного образования
телеканал
дети
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15282043_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c55d70baca10c3260e390f1dcfbd2dfe.jpg
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Узбекистане начал вещание первый детский познавательно-развлекательный телеканал, сообщили в пресс-службе Министерства дошкольного образования. Контент — только на узбекском языке, основная аудитория – дети от 3 до 10 лет. Вещание будет осуществляться с 7:00 до 22:00. Переход на онлайн трансляцию планируется в будущем.По словам генерального директора канала AQLVOY Велы Фидель, в эфир будут транслироваться мультсериалы и программы, созданные студиями России, США, Южной Кореи, Китая и других стран. Все они будут переведены на узбекский язык, с учетом культурного кода республики. Контент лицензированный и будет закупаться исключительно официально.Руководство канала проводит переговоры на приобретение пакета анимации с такими кинокомпаниями, как Sony, Disney, Universal.Возможность создания нового детского развлекательно-познавательного телеканала и производства современного образовательного медиаконтента обсуждали в марте прошлого года специалисты Министерства дошкольного образования и корейской телерадиокомпании EBS. Стороны обсудили содействие корейской стороны в стажировках для специалистов министерства на предприятиях образовательной вещательной системы Кореи.В конце прошлого года правительство Узбекистана одобрило создание нового детского телеканала.
/20201102/Uzbekskiy-multfilm-pobedil-v-odnoy-iz-nominatsiy-na-festivale-Amen-2020-15309030.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15282043_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4d30e48c0e64659d8f66e49460b72184.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
министерство дошкольного образования, телеканал, дети, узбекистан

Новый детский телеканал "AQLVOY" начал вещание в Узбекистане

18:13 24.03.2021
78
© Unsplash / Jonas Leupe Пульт от телевизора
Пульт от телевизора - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© Unsplash / Jonas Leupe
Руководство канала проводит переговоры на приобретение пакета анимации с такими кинокомпаниями, как Sony, Disney, Universal.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Узбекистане начал вещание первый детский познавательно-развлекательный телеканал, сообщили в пресс-службе Министерства дошкольного образования.
Контент — только на узбекском языке, основная аудитория – дети от 3 до 10 лет. Вещание будет осуществляться с 7:00 до 22:00. Переход на онлайн трансляцию планируется в будущем.
По словам генерального директора канала AQLVOY Велы Фидель, в эфир будут транслироваться мультсериалы и программы, созданные студиями России, США, Южной Кореи, Китая и других стран. Все они будут переведены на узбекский язык, с учетом культурного кода республики. Контент лицензированный и будет закупаться исключительно официально.
Российская государственная анимационная студия Союзмультфильм - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2020
Культура
Узбекский мультфильм победил в одной из номинаций на фестивале Amen-2020
2 ноября 2020, 17:14
1195
Руководство канала проводит переговоры на приобретение пакета анимации с такими кинокомпаниями, как Sony, Disney, Universal.
Возможность создания нового детского развлекательно-познавательного телеканала и производства современного образовательного медиаконтента обсуждали в марте прошлого года специалисты Министерства дошкольного образования и корейской телерадиокомпании EBS. Стороны обсудили содействие корейской стороны в стажировках для специалистов министерства на предприятиях образовательной вещательной системы Кореи.
В конце прошлого года правительство Узбекистана одобрило создание нового детского телеканала.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:14“Узбекнефтегаз” недосчитался миллионов в Бухаре и Джизаке
18:13Новый детский телеканал "AQLVOY" начал вещание в Узбекистане
18:02В Навои мать вместе с тремя дочерьми бросилась под поезд
17:46ЦБ и ЕБРР разработали план поддержки женщинам-предпринимательницам
17:37Таджикистан планирует перенять опыт Узбекистана в строительстве наземного метро
17:09Самая большая картина в мире ушла с молотка за $62 млн — ее писали 7 месяцев
17:08В Ташкентской области таксист напал на девушку
16:57Кабулов: Россия очень ценит усилия Узбекистана в деле межафганского урегулирования
16:50В Петербурге запрет на проведение публичных мероприятий продлили до 30 апреля
16:31В Узбекистане сотрудник ДПС сбил велосипедиста? Ответ ГУБДД МВД
16:03НАТО под прицелом: как Россия контролирует учения Альянса в Черном море
15:31Лауреатов Нобелевской премии–2021 объявят в октябре
15:23Кто победит на "Евровидении-2021"? Букмекеры сделали свой выбор
15:08Госдолг Узбекистана может вырасти до конца года — прогноз Минфина
15:06В Узбекистане задержали фальшивого президента
15:02Госдума РФ приняла закон об обнулении президентских сроков
14:31В Таджикистане произошла вспышка полиомиелита
14:27Матч Узбекистан — Гана обслужит судейская коллегия из Кыргызстана
14:22Что россияне покупают по ночам
14:05Каждый четвертый француз не против вколоть "Спутник V" — дело осталось за малым