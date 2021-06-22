Акции нукусского винзавода выставили на продажу

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В пресс-службе Агентства по управлению государственными активами сообщили о том, что контрольный пакет акций (51%) АО No'kis vinozavodi выставлен на продажу.Вначале состоится предварительный квалификационный отбор претендентов на владение акциями завода. После этого пройдет оценка коммерческих предложений с выкупной стоимостью и сроками оплаты.К потенциальным владельцам пакета акций предъявлены требования: они должны сохранить основные виды деятельности компании (производство вино-водочной продукции) и обеспечить функционирование завода.Напомним, несколько дней назад в Ташкенте были приватизированы три крупных объекта. Это здание комплекса по производству газет, имущественный комплекс "Ичан калъа" и бывшее здание СГБ. Их собственниками стали частные компании.
Будущий владелец акций завода должен будет сохранить основные виды деятельности компании (производство вино-водочной продукции) и обеспечить функционирование завода.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В пресс-службе Агентства по управлению государственными активами сообщили о том, что контрольный пакет акций (51%) АО No'kis vinozavodi выставлен на продажу.
Вначале состоится предварительный квалификационный отбор претендентов на владение акциями завода. После этого пройдет оценка коммерческих предложений с выкупной стоимостью и сроками оплаты.
К потенциальным владельцам пакета акций предъявлены требования: они должны сохранить основные виды деятельности компании (производство вино-водочной продукции) и обеспечить функционирование завода.
Для справки:
АО No'kis vinozavodi — предприятие стратегического значения, обеспечивающее значительную долю бюджета Нукуса. Текущие производственные мощности завода составляют 85%. В компании работает более 170 человек.
Большая часть продукции реализуется на внутреннем рынке. В прошлом году выручка составила $13,9 млн, чистая прибыль - $1,3 млн.
Напомним, несколько дней назад в Ташкенте были приватизированы три крупных объекта. Это здание комплекса по производству газет, имущественный комплекс "Ичан калъа" и бывшее здание СГБ. Их собственниками стали частные компании.