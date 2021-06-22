https://uz.sputniknews.ru/20210622/aktsii-nukusskogo-vinzavoda-vystavili-na-prodaju-19354510.html

Акции нукусского винзавода выставили на продажу

Акции нукусского винзавода выставили на продажу

Будущий владелец акций завода должен будет сохранить основные виды деятельности компании (производство вино-водочной продукции) и обеспечить функционирование... 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T16:53+0500

2021-06-22T16:53+0500

2021-06-22T16:54+0500

экономика

агентство по управлению государственными активами

акции

нукус

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В пресс-службе Агентства по управлению государственными активами сообщили о том, что контрольный пакет акций (51%) АО No'kis vinozavodi выставлен на продажу.Вначале состоится предварительный квалификационный отбор претендентов на владение акциями завода. После этого пройдет оценка коммерческих предложений с выкупной стоимостью и сроками оплаты.К потенциальным владельцам пакета акций предъявлены требования: они должны сохранить основные виды деятельности компании (производство вино-водочной продукции) и обеспечить функционирование завода.Напомним, несколько дней назад в Ташкенте были приватизированы три крупных объекта. Это здание комплекса по производству газет, имущественный комплекс "Ичан калъа" и бывшее здание СГБ. Их собственниками стали частные компании.

нукус

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агентство по управлению государственными активами, акции, нукус