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Акции нукусского винзавода выставили на продажу
Акции нукусского винзавода выставили на продажу
Будущий владелец акций завода должен будет сохранить основные виды деятельности компании (производство вино-водочной продукции) и обеспечить функционирование... 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T16:53+0500
2021-06-22T16:54+0500
экономика
агентство по управлению государственными активами
акции
нукус
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В пресс-службе Агентства по управлению государственными активами сообщили о том, что контрольный пакет акций (51%) АО No'kis vinozavodi выставлен на продажу.Вначале состоится предварительный квалификационный отбор претендентов на владение акциями завода. После этого пройдет оценка коммерческих предложений с выкупной стоимостью и сроками оплаты.К потенциальным владельцам пакета акций предъявлены требования: они должны сохранить основные виды деятельности компании (производство вино-водочной продукции) и обеспечить функционирование завода.Напомним, несколько дней назад в Ташкенте были приватизированы три крупных объекта. Это здание комплекса по производству газет, имущественный комплекс "Ичан калъа" и бывшее здание СГБ. Их собственниками стали частные компании.
нукус
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агентство по управлению государственными активами, акции, нукус

Акции нукусского винзавода выставили на продажу

16:53 22.06.2021 (обновлено: 16:54 22.06.2021)
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CC BY-SA 2.0 / Dan Lundberg / 20141002_Uzbekistan_0774 SamarkandАлкогольная продукция в магазине в Узбекистане
Алкогольная продукция в магазине в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2021
CC BY-SA 2.0 / Dan Lundberg / 20141002_Uzbekistan_0774 Samarkand
Будущий владелец акций завода должен будет сохранить основные виды деятельности компании (производство вино-водочной продукции) и обеспечить функционирование завода.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В пресс-службе Агентства по управлению государственными активами сообщили о том, что контрольный пакет акций (51%) АО No'kis vinozavodi выставлен на продажу.
Вначале состоится предварительный квалификационный отбор претендентов на владение акциями завода. После этого пройдет оценка коммерческих предложений с выкупной стоимостью и сроками оплаты.
К потенциальным владельцам пакета акций предъявлены требования: они должны сохранить основные виды деятельности компании (производство вино-водочной продукции) и обеспечить функционирование завода.
Для справки:

АО No'kis vinozavodi — предприятие стратегического значения, обеспечивающее значительную долю бюджета Нукуса. Текущие производственные мощности завода составляют 85%. В компании работает более 170 человек.

Большая часть продукции реализуется на внутреннем рынке. В прошлом году выручка составила $13,9 млн, чистая прибыль - $1,3 млн.

Напомним, несколько дней назад в Ташкенте были приватизированы три крупных объекта. Это здание комплекса по производству газет, имущественный комплекс "Ичан калъа" и бывшее здание СГБ. Их собственниками стали частные компании.
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