https://uz.sputniknews.ru/20210622/chislo-aviareysov-iz-uzbekistana-v-rossiyu-mojet-byt-uvelicheno-do-14-v-nedelyu-19354160.html

Число авиарейсов из Узбекистана в Россию может быть увеличено до 14 в неделю

Число авиарейсов из Узбекистана в Россию может быть увеличено до 14 в неделю

Арипов также отметил, что целесообразно начать поэтапное возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между странами по наиболее востребованным... 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T15:35+0500

2021-06-22T15:35+0500

2021-06-22T15:39+0500

общество

михаил мишустин

правительство рф

правительство узбекистана

абдулла арипов

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В ходе второго заседания совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана, которое проходит сегодня в Москве, премьер-министр Абдулла Арипов предложил увеличить число регулярных авиарейсов из Узбекистана в Россию до 14 в неделю, передает РИА Новости.Арипов также заявил, что в Узбекистане считают целесообразным поэтапное возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между странами по наиболее востребованным направлениям.Напомним, между Ташкентом и Москвой с 10 июня запустили дополнительные регулярные авиарейсы. Самолеты российского "Аэрофлота" теперь летают между столицами каждый четверг и воскресение, а UzAirways – по вторникам и субботам. Ташкент и Москву до этого соединяли только два рейса в неделю.

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михаил мишустин, правительство рф, правительство узбекистана, абдулла арипов