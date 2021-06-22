https://uz.sputniknews.ru/20210622/chislo-aviareysov-iz-uzbekistana-v-rossiyu-mojet-byt-uvelicheno-do-14-v-nedelyu-19354160.html
Число авиарейсов из Узбекистана в Россию может быть увеличено до 14 в неделю
Число авиарейсов из Узбекистана в Россию может быть увеличено до 14 в неделю
Арипов также отметил, что целесообразно начать поэтапное возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между странами по наиболее востребованным... 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T15:35+0500
2021-06-22T15:35+0500
2021-06-22T15:39+0500
общество
михаил мишустин
правительство рф
правительство узбекистана
абдулла арипов
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В ходе второго заседания совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана, которое проходит сегодня в Москве, премьер-министр Абдулла Арипов предложил увеличить число регулярных авиарейсов из Узбекистана в Россию до 14 в неделю, передает РИА Новости.Арипов также заявил, что в Узбекистане считают целесообразным поэтапное возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между странами по наиболее востребованным направлениям.Напомним, между Ташкентом и Москвой с 10 июня запустили дополнительные регулярные авиарейсы. Самолеты российского "Аэрофлота" теперь летают между столицами каждый четверг и воскресение, а UzAirways – по вторникам и субботам. Ташкент и Москву до этого соединяли только два рейса в неделю.
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михаил мишустин, правительство рф, правительство узбекистана, абдулла арипов
Число авиарейсов из Узбекистана в Россию может быть увеличено до 14 в неделю
15:35 22.06.2021 (обновлено: 15:39 22.06.2021)
Арипов также отметил, что целесообразно начать поэтапное возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между странами по наиболее востребованным направлениям.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
В ходе второго заседания совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана, которое проходит
сегодня в Москве, премьер-министр Абдулла Арипов предложил увеличить число регулярных авиарейсов из Узбекистана в Россию до 14 в неделю, передает РИА Новости
.
"Благодарны за решение об увеличении количества регулярных авиарейсов между Узбекистаном и Россией. Предлагаем продолжить совместную работу в данном направлении и увеличить количество регулярных авиарейсов до 14 в неделю на паритетной основе с соблюдением необходимых карантинных требований".
Абдулла Арипов
Премьер-министр Узбекистана
Арипов также заявил, что в Узбекистане считают целесообразным поэтапное возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между странами по наиболее востребованным направлениям.
Напомним, между Ташкентом и Москвой с 10 июня запустили дополнительные регулярные авиарейсы. Самолеты российского "Аэрофлота" теперь летают между столицами каждый четверг и воскресение, а UzAirways – по вторникам и субботам. Ташкент и Москву до этого соединяли только два рейса в неделю.