https://uz.sputniknews.ru/20210622/mishustin-i-aripov-obsudyat-v-moskve-dva-klyuchevyx-voprosa-19344850.html

Мишустин и Арипов обсудят в Москве два ключевых вопроса

Мишустин и Арипов обсудят в Москве два ключевых вопроса

Премьер-министры России и Узбекистана в последний раз встречались в конце апреля в Казани. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T08:19+0500

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политика

михаил мишустин

сотрудничество

абдулла арипов

москва

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Во вторник, 22 июня, премьер-министры России и Узбекистана Михаил Мишустин и Абдулла Арипов проведут в Москве второе заседание совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана.На повестке — сразу несколько вопросов: в первую очередь, взаимодействие двух стран в самых разных областях (промышленности, энергетике и здравоохранении). При этом особое внимание на встрече будет уделено ходу подготовки государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию."По итогам заседания будет подписан весомый пакет документов о сотрудничестве в различных областях", — сообщили в аппарате кабмина.Госвизит Мирзиёева в РФ был запланирован на 2020 год, однако из-за пандемии перенесен на 2021-й. На встрече с Ариповым в конце апреля в Казани Мишустин сообщал, что подготовка госвизита продолжается — по его словам, готовится очень насыщенная программа и прорабатывается солидный пакет документов.

https://uz.sputniknews.ru/20210621/abdulla-aripov-posetit-rossiyu-19339740.html

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михаил мишустин, сотрудничество, абдулла арипов, москва, узбекистан