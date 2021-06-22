https://uz.sputniknews.ru/20210622/mishustin-i-aripov-obsudyat-v-moskve-dva-klyuchevyx-voprosa-19344850.html
Мишустин и Арипов обсудят в Москве два ключевых вопроса
Мишустин и Арипов обсудят в Москве два ключевых вопроса
Премьер-министры России и Узбекистана в последний раз встречались в конце апреля в Казани. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T08:19+0500
2021-06-22T08:19+0500
2021-06-22T08:20+0500
политика
михаил мишустин
сотрудничество
абдулла арипов
москва
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/33/46/334637_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_490e979a373a99ad0500fe28a2cfc8fa.jpg
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Во вторник, 22 июня, премьер-министры России и Узбекистана Михаил Мишустин и Абдулла Арипов проведут в Москве второе заседание совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана.На повестке — сразу несколько вопросов: в первую очередь, взаимодействие двух стран в самых разных областях (промышленности, энергетике и здравоохранении). При этом особое внимание на встрече будет уделено ходу подготовки государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию."По итогам заседания будет подписан весомый пакет документов о сотрудничестве в различных областях", — сообщили в аппарате кабмина.Госвизит Мирзиёева в РФ был запланирован на 2020 год, однако из-за пандемии перенесен на 2021-й. На встрече с Ариповым в конце апреля в Казани Мишустин сообщал, что подготовка госвизита продолжается — по его словам, готовится очень насыщенная программа и прорабатывается солидный пакет документов.
https://uz.sputniknews.ru/20210621/abdulla-aripov-posetit-rossiyu-19339740.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/33/46/334637_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_d78c86ae101f79bb6bad352c1c0cd855.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
михаил мишустин, сотрудничество, абдулла арипов, москва, узбекистан
Мишустин и Арипов обсудят в Москве два ключевых вопроса
08:19 22.06.2021 (обновлено: 08:20 22.06.2021)
Премьер-министры России и Узбекистана в последний раз встречались в конце апреля в Казани.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Во вторник, 22 июня, премьер-министры России и Узбекистана Михаил Мишустин и Абдулла Арипов проведут в Москве второе заседание совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана.
На повестке — сразу несколько вопросов: в первую очередь, взаимодействие двух стран в самых разных областях (промышленности, энергетике и здравоохранении).
"Повестка дня заседания включает широкий круг вопросов российско-узбекистанского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, в том числе взаимодействие в области промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения и образования", — говорится в заявлении российского правительства.
При этом особое внимание на встрече будет уделено ходу подготовки государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию.
"По итогам заседания будет подписан весомый пакет документов о сотрудничестве в различных областях", — сообщили в аппарате кабмина.
Госвизит Мирзиёева в РФ был запланирован на 2020 год, однако из-за пандемии перенесен на 2021-й.
На встрече с Ариповым в конце апреля в Казани Мишустин сообщал, что подготовка госвизита продолжается — по его словам, готовится очень насыщенная программа и прорабатывается солидный пакет документов.