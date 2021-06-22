Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210622/mishustin-i-aripov-obsudyat-v-moskve-dva-klyuchevyx-voprosa-19344850.html
Мишустин и Арипов обсудят в Москве два ключевых вопроса
Мишустин и Арипов обсудят в Москве два ключевых вопроса
Премьер-министры России и Узбекистана в последний раз встречались в конце апреля в Казани. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T08:19+0500
2021-06-22T08:20+0500
политика
михаил мишустин
сотрудничество
абдулла арипов
москва
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/33/46/334637_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_490e979a373a99ad0500fe28a2cfc8fa.jpg
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Во вторник, 22 июня, премьер-министры России и Узбекистана Михаил Мишустин и Абдулла Арипов проведут в Москве второе заседание совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана.На повестке — сразу несколько вопросов: в первую очередь, взаимодействие двух стран в самых разных областях (промышленности, энергетике и здравоохранении). При этом особое внимание на встрече будет уделено ходу подготовки государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию."По итогам заседания будет подписан весомый пакет документов о сотрудничестве в различных областях", — сообщили в аппарате кабмина.Госвизит Мирзиёева в РФ был запланирован на 2020 год, однако из-за пандемии перенесен на 2021-й. На встрече с Ариповым в конце апреля в Казани Мишустин сообщал, что подготовка госвизита продолжается — по его словам, готовится очень насыщенная программа и прорабатывается солидный пакет документов.
https://uz.sputniknews.ru/20210621/abdulla-aripov-posetit-rossiyu-19339740.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/33/46/334637_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_d78c86ae101f79bb6bad352c1c0cd855.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
михаил мишустин, сотрудничество, абдулла арипов, москва, узбекистан

Мишустин и Арипов обсудят в Москве два ключевых вопроса

08:19 22.06.2021 (обновлено: 08:20 22.06.2021)
362
© Sputnik / Михаил КлиментьевФлаги России и Узбекистана
Флаги России и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2021
© Sputnik / Михаил Климентьев
Премьер-министры России и Узбекистана в последний раз встречались в конце апреля в Казани.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Во вторник, 22 июня, премьер-министры России и Узбекистана Михаил Мишустин и Абдулла Арипов проведут в Москве второе заседание совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана.
На повестке — сразу несколько вопросов: в первую очередь, взаимодействие двух стран в самых разных областях (промышленности, энергетике и здравоохранении).
"Повестка дня заседания включает широкий круг вопросов российско-узбекистанского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, в том числе взаимодействие в области промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения и образования", — говорится в заявлении российского правительства.
При этом особое внимание на встрече будет уделено ходу подготовки государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию.
"По итогам заседания будет подписан весомый пакет документов о сотрудничестве в различных областях", — сообщили в аппарате кабмина.
Госвизит Мирзиёева в РФ был запланирован на 2020 год, однако из-за пандемии перенесен на 2021-й.
На встрече с Ариповым в конце апреля в Казани Мишустин сообщал, что подготовка госвизита продолжается — по его словам, готовится очень насыщенная программа и прорабатывается солидный пакет документов.
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов встретился с вице-премьер-министром Кыргызстана Акрамом Мадумаровым - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2021
Политика
Абдулла Арипов посетит Россию
Вчера, 18:15
1144
12
101001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
08:43Где в Ташкенте развернут производство российской вакцины "Спутник V"
08:19Мишустин и Арипов обсудят в Москве два ключевых вопроса
06:32Этот американец сделал Узбекистан боксерской державой: жизнь и судьба Сиднея Джаксона
02:34Ташкент помнит: 5 тысяч свечей зажгли в годовщину начала Великой Отечественной войны
ВчераМифы и легенды Второй мировой войны
ВчераВ Узбекистане ускорился Интернет
ВчераКак в Ташкенте встретили первый рейс FlyArystan из Туркестана — фото
ВчераБизнес-омбудсману могут разрешить рассматривать административные дела
ВчераУченые обсудят в Москве роль миграции в истории народов Центральной Азии
ВчераОбъявлены награды за лучшие фильмы Ташкентского международного кинофестиваля
ВчераМФК займется привлечением инвестиций в химпром Узбекистана
ВчераНазваны сроки начала избирательной кампании в Узбекистане
ВчераАбдулла Арипов посетит Россию
ВчераНепедагогичный поступок: преподаватель запросил взятку за фиктивное поступление
ВчераВ Узбекистане впервые состоялся турнир по футболу 5х5 среди незрячих спортсменов
ВчераКатар поможет Узбекистану подготовиться к соревнованиям за Кубок Азии U-23
ВчераКамилов прочел стихотворение к 80-летию начала Великой Отечественной войны — видео
ВчераВ Ташкенте открылся летний развлекательный комплекс с бассейнами — видео
ВчераНазначен руководитель секретариата Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов
ВчераАлмалыкский ГМК получил от S&P рейтинг "В+" со стабильным прогнозом