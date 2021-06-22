https://uz.sputniknews.ru/20210622/gde-v-tashkente-razvernut-proizvodstvo-rossiyskoy-vaktsiny-sputnik-v-19345028.html

Где в Ташкенте развернут производство российской вакцины "Спутник V"

Где в Ташкенте развернут производство российской вакцины "Спутник V"

Ранее премьер Узбекистана Абдулла Арипов попросил российского коллегу Михаила Мишустина увеличить объем поставок "Спутника V" и рассмотреть возможность ее... 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T08:43+0500

2021-06-22T08:43+0500

2021-06-22T08:43+0500

общество

вакцина "спутник v"

пандемия

коронавирус

михаил мишустин

производство

абдулла арипов

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Россия и Узбекистан рассматривают вопрос о производстве российской вакцины "Спутник V" на предприятии Jurabek Laboratories в Ташкенте.Об этом сообщили журналистам в аппарате российского правительства.Ранее премьер Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Казани попросил Москву увеличить объем поставок "Спутника V" и рассмотреть возможность ее производства в республике. Позднее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил РИА Новости, что стороны договорились о локализации производства вакцины, узбекская сторона уже подобрала площадку для выпуска препарата.С 1 апреля в Узбекистане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Гражданам дают на выбор несколько препаратов: AstraZeneca, рекомбинантный китайский Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российский "Спутник V".Сообщается, что за все время кампании прививку сделали более 1,6 миллиона человек.Отметим, что сегодня, 22 июня, должно состояться в Москве заседание совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана. Стороны обсудят множество вопросов, в том числе взаимодействие в сфере здравоохранения.

https://uz.sputniknews.ru/20210610/uzbekistan-poluchil-esche-70-tys-doz-sputnika-v-19179815.html

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вакцина "спутник v", пандемия, коронавирус, михаил мишустин, производство, абдулла арипов