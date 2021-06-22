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Где в Ташкенте развернут производство российской вакцины "Спутник V"
Где в Ташкенте развернут производство российской вакцины "Спутник V"
Ранее премьер Узбекистана Абдулла Арипов попросил российского коллегу Михаила Мишустина увеличить объем поставок "Спутника V" и рассмотреть возможность ее... 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T08:43+0500
2021-06-22T08:43+0500
общество
вакцина "спутник v"
пандемия
коронавирус
михаил мишустин
производство
абдулла арипов
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Россия и Узбекистан рассматривают вопрос о производстве российской вакцины "Спутник V" на предприятии Jurabek Laboratories в Ташкенте.Об этом сообщили журналистам в аппарате российского правительства.Ранее премьер Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Казани попросил Москву увеличить объем поставок "Спутника V" и рассмотреть возможность ее производства в республике. Позднее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил РИА Новости, что стороны договорились о локализации производства вакцины, узбекская сторона уже подобрала площадку для выпуска препарата.С 1 апреля в Узбекистане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Гражданам дают на выбор несколько препаратов: AstraZeneca, рекомбинантный китайский Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российский "Спутник V".Сообщается, что за все время кампании прививку сделали более 1,6 миллиона человек.Отметим, что сегодня, 22 июня, должно состояться в Москве заседание совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана. Стороны обсудят множество вопросов, в том числе взаимодействие в сфере здравоохранения.
https://uz.sputniknews.ru/20210610/uzbekistan-poluchil-esche-70-tys-doz-sputnika-v-19179815.html
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вакцина "спутник v", пандемия, коронавирус, михаил мишустин, производство, абдулла арипов

Где в Ташкенте развернут производство российской вакцины "Спутник V"

08:43 22.06.2021
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПартия российской вакцины Sputnik V
Партия российской вакцины Sputnik V - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2021
© Sputnik
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Ранее премьер Узбекистана Абдулла Арипов попросил российского коллегу Михаила Мишустина увеличить объем поставок "Спутника V" и рассмотреть возможность ее производства в республике.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Россия и Узбекистан рассматривают вопрос о производстве российской вакцины "Спутник V" на предприятии Jurabek Laboratories в Ташкенте.
Об этом сообщили журналистам в аппарате российского правительства.
"Рассматривается вопрос о налаживании производства "Спутника V" на предприятии "Джурабек Лабораторис" (Ташкент)", — заявили в аппарате кабмина.
Ранее премьер Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Казани попросил Москву увеличить объем поставок "Спутника V" и рассмотреть возможность ее производства в республике.
Позднее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил РИА Новости, что стороны договорились о локализации производства вакцины, узбекская сторона уже подобрала площадку для выпуска препарата.
С 1 апреля в Узбекистане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Гражданам дают на выбор несколько препаратов: AstraZeneca, рекомбинантный китайский Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российский "Спутник V".
Сообщается, что за все время кампании прививку сделали более 1,6 миллиона человек.
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Отметим, что сегодня, 22 июня, должно состояться в Москве заседание совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана. Стороны обсудят множество вопросов, в том числе взаимодействие в сфере здравоохранения.
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