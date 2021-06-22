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Какие документы подписали Арипов и Мишустин по итогам заседания в Москве — список
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210622/kakie-dokumenty-podpisali-aripov-i-mishustin-po-itogam-zasedaniya-v-moskve--spisok-19356293.html
Какие документы подписали Арипов и Мишустин по итогам заседания в Москве — список
Какие документы подписали Арипов и Мишустин по итогам заседания в Москве — список
Главы правительств РФ и РУз во вторник провели в Москве заседание совместной комиссии. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T16:37+0500
2021-06-22T17:04+0500
политика
михаил мишустин
абдулла арипов
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Премьер-министры России и Узбекистана Михаил Мишустин и Абдулла Арипов по итогам II заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран подписали 12 документов.Список:
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михаил мишустин, абдулла арипов

Какие документы подписали Арипов и Мишустин по итогам заседания в Москве — список

16:37 22.06.2021 (обновлено: 17:04 22.06.2021)
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© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в работе совместной комиссии России и Узбекистана
Премьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в работе совместной комиссии России и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2021
© Sputnik / Дмитрий Астахов
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Главы правительств РФ и РУз во вторник провели в Москве заседание совместной комиссии.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Премьер-министры России и Узбекистана Михаил Мишустин и Абдулла Арипов по итогам II заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран подписали 12 документов.
Список:
совместное коммюнике;
меморандум о взаимопонимании между правительствами в области развития логистических коридоров "Россия — Узбекистан";
соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (РФ) и Агентством по кадастру при Государственном налоговом комитете Узбекистана;
соглашение между Федеральной таможенной службой (ФТС) РФ и Государственным таможенным комитетом (ГТК) Узбекистана об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при трансграничном перемещении физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;
меморандум между ФТС и ГТК о взаимопонимании в области предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций, меморандум о взаимодействии в сфере связи и информационных технологий;
меморандум о сотрудничестве в сфере образования;
протокол о сотрудничестве по вопросам инспекции труда, защиты трудовых прав и содействия занятости;
меморандум о взаимопонимании между АО "Российский экспортный центр", АО "РЖД Логистика" и ООО UzAgroLogistics Centers;
протокол о внесении изменений в соглашение между ГТК и ФТС об организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств между РУз и РФ ("Упрощенный таможенный коридор") от 30 декабря 2016 года;
акт приема-передачи узбекской стороне 29 рукописей и 16 керамических изделий, представляющих культурную ценность для РУз;
протокол о внесении изменений в протокол между Государственным таможенным комитетом Узбекистана и Федеральной таможенной службой об обмене данными, характеризующими таможенную стоимость товаров, происходящих из РУз и ввозимых в РФ от 7 апреля 2017 года;
меморандум о взаимодействии в сфере связи и информационных технологий между Государственной инспекцией по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций РУз и Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (ранее — соглашение).
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаседание Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана
Заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2021
Заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана
© Sputnik / Дмитрий Астахов
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