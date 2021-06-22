Какие документы подписали Арипов и Мишустин по итогам заседания в Москве — список

совместное коммюнике; совместное коммюнике;

меморандум о взаимопонимании между правительствами в области развития логистических коридоров "Россия — Узбекистан"; меморандум о взаимопонимании между правительствами в области развития логистических коридоров "Россия — Узбекистан";

соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (РФ) и Агентством по кадастру при Государственном налоговом комитете Узбекистана; соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (РФ) и Агентством по кадастру при Государственном налоговом комитете Узбекистана;

соглашение между Федеральной таможенной службой (ФТС) РФ и Государственным таможенным комитетом (ГТК) Узбекистана об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при трансграничном перемещении физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов; соглашение между Федеральной таможенной службой (ФТС) РФ и Государственным таможенным комитетом (ГТК) Узбекистана об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при трансграничном перемещении физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;

меморандум между ФТС и ГТК о взаимопонимании в области предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций, меморандум о взаимодействии в сфере связи и информационных технологий; меморандум между ФТС и ГТК о взаимопонимании в области предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций, меморандум о взаимодействии в сфере связи и информационных технологий;

меморандум о сотрудничестве в сфере образования; меморандум о сотрудничестве в сфере образования;

протокол о сотрудничестве по вопросам инспекции труда, защиты трудовых прав и содействия занятости; протокол о сотрудничестве по вопросам инспекции труда, защиты трудовых прав и содействия занятости;

меморандум о взаимопонимании между АО "Российский экспортный центр", АО "РЖД Логистика" и ООО UzAgroLogistics Centers; меморандум о взаимопонимании между АО "Российский экспортный центр", АО "РЖД Логистика" и ООО UzAgroLogistics Centers;

протокол о внесении изменений в соглашение между ГТК и ФТС об организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств между РУз и РФ ("Упрощенный таможенный коридор") от 30 декабря 2016 года; протокол о внесении изменений в соглашение между ГТК и ФТС об организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств между РУз и РФ ("Упрощенный таможенный коридор") от 30 декабря 2016 года;

акт приема-передачи узбекской стороне 29 рукописей и 16 керамических изделий , представляющих культурную ценность для РУз; акт приема-передачи узбекской стороне, представляющих культурную ценность для РУз;

протокол о внесении изменений в протокол между Государственным таможенным комитетом Узбекистана и Федеральной таможенной службой об обмене данными, характеризующими таможенную стоимость товаров, происходящих из РУз и ввозимых в РФ от 7 апреля 2017 года; протокол о внесении изменений в протокол между Государственным таможенным комитетом Узбекистана и Федеральной таможенной службой об обмене данными, характеризующими таможенную стоимость товаров, происходящих из РУз и ввозимых в РФ от 7 апреля 2017 года;