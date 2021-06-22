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Мишустин призвал расширить кооперацию с Узбекистаном в ТЭК
Мишустин призвал расширить кооперацию с Узбекистаном в ТЭК
Страны намерены расширять партнерские связи, в том числе по направлению мирного использования атомной энергии, в медицине, образовании, цифровой экономике и т... 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T14:59+0500
2021-06-22T15:07+0500
общество
топливо
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал расширять кооперацию РФ и Узбекистана в промышленности, топливно-энергетическом комплексе и по другим направлениям, передает РИА Новости. По словам премьер-министра, для этого имеются большие возможности по всем направлениям.При этом, Мишустин подчеркнул, что РФ уделяет особое внимание укреплению стратегического партнерства с Узбекистаном."Мы искренне заинтересованы в том, чтобы вывести российско-узбекское взаимодействие на еще более высокий уровень, ну в первую очередь, наполнить его перспективными совместными проектами, инициативами, и конечно, вместе противостоять вызовам, которые сегодня имеются. Прежде всего, это пандемия коронавируса", — отметил глава правительства.Россия приветствует конструктивное взаимодействие с Узбекистаном в качестве наблюдателя в ЕАЭС, добавил премьер, подчеркнув, что большой потенциал сотрудничества двух стран есть в области цифровых технологий.После заседания совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана, которое проходит сегодня в Москве, главе премьеру Узбекистана Абдулле Арипову представят новые наработки в области налогового администрирования, маркировки товаров и т. д.При этом будут и дальше развиваться совместные программы в сфере образования и культуры. По итогам встречи стороны планируют подписать весомый пакет документов, который предоставит дополнительные возможности для российско-узбекского сотрудничества.
https://uz.sputniknews.ru/20210611/slejka-po-rossiyski-zachem-eaes-nujna-markirovka-tovarov-i-vyrastut-li-tseny-19202533.html
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топливо, сотрудничество

Мишустин призвал расширить кооперацию с Узбекистаном в ТЭК

14:59 22.06.2021 (обновлено: 15:07 22.06.2021)
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© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2021
© Sputnik / Дмитрий Астахов
/
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Страны намерены расширять партнерские связи, в том числе по направлению мирного использования атомной энергии, в медицине, образовании, цифровой экономике и т. д.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал расширять кооперацию РФ и Узбекистана в промышленности, топливно-энергетическом комплексе и по другим направлениям, передает РИА Новости. По словам премьер-министра, для этого имеются большие возможности по всем направлениям.

"Считаю, что необходимо серьезно расширять кооперацию в промышленности, топливно-энергетическом комплексе, включая мирное использование атомной энергии, в медицине, в образовании, в цифровой экономике, вообще в высоких технологиях".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - Sputnik Узбекистан
Михаил Мишустин
Премьер-министр Российской Федерации
При этом, Мишустин подчеркнул, что РФ уделяет особое внимание укреплению стратегического партнерства с Узбекистаном.
"Мы искренне заинтересованы в том, чтобы вывести российско-узбекское взаимодействие на еще более высокий уровень, ну в первую очередь, наполнить его перспективными совместными проектами, инициативами, и конечно, вместе противостоять вызовам, которые сегодня имеются. Прежде всего, это пандемия коронавируса", — отметил глава правительства.
Россия приветствует конструктивное взаимодействие с Узбекистаном в качестве наблюдателя в ЕАЭС, добавил премьер, подчеркнув, что большой потенциал сотрудничества двух стран есть в области цифровых технологий.
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После заседания совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана, которое проходит сегодня в Москве, главе премьеру Узбекистана Абдулле Арипову представят новые наработки в области налогового администрирования, маркировки товаров и т. д.
При этом будут и дальше развиваться совместные программы в сфере образования и культуры. По итогам встречи стороны планируют подписать весомый пакет документов, который предоставит дополнительные возможности для российско-узбекского сотрудничества.
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