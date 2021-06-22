Путин: в сердцах поколений - боль за искалеченные судьбы миллионов людей

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. В церемонии приняли участие ветераны войны. "Уже выросли правнуки тех, кто 80 лет назад стеной встал на защиту Родины. Этот день 22 июня по прежнему отзывается негодованием и скорбью в сердцах всех поколений", - сказал Владимир Путин в своей речи перед участниками памятного мероприятия.В России и в странах постсоветского пространства прошли памятные мероприятия. У мемориалов памяти Великой отечественной войны звучали слова благодарности.
День памяти и скорби: Путин возложил цветы к Могиле
Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. В церемонии приняли участие ветераны войны. 22 июня Россия отмечает День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны. В этом году отмечается 80-я годовщина нападения фашистской Германии на СССР. По всей стране прошли памятные мероприятия.
"Уже выросли правнуки тех, кто 80 лет назад стеной встал на защиту Родины. Этот день 22 июня по прежнему отзывается негодованием и скорбью в сердцах всех поколений", - сказал Владимир Путин в своей речи перед участниками памятного мероприятия.
Для справки:
22 июня Россия отмечает День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны. В этом году отмечается 80-я годовщина нападения фашистской Германии на СССР.
В России и в странах постсоветского пространства прошли памятные мероприятия. У мемориалов памяти Великой отечественной войны звучали слова благодарности.