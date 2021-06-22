https://uz.sputniknews.ru/20210622/putin-v-serdtsax-pokoleniy---bol-za-iskalechennye-sudby-millionov-lyudey-19359531.html

Путин: в сердцах поколений - боль за искалеченные судьбы миллионов людей

Путин: в сердцах поколений - боль за искалеченные судьбы миллионов людей

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. В церемонии приняли участие ветераны войны. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T18:51+0500

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видео

возложение венков

владимир путин

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Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. В церемонии приняли участие ветераны войны. "Уже выросли правнуки тех, кто 80 лет назад стеной встал на защиту Родины. Этот день 22 июня по прежнему отзывается негодованием и скорбью в сердцах всех поколений", - сказал Владимир Путин в своей речи перед участниками памятного мероприятия.В России и в странах постсоветского пространства прошли памятные мероприятия. У мемориалов памяти Великой отечественной войны звучали слова благодарности.

https://uz.sputniknews.ru/20210622/tashkent-pomnit-5-tysyach-svechey-zajgli-v-godovschinu-nachala-velikoy-otechestvennoy-voyny-19344409.html

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День памяти и скорби: Путин возложил цветы к Могиле Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. В церемонии приняли участие ветераны войны. 22 июня Россия отмечает День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны. В этом году отмечается 80-я годовщина нападения фашистской Германии на СССР. По всей стране прошли памятные мероприятия. 2021-06-22T18:51+0500 true PT13M11S

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

возложение венков, владимир путин, мультимедиа