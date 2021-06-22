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Путин: в сердцах поколений - боль за искалеченные судьбы миллионов людей
Путин: в сердцах поколений - боль за искалеченные судьбы миллионов людей
Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. В церемонии приняли участие ветераны войны. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
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Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. В церемонии приняли участие ветераны войны. "Уже выросли правнуки тех, кто 80 лет назад стеной встал на защиту Родины. Этот день 22 июня по прежнему отзывается негодованием и скорбью в сердцах всех поколений", - сказал Владимир Путин в своей речи перед участниками памятного мероприятия.В России и в странах постсоветского пространства прошли памятные мероприятия. У мемориалов памяти Великой отечественной войны звучали слова благодарности.
https://uz.sputniknews.ru/20210622/tashkent-pomnit-5-tysyach-svechey-zajgli-v-godovschinu-nachala-velikoy-otechestvennoy-voyny-19344409.html
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День памяти и скорби: Путин возложил цветы к Могиле
Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. В церемонии приняли участие ветераны войны. 22 июня Россия отмечает День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны. В этом году отмечается 80-я годовщина нападения фашистской Германии на СССР. По всей стране прошли памятные мероприятия.
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возложение венков, владимир путин, мультимедиа

Путин: в сердцах поколений - боль за искалеченные судьбы миллионов людей

18:51 22.06.2021
160
© Sputnik
Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. В церемонии приняли участие ветераны войны.
Акция памяти в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2021
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"Уже выросли правнуки тех, кто 80 лет назад стеной встал на защиту Родины. Этот день 22 июня по прежнему отзывается негодованием и скорбью в сердцах всех поколений", - сказал Владимир Путин в своей речи перед участниками памятного мероприятия.
Для справки:

22 июня Россия отмечает День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны. В этом году отмечается 80-я годовщина нападения фашистской Германии на СССР.

В России и в странах постсоветского пространства прошли памятные мероприятия. У мемориалов памяти Великой отечественной войны звучали слова благодарности.
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