https://uz.sputniknews.ru/20210622/s-bolyu-v-serdtse-tashkent-vspominaet-kak-nachalas-voyna-19359114.html

С болью в сердце: Ташкент вспоминает, как началась война

С болью в сердце: Ташкент вспоминает, как началась война

Память о воинах, павших героями в сражениях Великой Отечественной войны живет в сердцах благодарных потомков. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T18:30+0500

2021-06-22T18:30+0500

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общество

великая отечественная война

память

ташкент

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Цветы к подножью монумента скорбящей матери в мемориальном комплексе "Братские могилы" несли сегодня весь день. О страшных событиях 80-летней давности жители города помнят и продолжают скорбить. Память о воинах, павших героями в сражениях Великой Отечественной войны живет в сердцах благодарных потомков. Говорили об этом и российские дипломаты, а также представители дипмиссий стран СНГ, ветераны и молодежь, которые приняли участие в памятных мероприятиях начала военных действий 22 июня 1941 года.Ранее мы писали, что в Ташкенте накануне 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны прошла акция "Свеча памяти".Мероприятие прошло в мемориальном комплексе "Братские могилы" при участии волонтеров и представительства "Россотрудничества" накануне 22 июня — дня, когда началась самая кровопролитная война XX века.

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великая отечественная война, память, ташкент