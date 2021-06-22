Общество
С болью в сердце: Ташкент вспоминает, как началась война
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© Посольство России в УзбекистанеПамятные мероприятия по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны продолжились традиционным возложением цветов к Вечному огню на Волгоградском мемориальном кладбище Ташкента
© Посольство России в Узбекистане
Память о воинах, павших героями в сражениях Великой Отечественной войны живет в сердцах благодарных потомков.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Цветы к подножью монумента скорбящей матери в мемориальном комплексе "Братские могилы" несли сегодня весь день. О страшных событиях 80-летней давности жители города помнят и продолжают скорбить.
© Посольство России в УзбекистанеПамятные мероприятия по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны продолжились традиционным возложением цветов к Вечному огню на Волгоградском мемориальном кладбище Ташкента
Памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны продолжились традиционным возложением цветов к Вечному огню на Волгоградском мемориальном кладбище Ташкента
© Посольство России в Узбекистане
Память о воинах, павших героями в сражениях Великой Отечественной войны живет в сердцах благодарных потомков. Говорили об этом и российские дипломаты, а также представители дипмиссий стран СНГ, ветераны и молодежь, которые приняли участие в памятных мероприятиях начала военных действий 22 июня 1941 года.
© Посольство России в УзбекистанеПамятные мероприятия по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны продолжились традиционным возложением цветов к Вечному огню на Волгоградском мемориальном кладбище Ташкента
Памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны продолжились традиционным возложением цветов к Вечному огню на Волгоградском мемориальном кладбище Ташкента
© Посольство России в Узбекистане
Ранее мы писали, что в Ташкенте накануне 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны прошла акция "Свеча памяти".
Мероприятие прошло в мемориальном комплексе "Братские могилы" при участии волонтеров и представительства "Россотрудничества" накануне 22 июня — дня, когда началась самая кровопролитная война XX века.