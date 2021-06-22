https://uz.sputniknews.ru/20210622/snova-usilenie-bez-meditsinskix-masok-ne-pustyat-v-obschestvennyy-transport-19359799.html

Снова усиление: без медицинских масок не пустят в общественный транспорт

Снова усиление: без медицинских масок не пустят в общественный транспорт

В общественном транспорте, аэропортах и ж/д вокзалах с завтрашнего дня будут усилены санитарно-эпидемические меры. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T18:58+0500

2021-06-22T18:58+0500

2021-06-22T19:02+0500

общество

пандемия

общественный транспорт

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Из-за ухудшения эпидемической обстановки в Ташкенте Республиканская комиссия по борьбе с COVID-19 при Кабмине приняла решение вновь ужесточить карантинные ограничения в столице. С завтрашнего дня в Узбекистане в общественном транспорте, аэропортах и ж/д вокзалах будут усилены санэпидем меры.Теперь граждане без медицинской маски не будут допускаться в общественный транспорт (автобусы и метро).Также планируется проводить разъяснительную работу с гражданами, чтобы повышать их ответственность. Будет также проводиться дезинфекция на конечной остановке общественного транспорта.

https://uz.sputniknews.ru/20210520/bez-maski--plati-v-tashkente-proveli-reyd-sredi-voditeley-avtobusov-18824384.html

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пандемия, общественный транспорт, узбекистан