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Снова усиление: без медицинских масок не пустят в общественный транспорт
Снова усиление: без медицинских масок не пустят в общественный транспорт
В общественном транспорте, аэропортах и ж/д вокзалах с завтрашнего дня будут усилены санитарно-эпидемические меры. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T18:58+0500
2021-06-22T19:02+0500
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общественный транспорт
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Из-за ухудшения эпидемической обстановки в Ташкенте Республиканская комиссия по борьбе с COVID-19 при Кабмине приняла решение вновь ужесточить карантинные ограничения в столице. С завтрашнего дня в Узбекистане в общественном транспорте, аэропортах и ж/д вокзалах будут усилены санэпидем меры.Теперь граждане без медицинской маски не будут допускаться в общественный транспорт (автобусы и метро).Также планируется проводить разъяснительную работу с гражданами, чтобы повышать их ответственность. Будет также проводиться дезинфекция на конечной остановке общественного транспорта.
https://uz.sputniknews.ru/20210520/bez-maski--plati-v-tashkente-proveli-reyd-sredi-voditeley-avtobusov-18824384.html
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пандемия, общественный транспорт, узбекистан

Снова усиление: без медицинских масок не пустят в общественный транспорт

18:58 22.06.2021 (обновлено: 19:02 22.06.2021)
254
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОдноразовые медицинские маски
Одноразовые медицинские маски - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
/
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В общественном транспорте, аэропортах и ж/д вокзалах с завтрашнего дня будут усилены санитарно-эпидемические меры.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Из-за ухудшения эпидемической обстановки в Ташкенте Республиканская комиссия по борьбе с COVID-19 при Кабмине приняла решение вновь ужесточить карантинные ограничения в столице.
С завтрашнего дня в Узбекистане в общественном транспорте, аэропортах и ж/д вокзалах будут усилены санэпидем меры.
Теперь граждане без медицинской маски не будут допускаться в общественный транспорт (автобусы и метро).
Водителей автобусов в Ташкенте оштрафовали за отсутствие медицинских масок - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
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Без маски — плати: в Ташкенте провели рейд среди водителей автобусов
20 мая, 14:13
1371
Также планируется проводить разъяснительную работу с гражданами, чтобы повышать их ответственность. Будет также проводиться дезинфекция на конечной остановке общественного транспорта.
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