https://uz.sputniknews.ru/20210622/tenevaya-ekonomika-v-tsa-v-bolshey-stepeni-razvita-v-uzbekistane---reyting-19352150.html

Теневая экономика в ЦА в большей степени развита в Узбекистане — рейтинг

Теневая экономика в ЦА в большей степени развита в Узбекистане — рейтинг

Строительным организациям, к примеру, разрешили осуществлять на срочной основе наем работников без заключения договора, с оплатой наличными денежными... 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T13:14+0500

2021-06-22T13:14+0500

2021-06-22T13:28+0500

экономика

бедность

экономика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В пресс-службе Минэкономразвития и сокращения бедности озвучили меры, которые решено предпринять для того, чтобы снизить темпы развития теневой экономики. Известно, что по результатам за 2019 года Узбекистан лидирует в этом антирейтинге среди государств Центральной Азии.В октябре 2020-го глава государства подписал указ, согласно которому предусмотрены меры по сокращению уровня теневой экономики. Они коснулись в том числе предприятий общественного питания, строительных организаций и деятельности риэлторских контор. В частности, были предоставлены льготы и преференции профильным компаниям. Строительным организациям, к примеру, разрешили осуществлять на срочной основе наем работников без заключения договора, с оплатой наличными денежными средствами, объем которых не должен превышать 10% от общего объема фонда оплаты труда.Определены также задачи по внедрению цифровых технологий в экономику, увеличению объемов безналичных расчетов, повышению популярности банковских услуг и т. д.В сотрудничестве с экспертами Всемирного банка разрабатываются "Стратегия сокращения доли скрытой экономики в 2021-2025 годах" и "Методология оценки доли скрытой экономики". Определены задачи по внедрению автоматизированной системы проверки предприятий, анализу "подозрительных" производств. Сюда входит аналитическая работа в министерствах и ведомствах по определению секторов с высоким процентом теневой экономики, отмена действующих преференций, реализация программы Risk analysis и т. д.Министерство экономического развития и сокращения бедности в сотрудничестве с международными организациями планирует разработать долгосрочную концепцию и методологию оценки.

https://uz.sputniknews.ru/20210407/markirovka-tovarov-v-eaes-opyt-rf-i-uzbekistana-v-borbe-s-tenevoy-ekonomikoy-18198661.html

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бедность, экономика, узбекистан