https://uz.sputniknews.ru/20210622/troynoe-dtp-v-syrdarinskoy-oblasti-oboshlos-bez-jertv-19357751.html

Тройное ДТП в Сырдарьинской области: обошлось без жертв

Тройное ДТП в Сырдарьинской области: обошлось без жертв

Причины столкновения пока не озвучены, инспекторы ГУБДД продолжают выяснять обстоятельства ДТП. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T17:36+0500

2021-06-22T17:36+0500

2021-06-22T17:37+0500

происшествия

губдд

дтп

сырдарьинская область

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Страшное ДТП произошло сегодня в Сырдарьинской области: на трассе столкнулись два легковых автомобиля и один грузовик, сообщает пресс-служба ГУБДД.Авария случилась в полдень на 98-м км трассы М-34, проходящей по территории Сырдарьинского района. Вначале столкнулись автомобили жигули "ВАЗ-2106" и Nexia-3, а затем движущийся по той же трассе водитель грузовика Isuzu не справился с управлением и перевернулся.Причины столкновения пока не озвучены, инспекторы ГУБДД продолжают выяснять обстоятельства ДТП.При этом, к счастью, никто не погиб, двое пострадавших в аварии попали в больницу.По данному факту сотрудники Сырдарьинского РОВД проводят расследование.

https://uz.sputniknews.ru/20210524/v-angrene-gruzovik-stolknulsya-s-semyu-avtomobilyami--v-krupnom-dtp-pogibli-pyat-chelovek-18881978.html

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губдд, дтп, сырдарьинская область