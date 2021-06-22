https://uz.sputniknews.ru/20210622/troynoe-dtp-v-syrdarinskoy-oblasti-oboshlos-bez-jertv-19357751.html
Тройное ДТП в Сырдарьинской области: обошлось без жертв
Тройное ДТП в Сырдарьинской области: обошлось без жертв
Причины столкновения пока не озвучены, инспекторы ГУБДД продолжают выяснять обстоятельства ДТП. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T17:36+0500
2021-06-22T17:36+0500
2021-06-22T17:37+0500
происшествия
губдд
дтп
сырдарьинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19357835_0:36:810:492_1920x0_80_0_0_1ffd8bbc26c8be4c106e01415a1ab33d.jpg
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Страшное ДТП произошло сегодня в Сырдарьинской области: на трассе столкнулись два легковых автомобиля и один грузовик, сообщает пресс-служба ГУБДД.Авария случилась в полдень на 98-м км трассы М-34, проходящей по территории Сырдарьинского района. Вначале столкнулись автомобили жигули "ВАЗ-2106" и Nexia-3, а затем движущийся по той же трассе водитель грузовика Isuzu не справился с управлением и перевернулся.Причины столкновения пока не озвучены, инспекторы ГУБДД продолжают выяснять обстоятельства ДТП.При этом, к счастью, никто не погиб, двое пострадавших в аварии попали в больницу.По данному факту сотрудники Сырдарьинского РОВД проводят расследование.
https://uz.sputniknews.ru/20210524/v-angrene-gruzovik-stolknulsya-s-semyu-avtomobilyami--v-krupnom-dtp-pogibli-pyat-chelovek-18881978.html
сырдарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19357835_55:0:756:526_1920x0_80_0_0_6d0d42f263342f4e500c397510d85766.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
губдд, дтп, сырдарьинская область
Тройное ДТП в Сырдарьинской области: обошлось без жертв
17:36 22.06.2021 (обновлено: 17:37 22.06.2021)
Причины столкновения пока не озвучены, инспекторы ГУБДД продолжают выяснять обстоятельства ДТП.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
Страшное ДТП произошло сегодня в Сырдарьинской области: на трассе столкнулись два легковых автомобиля и один грузовик, сообщает
пресс-служба ГУБДД.
Авария случилась в полдень на 98-м км трассы М-34, проходящей по территории Сырдарьинского района.
Вначале столкнулись автомобили жигули "ВАЗ-2106" и Nexia-3, а затем движущийся по той же трассе водитель грузовика Isuzu не справился с управлением и перевернулся.
Причины столкновения пока не озвучены, инспекторы ГУБДД продолжают выяснять обстоятельства ДТП.
При этом, к счастью, никто не погиб, двое пострадавших в аварии попали в больницу.
По данному факту сотрудники Сырдарьинского РОВД проводят расследование.