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Тройное ДТП в Сырдарьинской области: обошлось без жертв
Тройное ДТП в Сырдарьинской области: обошлось без жертв
Причины столкновения пока не озвучены, инспекторы ГУБДД продолжают выяснять обстоятельства ДТП. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T17:36+0500
2021-06-22T17:37+0500
происшествия
губдд
дтп
сырдарьинская область
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Страшное ДТП произошло сегодня в Сырдарьинской области: на трассе столкнулись два легковых автомобиля и один грузовик, сообщает пресс-служба ГУБДД.Авария случилась в полдень на 98-м км трассы М-34, проходящей по территории Сырдарьинского района. Вначале столкнулись автомобили жигули "ВАЗ-2106" и Nexia-3, а затем движущийся по той же трассе водитель грузовика Isuzu не справился с управлением и перевернулся.Причины столкновения пока не озвучены, инспекторы ГУБДД продолжают выяснять обстоятельства ДТП.При этом, к счастью, никто не погиб, двое пострадавших в аварии попали в больницу.По данному факту сотрудники Сырдарьинского РОВД проводят расследование.
https://uz.sputniknews.ru/20210524/v-angrene-gruzovik-stolknulsya-s-semyu-avtomobilyami--v-krupnom-dtp-pogibli-pyat-chelovek-18881978.html
сырдарьинская область
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Тройное ДТП в Сырдарьинской области: обошлось без жертв

17:36 22.06.2021 (обновлено: 17:37 22.06.2021)
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© Пресс-служба ГУБДДТройное ДТП в Сырдарьинской области: обошлось без жертв
Тройное ДТП в Сырдарьинской области: обошлось без жертв - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2021
© Пресс-служба ГУБДД
Причины столкновения пока не озвучены, инспекторы ГУБДД продолжают выяснять обстоятельства ДТП.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Страшное ДТП произошло сегодня в Сырдарьинской области: на трассе столкнулись два легковых автомобиля и один грузовик, сообщает пресс-служба ГУБДД.
Авария случилась в полдень на 98-м км трассы М-34, проходящей по территории Сырдарьинского района.
Вначале столкнулись автомобили жигули "ВАЗ-2106" и Nexia-3, а затем движущийся по той же трассе водитель грузовика Isuzu не справился с управлением и перевернулся.
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Причины столкновения пока не озвучены, инспекторы ГУБДД продолжают выяснять обстоятельства ДТП.
При этом, к счастью, никто не погиб, двое пострадавших в аварии попали в больницу.
По данному факту сотрудники Сырдарьинского РОВД проводят расследование.
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