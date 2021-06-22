https://uz.sputniknews.ru/20210622/uzbekistan-i-rossiya-uskoryat-sozdanie-zelenogo-transportnogo-jd-koridora-19348148.html

Узбекистан и Россия ускорят создание "зеленого" транспортного ж/д коридора

Узбекистан и Россия ускорят создание "зеленого" транспортного ж/д коридора

В Минэкономразвития России выразили готовность поделиться наработанным опытом по повышению производительности труда узбекистанских предприятий. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T11:08+0500

2021-06-22T11:08+0500

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Делегация Министерства экономического развития и сокращения бедности Узбекистана во главе с первым замминистра Илхомом Норкуловым прибыла в Москву, чтобы в преддверии заседания межправительственной комиссии двух стран встретиться с коллегами из Минэкономразвития РФ. Об этом заявили в пресс-службе российского ведомства.В ходе дискуссии прозвучало предложение ускорить подготовку меморандума по созданию "зеленого" транспортного железнодорожного коридора между Россией и Узбекистаном, который существенно активизирует взаимную торговлю.Стороны обсудили ход подготовки к проведению 2-го форума межрегионального сотрудничества с участием глав государств.Также договорились разработать дорожную карту по активизации двустороннего сотрудничества в сфере инвестиционной политики и реализации проектов по повышению производительности труда.Российское ведомство готовит к запуску цифровые экосистемы по этим двум направлениям. Они позволят предприятиям-участникам в реальном времени проводить диагностику бизнеса, выявляя проблемные места, а также моделировать сценарии развития, связанные с вводом новой продукции, выполнением стратегических заказов и даже с реинжинирингом всей производственной системы.При этом в Минэкономразвитии выразили готовность поделиться наработанным опытом по повышению производительности труда и предложили узбекским предприятиям подключиться к новой экосистеме после ее запуска.

https://uz.sputniknews.ru/20210608/sng-budut-pronizyvat-transportnye-koridory-mira-uzbekistan--za-19148296.html

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