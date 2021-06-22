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Узбекистан и Россия ускорят создание "зеленого" транспортного ж/д коридора
Узбекистан и Россия ускорят создание "зеленого" транспортного ж/д коридора
В Минэкономразвития России выразили готовность поделиться наработанным опытом по повышению производительности труда узбекистанских предприятий. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T11:08+0500
2021-06-22T11:47+0500
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экономика
сотрудничество
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Делегация Министерства экономического развития и сокращения бедности Узбекистана во главе с первым замминистра Илхомом Норкуловым прибыла в Москву, чтобы в преддверии заседания межправительственной комиссии двух стран встретиться с коллегами из Минэкономразвития РФ. Об этом заявили в пресс-службе российского ведомства.В ходе дискуссии прозвучало предложение ускорить подготовку меморандума по созданию "зеленого" транспортного железнодорожного коридора между Россией и Узбекистаном, который существенно активизирует взаимную торговлю.Стороны обсудили ход подготовки к проведению 2-го форума межрегионального сотрудничества с участием глав государств.Также договорились разработать дорожную карту по активизации двустороннего сотрудничества в сфере инвестиционной политики и реализации проектов по повышению производительности труда.Российское ведомство готовит к запуску цифровые экосистемы по этим двум направлениям. Они позволят предприятиям-участникам в реальном времени проводить диагностику бизнеса, выявляя проблемные места, а также моделировать сценарии развития, связанные с вводом новой продукции, выполнением стратегических заказов и даже с реинжинирингом всей производственной системы.При этом в Минэкономразвитии выразили готовность поделиться наработанным опытом по повышению производительности труда и предложили узбекским предприятиям подключиться к новой экосистеме после ее запуска.
https://uz.sputniknews.ru/20210608/sng-budut-pronizyvat-transportnye-koridory-mira-uzbekistan--za-19148296.html
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бедность, экономика, сотрудничество, узбекистан

Узбекистан и Россия ускорят создание "зеленого" транспортного ж/д коридора

11:08 22.06.2021 (обновлено: 11:47 22.06.2021)
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© Пресс-служба Минэкономразвития РФУзбекистан и Россия ускорят создание "зеленого" транспортного железнодорожного коридора
Узбекистан и Россия ускорят создание зеленого транспортного железнодорожного коридора - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2021
© Пресс-служба Минэкономразвития РФ
В Минэкономразвития России выразили готовность поделиться наработанным опытом по повышению производительности труда узбекистанских предприятий.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Делегация Министерства экономического развития и сокращения бедности Узбекистана во главе с первым замминистра Илхомом Норкуловым прибыла в Москву, чтобы в преддверии заседания межправительственной комиссии двух стран встретиться с коллегами из Минэкономразвития РФ. Об этом заявили в пресс-службе российского ведомства.
В ходе дискуссии прозвучало предложение ускорить подготовку меморандума по созданию "зеленого" транспортного железнодорожного коридора между Россией и Узбекистаном, который существенно активизирует взаимную торговлю.
Стороны обсудили ход подготовки к проведению 2-го форума межрегионального сотрудничества с участием глав государств.
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СНГ будут пронизывать транспортные коридоры мира: Узбекистан — "за"
8 июня, 16:42
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Также договорились разработать дорожную карту по активизации двустороннего сотрудничества в сфере инвестиционной политики и реализации проектов по повышению производительности труда.
Российское ведомство готовит к запуску цифровые экосистемы по этим двум направлениям. Они позволят предприятиям-участникам в реальном времени проводить диагностику бизнеса, выявляя проблемные места, а также моделировать сценарии развития, связанные с вводом новой продукции, выполнением стратегических заказов и даже с реинжинирингом всей производственной системы.
При этом в Минэкономразвитии выразили готовность поделиться наработанным опытом по повышению производительности труда и предложили узбекским предприятиям подключиться к новой экосистеме после ее запуска.
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